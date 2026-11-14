Переплаты поставщикам: пять проверок, которые бухгалтерия может сделать за неделю

В компании с тысячами договоров первичку сверяют с договором выборочно. Всё остальное оплачивается «как пришло». Ошибки поставщиков и собственные недосмотры копятся годами и почти никогда не всплывают сами. По оценкам компаний, которые занимаются возвратом переплат, потери составляют порядка 0,1% закупок в год. При закупках 5 млрд ₽ — это около 5 млн ₽ ежегодно.

Ниже пять проверок, которые можно провести своими силами по выгрузкам из 1С и банку.