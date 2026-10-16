📌 С сентября 2026 года малому бизнесу упростили заключение срочных трудовых договоров

Ранее компании и ИП из сектора МСП могли заключать срочный договор с новым сотрудником, если штат не превышает 35 человек. Для розницы и бытовых услуг лимит еще ниже — 20 человек.