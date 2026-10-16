⚠️ Самозанятым на платформах — новые правила с 1 октября 2026

По постановлению Правительства РФ № 760 вводится лимит работы с одним заказчиком через цифровую платформу.

Как это работает:

- Если вы работаете с одним заказчиком более 60 часов в месяц 6 месяцев подряд - платформа обязана приостановить взаимодействие на 2 месяца.

- Если в одном из месяцев отработали 60 часов или меньше - отсчёт обнуляется.

Важные нюансы:

- Лимит не касается прямых договоров без платформы.

- Правило действует только в отдельных отраслях: строительство, склад, торговля, общепит, IT, образование и др.

- Платформы обязаны вести учёт времени и передавать данные в ФНС.

- Застрахованным (добровольное пенсионное/медицинское страхование) - преференции от платформ минимум 2,9% от дохода.

Что делать самозанятым:

- Следите за часами по каждому заказчику.

- При длительной работе обсудите прямой договор.

- Рассмотрите добровольное страхование.

- Проверьте, попадаете ли вы под отраслевое ограничение.

Платформам и заказчикам:

- Настройте учёт времени и автоматический контроль лимита.

- Предупредите исполнителей о новых правилах.