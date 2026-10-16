📌 С сентября 2026 года малому бизнесу упростили заключение срочных трудовых договоров
Ранее компании и ИП из сектора МСП могли заключать срочный договор с новым сотрудником, если штат не превышает 35 человек. Для розницы и бытовых услуг лимит еще ниже — 20 человек.
Что меняется:
🔹 Порог для малого бизнеса вырастет вдвое — до 70 сотрудников.
🔹 Для розничной торговли и бытового обслуживания лимит останется прежним — 20 человек.
Важно:
✔️ Срочный договор можно заключить только при приёме нового сотрудника.
❌ Перевести уже работающего сотрудника с постоянного договора на срочный нельзя.
Основание: п. 1 ст. 1 закона от 25.05.2026 № 144-ФЗ
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