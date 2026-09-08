Новые награды для партнеров Клерка: кто отличился в этом месяце 🎉

В Клерке снова наградили самых активных участников реферальной программы. Рассказываем, кто получил награды в этом месяце, как работает партнерская программа и сколько можно заработать на рекомендациях продуктов Клерка. Узнайте, как присоединиться к программе и получать вознаграждение за покупки по своему промокоду.

Реферальная программа Клерка продолжает развиваться, и каждый месяц мы отмечаем участников, которые активно рекомендуют продукты Клерка своим коллегам и знакомым.

В этом месяце мы наградили новых самых активных партнеров. 🏆 Награды уже появились в профилях участников программы.

Каждая рекомендация помогает другим специалистам находить подходящие продукты Клерка, а партнер получает вознаграждение. За покупку по персональному промокоду партнер получает 15% от суммы покупки, а покупатель получает скидку 5%.

Но теперь у партнеров появилась еще одна возможность получить награду 👇

Новая награда: «Амбассадор Клерка» ⭐

С этого месяца мы вводим специальную награду «Амбассадор Клерка».

Ее будут получать партнеры, которые помогают развивать реферальную программу: делятся обратной связью, предлагают идеи, рассказывают о программе другим и вносят свой вклад в ее развитие.

То есть теперь мы отмечаем не только активные рекомендации. Нам важно замечать людей, которые помогают сделать программу лучше и интереснее для всех участников.

Хотите присоединиться?

Подключайтесь к реферальной программе, получайте персональный промокод и рекомендуйте продукты Клерка коллегам и знакомым.

В партнерском кабинете есть готовые варианты продуктов и тексты для публикаций, поэтому не нужно каждый раз придумывать, что рекомендовать и как об этом рассказать.

Следите за балансом, наградами и активностью программы. Возможно, следующая награда «Амбассадор Клерка» появится именно у вас. 🚀

Стать партнером Клерка:

https://www.klerk.ru/go/Li0f0j/