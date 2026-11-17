Шаг 3. Сравните с тем, что получено

Найдите в учёте, как поставщик предоставил бонус: корректировочный УПД, кредит-нота, зачёт, поступление денег. Если порог пройден, а следов бонуса нет — это и есть недополученная сумма.

Пример: порог 50 млн руб. без НДС, бонус 2%. Закупили за год на 64 млн руб. без НДС. Бонус — 1,28 млн руб. Если в учёте его нет, у компании есть требование к поставщику на эту сумму.