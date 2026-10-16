⚠️ Утратили право на ПСН? Что делать с кассой
Если ИП превысил лимит доходов (20 млн руб.) и слетел с патента, со следующего дня нужно работать по другой системе (ОСН, УСН или ЕСХН).
‼️Что важно сделать:
🔹 Перенастроить кассу — сформировать отчет об изменении параметров регистрации, чтобы в чеках указывалась новая система налогообложения.
🔹 Чеки коррекции за период ПСН не нужны.
🔹 Уведомить ФНС об утрате права на патент — в течение 10 календарных дней.
❌ Если продолжать печатать чеки со старой системой, инспекторы могут оштрафовать по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.
Будьте внимательны с настройками!
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