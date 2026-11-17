Ретро-бонус — это скидка, которую поставщик предоставляет задним числом, когда покупатель выбрал оговорённый объём. В договоре это выглядит невинно: «при достижении объёма закупок 50 млн руб. за календарный год покупателю предоставляется бонус 2%». На практике такие бонусы часто не начисляются вовсе или начисляются не полностью — и никто в компании этого не замечает.
Почему бонус «теряется»
Условие о бонусе живёт в договоре или допсоглашении, а закупки — в 1С. Закупщик, который договаривался о бонусе, мог уволиться. Бухгалтерия видит УПД и платежи, но не обязана помнить условия трёхлетней давности. Поставщик же не заинтересован напоминать о бонусе: пока его не потребовали, деньги остаются у него.
Шаг 1. Соберите условия
Пройдите по договорам с крупнейшими поставщиками (обычно 20–30 поставщиков дают 80% закупок) и выпишите для каждого:
порог: сумма или количество, при достижении которого возникает бонус;
размер бонуса: процент или фиксированная сумма, иногда шкала;
база: считается ли бонус от суммы с НДС или без, учитываются ли возвраты;
период: месяц, квартал, год;
форма: денежная выплата, зачёт в счёт будущих поставок, кредит-нота;
срок, в течение которого поставщик обязан предоставить бонус, и нужно ли покупателю его запрашивать.
Обратите внимание на допсоглашения и маркетинговые договоры — бонусы часто прописывают именно там, а не в основном договоре поставки.
Шаг 2. Посчитайте фактический объём
Считайте по отгрузкам, а не по оплатам: в большинстве договоров база — стоимость поставленного товара. Удобнее всего взять УПД поставщика за период из ЭДО или сформировать в 1С отчёт по поступлениям в разрезе контрагента и договора. Не забудьте вычесть возвраты и корректировки, если договор это предусматривает.
Шаг 3. Сравните с тем, что получено
Найдите в учёте, как поставщик предоставил бонус: корректировочный УПД, кредит-нота, зачёт, поступление денег. Если порог пройден, а следов бонуса нет — это и есть недополученная сумма.
Пример: порог 50 млн руб. без НДС, бонус 2%. Закупили за год на 64 млн руб. без НДС. Бонус — 1,28 млн руб. Если в учёте его нет, у компании есть требование к поставщику на эту сумму.
Шаг 4. Оформите требование
Подготовьте расчёт: период, сумма поставок по документам, пункт договора, сумма бонуса.
Приложите реестр УПД — так поставщику сложнее оспорить базу.
Предложите удобную форму: зачёт в счёт будущих поставок обычно согласуют быстрее, чем перечисление денег.
Если поставщик молчит — направьте претензию в порядке, предусмотренном договором.
На что обратить внимание в учёте
Ретро-бонус, уменьшающий стоимость товара, оформляется корректировочным счётом-фактурой и влияет на НДС и себестоимость. Бонус, не связанный с изменением цены, учитывается иначе. Как именно отразить конкретный бонус, зависит от формулировок договора — это стоит согласовать с главным бухгалтером до того, как требовать деньги.
Сроки
Требование можно предъявить в пределах общего срока исковой давности — три года. Поэтому проверку стоит делать сразу за два-три года: каждый месяц промедления «сжигает» самый старый период.
А у вас кто отслеживает выполнение бонусных условий — закупки, бухгалтерия или финансовая служба? Находили ли недоначисленные бонусы? Поделитесь в комментариях.