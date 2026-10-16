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Наталья Метальникова
Трудовое право (ТК РФ)
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📌 С сентября 2026 года малому бизнесу упростили заключение срочных трудовых договоров

Ранее компании и ИП из сектора МСП могли заключать срочный договор с новым сотрудником, если штат не превышает 35 человек. Для розницы и бытовых услуг лимит еще ниже — 20 человек.

Что меняется:

🔹 Порог для малого бизнеса вырастет вдвое — до 70 сотрудников.

🔹 Для розничной торговли и бытового обслуживания лимит останется прежним — 20 человек.

Важно:

✔️ Срочный договор можно заключить только при приёме нового сотрудника.

❌ Перевести уже работающего сотрудника с постоянного договора на срочный нельзя.

Основание: п. 1 ст. 1 закона от 25.05.2026 № 144-ФЗ

Информации об авторе

Наталья Метальникова

Наталья Метальникова

Директор в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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