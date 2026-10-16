⚠️ Самозанятым на платформах — новые правила с 1 октября 2026
По постановлению Правительства РФ № 760 вводится лимит работы с одним заказчиком через цифровую платформу.
Как это работает:
- Если вы работаете с одним заказчиком более 60 часов в месяц 6 месяцев подряд - платформа обязана приостановить взаимодействие на 2 месяца.
- Если в одном из месяцев отработали 60 часов или меньше - отсчёт обнуляется.
Важные нюансы:
- Лимит не касается прямых договоров без платформы.
- Правило действует только в отдельных отраслях: строительство, склад, торговля, общепит, IT, образование и др.
- Платформы обязаны вести учёт времени и передавать данные в ФНС.
- Застрахованным (добровольное пенсионное/медицинское страхование) - преференции от платформ минимум 2,9% от дохода.
Что делать самозанятым:
- Следите за часами по каждому заказчику.
- При длительной работе обсудите прямой договор.
- Рассмотрите добровольное страхование.
- Проверьте, попадаете ли вы под отраслевое ограничение.
Платформам и заказчикам:
- Настройте учёт времени и автоматический контроль лимита.
- Предупредите исполнителей о новых правилах.
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