Один промокод принес партнеру Клерка почти 47 000 ₽ 💰

Посмотрели свежую статистику реферальной программы Клерка, и там уже интересные цифры 👀

У одного из самых активных партнеров промокод использовали 37 раз. Сумма покупок составила 395 355 ₽, а всего он заработал 46 658 ₽.

Еще два партнера получили 44 770 ₽ и 29 705 ₽.

А всего через промокоды участников уже совершили 161 покупку на сумму более 1,6 млн ₽. 🚀