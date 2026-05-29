Долги по ЖКХ выросли в 3 раза, а приставы списывают деньги без предупреждения: как работает списание коммунальных долгов через банкротство в 2026 году

В 2026 году задолженность по ЖКХ стала одной из самых частых причин обращения за банкротством физических лиц. Раньше люди чаще приходили с кредитами и микрозаймами. Сейчас ситуация изменилась.

Раньше люди чаще приходили с кредитами и микрозаймами. Сейчас ситуация изменилась. У многих одновременно:

просрочки по кредитным картам;

долги перед МФО;

ипотека;

задолженность по коммунальным услугам;

исполнительные производства у приставов.

На практике коммунальные долги редко возникают отдельно. Обычно это уже следствие серьезной финансовой нагрузки.

При этом многие должники недооценивают риски именно по ЖКХ. Кажется, что управляющая компания будет “ждать”. Но в реальности УК, ресурсоснабжающие организации и приставы в последние годы работают значительно активнее.

В результате человек может узнать о взыскании уже после ареста счетов или списания денег с карты.

Почему долги по ЖКХ быстро становятся критичными

Основная проблема коммунальной задолженности — постоянное увеличение суммы.

К основному долгу добавляются:

пени;

судебные расходы;

исполнительский сбор приставов;

дополнительные начисления по исполнительному производству.

Например, долг в 70–100 тысяч рублей через несколько лет легко превращается в 250–300 тысяч.

Особенно быстро ситуация ухудшается у:

пенсионеров;

семей с ипотекой;

самозанятых;

граждан с нестабильным доходом;

людей, которые перекрывают старые долги новыми кредитами.

Кроме того, наличие долгов по ЖКХ часто совпадает с другими обязательствами:

просрочками перед банками;

налоговой задолженностью;

долгами по микрозаймам;

судебными взысканиями.

Именно в таких ситуациях люди начинают рассматривать процедуру банкротства физических лиц как способ комплексного решения проблемы.

Можно ли списать долги по ЖКХ через банкротство

Да. Задолженность по коммунальным услугам может быть списана в рамках процедуры банкротства физических лиц по 127-ФЗ.

В процедуру обычно включаются:

долги перед управляющими компаниями;

задолженность за электроэнергию;

долги за отопление;

задолженность по водоснабжению;

начисленные пени;

взыскания, уже переданные приставам.

После завершения процедуры гражданин освобождается от исполнения обязательств, если суд не установил признаки недобросовестного поведения.

Основание — ст. 213.28 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Какие долги по ЖКХ не списываются

Здесь важно разделять старую задолженность и текущие платежи.

Не списываются:

коммунальные платежи, возникшие после подачи заявления о банкротстве;

новые обязательства;

текущие начисления во время процедуры.

Проще говоря: старые долги могут быть списаны, но обязанность оплачивать коммунальные услуги в дальнейшем сохраняется.

Кроме того, суд может отказать в освобождении от долгов, если выявит:

сокрытие имущества;

фиктивные сделки;

вывод активов;

предоставление недостоверных сведений;

намеренное наращивание долгов перед процедурой.

На практике именно попытки «спасти имущество» часто создают должнику больше проблем, чем сама задолженность.

Почему люди затягивают с решением проблемы

Большинство обращается слишком поздно.

Сначала человек пытается:

закрывать долги частями;

брать новые кредиты;

перекрывать микрозаймы;

платить хотя бы минимальные суммы.

Но при высокой долговой нагрузке это обычно не решает проблему.

Особенно тяжело ситуация развивается, когда подключаются приставы.

В рамках исполнительного производства могут:

арестовываться счета;

списываться деньги;

ограничиваться регистрационные действия;

удерживаться средства из зарплаты и пенсии.

Именно после начала активной работы приставов многие впервые начинают рассматривать списание долгов через банкротство.

Что происходит с приставами после введения процедуры

После принятия заявления о банкротстве и введения процедуры:

исполнительные производства приостанавливаются;

прекращается взыскание по большинству долгов;

приставы теряют возможность продолжать списания;

снимаются ограничения в рамках процедуры.

Для должников это часто становится ключевым моментом.

Потому что при большой долговой нагрузке постоянные удержания со счетов фактически лишают человека возможности нормально жить и оплачивать текущие расходы.

Самые частые ошибки должников

На практике регулярно повторяются одни и те же ошибки.

1. Переписывание имущества перед банкротством

Многие пытаются срочно оформить квартиру, автомобиль или деньги на родственников.

Финансовый управляющий проверяет сделки за предыдущие периоды, и подобные действия могут привести к серьезным последствиям.

2. Игнорирование судебных документов

Судебные приказы и исполнительные производства редко исчезают сами по себе.

Чем дольше человек не реагирует, тем больше становится долг.

3. Попытка «дотянуть»

Очень распространенная ситуация:

человек уже объективно неплатежеспособен, но продолжает брать новые кредиты ради минимальных платежей.

В результате долговая нагрузка только увеличивается.

4. Обращение слишком поздно

Когда счета уже арестованы, имущество под риском, а долгов стало в несколько раз больше — возможностей для спокойного решения проблемы остается значительно меньше.

Что важно проверить перед банкротством

Перед подачей заявления обычно оценивают:

сумму всех долгов;

количество исполнительных производств;

наличие имущества;

сделки за последние годы;

уровень официального дохода;

риски по ипотеке и автомобилю.

Именно предварительный анализ позволяет понять:

подходит ли процедура банкротства и какие последствия возможны в конкретной ситуации.

Вывод

Долги по ЖКХ давно перестали быть «второстепенной» задолженностью.

В 2026 году коммунальные долги часто становятся частью серьезной долговой нагрузки вместе с кредитами, микрозаймами и исполнительными производствами.

При этом в рамках процедуры банкротства физических лиц задолженность по ЖКХ действительно может быть списана.

Но ключевую роль играет не только наличие долгов, а поведение должника, подготовка документов и своевременность обращения.

Чем раньше человек начинает разбираться с ситуацией, тем больше возможностей сохранить имущество и избежать дополнительных ограничений со стороны приставов.

Если у вас уже есть исполнительные производства или крупная задолженность по ЖКХ — оценивать перспективы процедуры лучше заранее, а не после очередного ареста счетов.

