Кредит давно закрыт, а он все еще в вашей кредитной истории - и всплывет прямо перед ипотекой

Кредитная история - это досье о ваших займах и кредитах, которое ведут бюро кредитных историй (БКИ): кто выдал, сколько, как платили, закрыт долг или нет. Статус “закрыт” в этом досье означает ровно одно - обязательство исполнено. Сама запись при этом никуда не девается: она остается в файле и продолжает работать, просто в другом статусе. Перед ипотекой заемщики часто пугаются старых кредитов в свежем отчете. Закрытый в срок заем банк при этом читает в вашу пользу. Срок хранения такой записи ограничен законом, дальше она аннулируется сама. Ниже разберу, сколько кредит живет в отчете и почему его присутствие там - скорее ваш плюс.

##2Коротко о главном

• Статус “закрыт” означает исполненное обязательство - запись при этом остается в файле, просто меняет статус.

• Кредиты и займы, закрытые в срок без просрочек, ложатся в историю как позитивный трек - для банка это довод за вашу следующую заявку.

• По статье 7 федерального закона № 218-ФЗ “О кредитных историях” бюро хранит запись семь лет со дня последнего изменения информации в ней, потом она аннулируется автоматически.

• Кредитный рейтинг пересчитывается ежедневно и считает всю историю целиком, включая давно закрытые кредиты.

• Перед ипотекой историю стоит открыть заранее и самому - бесплатно, без похода в банк.

##2Почему закрытая запись остается в отчете

Кредитная история - это файл, который бюро ведет годами: каждая кредитная операция ложится в него отдельной записью со своим статусом. Закрытие кредита меняет у этой записи статус - с “действующий” на “закрыт”, и только это.

У меня самого сейчас висит рассрочка на оборудование для одного из бизнесов, а пару лет назад я закрывал предыдущий потребительский кредит - и первым делом полез смотреть, что станет с записью. Статус в файле банка сменился на “закрыт”, сама запись осталась на месте. Бюро (в моем случае это Объединенное Кредитное Бюро, ОКБ - в его базе более 91 миллиона человек и данные от 600+ кредиторов) фиксирует каждую операцию по паспорту отдельной строкой. Закрытие кредита - это событие внутри строки, оно ее не стирает.

##2Сколько хранится закрытый кредит по закону

Срок задан статьей 7 федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях” (норма актуальна на 2026 год, оператор реестра БКИ - Банк России): бюро обязано хранить запись семь лет со дня последнего изменения информации в ней. Закон это правило со временем менял, отсюда и разнобой цифр по статьям в сети - тут приведена действующая.

Отсчет идет от даты последнего события по кредиту, обычно это дата полного закрытия. Прошло семь лет - запись аннулируется сама, никуда обращаться не надо.

Практический вывод простой: закрыли кредит пять лет назад - у него есть еще пара лет жизни в отчете. И это, как ни странно, работает на вас. Дальше объясню почему.

##2Закрытый в срок кредит работает на вас

История фиксирует платежную дисциплину: кто платил по графику, кто уходил в просрочку, кто закрыл долг вовремя. Кредит без единой просрочки банк засчитывает вам в плюс. По моему опыту пустая история для скоринга даже неудобнее: банку просто не на чем строить прогноз по новому клиенту, вы для него чистый лист.

На скоринг влияет не сам факт закрытого кредита, а дисциплина по нему. Просрочки тянут рейтинг вниз. Закрытый по графику долг в расчет текущей долговой нагрузки уже не идет - его там нет. Эти две вещи заемщики обычно и путают. Пугает чаще всего незнание: человек годами не открывал отчет и не видел, что там написано.

Рейтинг (ПКР, единая шкала от 1 до 999) при этом пересчитывается, по данным ОКБ, ежедневно и по всей истории целиком, включая давно закрытые кредиты. Средний балл российского заемщика по итогам 2025 года - около 707 (данные ОКБ, “Кредистория россиян 2025”). Само число мало что решает: банк смотрит на свой скоринг, ваш доход и долговую нагрузку, а рейтинг тут работает как ориентир, который повышает шансы на одобрение.

##2Кейс: испугался старых кредитов перед ипотекой

Сюжет типовой, слышал похожий не раз. Человек собирается подавать на ипотеку, впервые за несколько лет открывает полный отчет - а там кредит, закрытый лет пять назад, потребительский заем еще старше, пара мелких рассрочек. Первая реакция - паника: сейчас банк увидит весь этот хвост и решит, что заемщик по уши в долгах.

При разборе картина другая. Все старые кредиты закрыты без единой просрочки - значит идут в историю позитивным треком. Долговую нагрузку банк считает по действующим обязательствам, закрытые в нее не попадают. Проверить реально стоило одно - не осталась ли в отчете техническая ошибка: неверная дата закрытия, задвоенная запись, чужой заем по опечатке в данных. Ничего такого не нашлось, заявку одобрили без сюрпризов. Ошибки в истории бывают, и их стоит оспаривать - на это у бюро есть 20 рабочих дней с момента заявления. Бояться самого факта, что в отчете лежат старые закрытые кредиты, смысла нет.

##2Что проверить перед ипотекой

• Откройте полный отчет заранее, до подачи заявки - на разбор возможной ошибки нужно время.

• Сверьте статусы всех кредитов и даты закрытия с тем, что помните сами.

• Убедитесь, что в истории нет чужих записей: задвоенных кредитов, займов не от вашего банка, дат, которые не сходятся с реальностью.

• Посмотрите рейтинг отдельно от отчета - если он заметно ниже среднего по стране, лучше разобраться в причине заранее.

• Проверить историю можно напрямую в бюро, без посредников - например, здесь, в личном кабинете ОКБ, вход через Госуслуги, отдельная регистрация не нужна.

Закрытый в срок кредит семь лет работает на вас как позитивный трек, а потом уходит из отчета сам.

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Эдуард Шапарный, руководитель ORM-направления