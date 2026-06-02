Можно ли списать кредит на отпуск по 127-ФЗ: что ждет заемщиков с просрочками в 2026 году

Кредит на отпуск давно перестал быть редкостью. Банки активно предлагают потребительские кредиты на путешествия, а заемщики охотно пользуются этой возможностью. Проблема возникает позже.

Отдых заканчивается через неделю или две, а обязательства перед банком остаются на несколько лет. Если за это время снижается доход, теряется работа или возникают другие финансовые трудности, даже относительно небольшой кредит может превратиться в серьезную проблему.

Летом 2026 года вопрос долговой нагрузки остается актуальным для многих заемщиков. Особенно для тех, кто одновременно выплачивает несколько кредитов, использует кредитные карты или имеет задолженность перед микрофинансовыми организациями.

Разберем, что происходит после возникновения просрочки, какие ошибки совершают должники и можно ли списать кредит, взятый на отпуск, через процедуру банкротства физических лиц.

Почему кредит на отпуск становится проблемным

Сам по себе кредит на путешествие ничем не отличается от обычного потребительского кредита.

Однако именно такие займы часто оформляются под влиянием эмоций и без долгосрочного финансового планирования.

На практике заемщики нередко рассчитывают погасить задолженность за счет:

премий;

сезонного заработка;

доходов от бизнеса;

дополнительной работы.

Если ожидаемый доход не поступает, платежная нагрузка начинает расти.

Ситуация осложняется, когда у человека уже есть:

ипотека;

автокредит;

кредитные карты;

займы в МФО.

В результате даже одна просрочка может запустить цепочку финансовых проблем.

Что происходит после возникновения просрочки

Многие должники считают, что после первой просрочки банк сразу обращается в суд.

На практике кредиторы обычно действуют поэтапно.

Сначала заемщик получает уведомления о задолженности. Затем банк предлагает добровольно урегулировать вопрос и погасить образовавшуюся просрочку.

Если обязательства продолжают нарушаться, кредитная организация может:

начислять предусмотренные договором штрафы;

передать долг подразделению взыскания;

привлечь коллекторское агентство;

обратиться в суд.

После получения судебного решения начинается исполнительное производство.

На этом этапе взысканием занимаются судебные приставы.

В рамках Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» приставы вправе:

обращать взыскание на денежные средства должника;

удерживать часть заработной платы;

арестовывать счета;

выявлять имущество для последующей реализации в предусмотренных законом случаях.

Именно на этой стадии многие заемщики начинают искать способы урегулирования долговой нагрузки.

Распространенная ошибка: закрывать кредит новым кредитом

Одна из самых частых ошибок должников — попытка погасить существующую задолженность за счет новых заемных средств.

Как правило, схема выглядит следующим образом:

Возникает просрочка по кредиту. Для внесения платежа оформляется кредитная карта или микрозайм. Через некоторое время появляется необходимость обслуживать уже несколько обязательств одновременно. Общая долговая нагрузка увеличивается.

В результате заемщик попадает в так называемую долговую спираль, когда новые обязательства используются исключительно для погашения старых.

На практике именно такая ситуация часто становится причиной последующего банкротства физических лиц.

Можно ли списать кредит на отпуск через банкротство

Да.

Распространенное заблуждение заключается в том, что значение имеет цель получения кредита.

На самом деле Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не связывает возможность списания задолженности с тем, на какие цели были потрачены денежные средства.

Для процедуры имеют значение другие обстоятельства:

размер задолженности;

наличие признаков неплатежеспособности;

невозможность исполнять обязательства перед кредиторами;

финансовое положение должника.

Если гражданин соответствует требованиям законодательства, задолженность по потребительскому кредиту, в том числе оформленному на отпуск, может быть включена в процедуру банкротства и впоследствии списана.

Частые вопросы заемщиков

Могут ли коллекторы требовать немедленного возврата всей суммы долга?

Требования кредиторов должны соответствовать условиям договора и действующему законодательству. Деятельность коллекторов регулируется Федеральным законом № 230-ФЗ, который устанавливает ограничения на способы взаимодействия с должниками.

Может ли банк забрать единственное жилье?

В большинстве случаев единственное жилье должника защищено законом.

Однако существуют исключения, связанные прежде всего с ипотечным имуществом. Каждая ситуация требует отдельного анализа.

Что делать, если платежи по кредиту стали неподъемными?

Первое, что необходимо сделать, — объективно оценить размер долговой нагрузки и перспективы ее погашения.

На практике заемщики часто обращаются за консультацией уже после возбуждения исполнительного производства, хотя многие вопросы можно решить значительно раньше.

Когда стоит задуматься о банкротстве?

Если доходов недостаточно для обслуживания долгов, а размер обязательств продолжает расти, имеет смысл заранее оценить возможность применения процедуры банкротства физических лиц.

Чем раньше проведен анализ ситуации, тем больше вариантов остается для законного урегулирования задолженности.

Что рекомендуется сделать заемщику уже сейчас

Если кредитная нагрузка становится чрезмерной, не стоит игнорировать проблему.

Целесообразно:

провести аудит всех долговых обязательств;

определить реальный размер ежемесячной нагрузки;

отказаться от новых займов для погашения старых;

оценить возможность реструктуризации долга;

получить консультацию по вопросам банкротства физических лиц.

Такой подход позволяет избежать ошибок, которые впоследствии существенно осложняют процедуру списания долгов.

Вывод

Кредит на отпуск не имеет особого правового статуса и рассматривается как обычное кредитное обязательство.

Однако именно такие займы часто становятся причиной финансовых трудностей, поскольку оформляются без учета возможного снижения доходов в будущем.

Если просрочки уже появились или долговая нагрузка стала неподъемной, откладывать решение проблемы не стоит. Чем раньше будет проведен анализ ситуации, тем больше законных инструментов остается для защиты интересов должника.

Если вы хотите заранее оценить риски, перспективы списания долгов и возможность прохождения процедуры банкротства физических лиц по 127-ФЗ, ситуацию лучше разбирать до появления серьезных ограничений со стороны приставов.

