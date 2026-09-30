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Антон Исаев
Интернет и технологии
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Один промокод принес партнеру Клерка почти 47 000 ₽ 💰

Один промокод принес партнеру Клерка почти 47 000 ₽ 💰

Сколько можно заработать на рекомендациях Клерка? 💰 Показываем реальные цифры партнеров: десятки покупок и вознаграждения до 46 658 ₽. Рассказываем, как получить свой промокод и зарабатывать 15% с покупок по нему.

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Один промокод принес партнеру Клерка почти 47 000 ₽ 💰

Посмотрели свежую статистику реферальной программы Клерка, и там уже интересные цифры 👀

У одного из самых активных партнеров промокод использовали 37 раз. Сумма покупок составила 395 355 ₽, а всего он заработал 46 658 ₽.

Еще два партнера получили 44 770 ₽ и 29 705 ₽.

А всего через промокоды участников уже совершили 161 покупку на сумму более 1,6 млн ₽. 🚀

Как получать вознаграждение?

Механика простая:

  1. Подключаетесь к реферальной программе и получаете свой промокод.

  2. Рекомендуете продукты Клерка коллегам, клиентам или своей аудитории.

  3. Покупатель получает скидку 5% по вашему промокоду.

  4. Вы получаете 15% от покупки на свой баланс. 💸

Причем начинать можно даже с одной рекомендации. В нашей статистике есть партнер, которому одна покупка на 18 905 ₽ принесла 3 781 ₽.

А чтобы было проще найти, что порекомендовать, в партнерском кабинете есть раздел «Что рекомендовать». Там уже собраны продукты Клерка, готовые тексты и картинки для публикаций.

Выбираете предложение, копируете материалы, добавляете свой промокод и публикуете. 🙌

Получайте 15% с покупок по своему промокоду, а ваши коллеги и подписчики получат скидку 5%.

👉 Стать партнером: https://www.klerk.ru/go/Li0f0j/

Информации об авторе

Антон Исаев

Антон Исаев

Ассистент руководителя в Клерк.Ру

5 подписчиков8 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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