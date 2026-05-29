Долги по ЖКХ выросли в 3 раза, а приставы списывают деньги без предупреждения: как работает списание коммунальных долгов через банкротство в 2026 году
В 2026 году задолженность по ЖКХ стала одной из самых частых причин обращения за банкротством физических лиц.
Раньше люди чаще приходили с кредитами и микрозаймами. Сейчас ситуация изменилась. У многих одновременно:
просрочки по кредитным картам;
долги перед МФО;
ипотека;
задолженность по коммунальным услугам;
исполнительные производства у приставов.
На практике коммунальные долги редко возникают отдельно. Обычно это уже следствие серьезной финансовой нагрузки.
При этом многие должники недооценивают риски именно по ЖКХ. Кажется, что управляющая компания будет “ждать”. Но в реальности УК, ресурсоснабжающие организации и приставы в последние годы работают значительно активнее.
В результате человек может узнать о взыскании уже после ареста счетов или списания денег с карты.
Почему долги по ЖКХ быстро становятся критичными
Основная проблема коммунальной задолженности — постоянное увеличение суммы.
К основному долгу добавляются:
пени;
судебные расходы;
исполнительский сбор приставов;
дополнительные начисления по исполнительному производству.
Например, долг в 70–100 тысяч рублей через несколько лет легко превращается в 250–300 тысяч.
Особенно быстро ситуация ухудшается у:
пенсионеров;
семей с ипотекой;
самозанятых;
граждан с нестабильным доходом;
людей, которые перекрывают старые долги новыми кредитами.
Кроме того, наличие долгов по ЖКХ часто совпадает с другими обязательствами:
просрочками перед банками;
налоговой задолженностью;
долгами по микрозаймам;
судебными взысканиями.
Именно в таких ситуациях люди начинают рассматривать процедуру банкротства физических лиц как способ комплексного решения проблемы.
Можно ли списать долги по ЖКХ через банкротство
Да. Задолженность по коммунальным услугам может быть списана в рамках процедуры банкротства физических лиц по 127-ФЗ.
В процедуру обычно включаются:
долги перед управляющими компаниями;
задолженность за электроэнергию;
долги за отопление;
задолженность по водоснабжению;
начисленные пени;
взыскания, уже переданные приставам.
После завершения процедуры гражданин освобождается от исполнения обязательств, если суд не установил признаки недобросовестного поведения.
Основание — ст. 213.28 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Какие долги по ЖКХ не списываются
Здесь важно разделять старую задолженность и текущие платежи.
Не списываются:
коммунальные платежи, возникшие после подачи заявления о банкротстве;
новые обязательства;
текущие начисления во время процедуры.
Проще говоря: старые долги могут быть списаны, но обязанность оплачивать коммунальные услуги в дальнейшем сохраняется.
Кроме того, суд может отказать в освобождении от долгов, если выявит:
сокрытие имущества;
фиктивные сделки;
вывод активов;
предоставление недостоверных сведений;
намеренное наращивание долгов перед процедурой.
На практике именно попытки «спасти имущество» часто создают должнику больше проблем, чем сама задолженность.
Почему люди затягивают с решением проблемы
Большинство обращается слишком поздно.
Сначала человек пытается:
закрывать долги частями;
брать новые кредиты;
перекрывать микрозаймы;
платить хотя бы минимальные суммы.
Но при высокой долговой нагрузке это обычно не решает проблему.
Особенно тяжело ситуация развивается, когда подключаются приставы.
В рамках исполнительного производства могут:
арестовываться счета;
списываться деньги;
ограничиваться регистрационные действия;
удерживаться средства из зарплаты и пенсии.
Именно после начала активной работы приставов многие впервые начинают рассматривать списание долгов через банкротство.
Что происходит с приставами после введения процедуры
После принятия заявления о банкротстве и введения процедуры:
исполнительные производства приостанавливаются;
прекращается взыскание по большинству долгов;
приставы теряют возможность продолжать списания;
снимаются ограничения в рамках процедуры.
Для должников это часто становится ключевым моментом.
Потому что при большой долговой нагрузке постоянные удержания со счетов фактически лишают человека возможности нормально жить и оплачивать текущие расходы.
Самые частые ошибки должников
На практике регулярно повторяются одни и те же ошибки.
1. Переписывание имущества перед банкротством
Многие пытаются срочно оформить квартиру, автомобиль или деньги на родственников.
Финансовый управляющий проверяет сделки за предыдущие периоды, и подобные действия могут привести к серьезным последствиям.
2. Игнорирование судебных документов
Судебные приказы и исполнительные производства редко исчезают сами по себе.
Чем дольше человек не реагирует, тем больше становится долг.
3. Попытка «дотянуть»
Очень распространенная ситуация:
человек уже объективно неплатежеспособен, но продолжает брать новые кредиты ради минимальных платежей.
В результате долговая нагрузка только увеличивается.
4. Обращение слишком поздно
Когда счета уже арестованы, имущество под риском, а долгов стало в несколько раз больше — возможностей для спокойного решения проблемы остается значительно меньше.
Что важно проверить перед банкротством
Перед подачей заявления обычно оценивают:
сумму всех долгов;
количество исполнительных производств;
наличие имущества;
сделки за последние годы;
уровень официального дохода;
риски по ипотеке и автомобилю.
Именно предварительный анализ позволяет понять:
подходит ли процедура банкротства и какие последствия возможны в конкретной ситуации.
Вывод
Долги по ЖКХ давно перестали быть «второстепенной» задолженностью.
В 2026 году коммунальные долги часто становятся частью серьезной долговой нагрузки вместе с кредитами, микрозаймами и исполнительными производствами.
При этом в рамках процедуры банкротства физических лиц задолженность по ЖКХ действительно может быть списана.
Но ключевую роль играет не только наличие долгов, а поведение должника, подготовка документов и своевременность обращения.
Чем раньше человек начинает разбираться с ситуацией, тем больше возможностей сохранить имущество и избежать дополнительных ограничений со стороны приставов.
Если у вас уже есть исполнительные производства или крупная задолженность по ЖКХ — оценивать перспективы процедуры лучше заранее, а не после очередного ареста счетов.
