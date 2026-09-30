Один промокод принес партнеру Клерка почти 47 000 ₽ 💰
Посмотрели свежую статистику реферальной программы Клерка, и там уже интересные цифры 👀
У одного из самых активных партнеров промокод использовали 37 раз. Сумма покупок составила 395 355 ₽, а всего он заработал 46 658 ₽.
Еще два партнера получили 44 770 ₽ и 29 705 ₽.
А всего через промокоды участников уже совершили 161 покупку на сумму более 1,6 млн ₽. 🚀
Как получать вознаграждение?
Механика простая:
Подключаетесь к реферальной программе и получаете свой промокод.
Рекомендуете продукты Клерка коллегам, клиентам или своей аудитории.
Покупатель получает скидку 5% по вашему промокоду.
Вы получаете 15% от покупки на свой баланс. 💸
Причем начинать можно даже с одной рекомендации. В нашей статистике есть партнер, которому одна покупка на 18 905 ₽ принесла 3 781 ₽.
А чтобы было проще найти, что порекомендовать, в партнерском кабинете есть раздел «Что рекомендовать». Там уже собраны продукты Клерка, готовые тексты и картинки для публикаций.
Выбираете предложение, копируете материалы, добавляете свой промокод и публикуете. 🙌
Получайте 15% с покупок по своему промокоду, а ваши коллеги и подписчики получат скидку 5%.
👉 Стать партнером: https://www.klerk.ru/go/Li0f0j/