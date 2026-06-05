Когда банк может запросить пояснения по переводам между физлицами

Безналичные переводы между физическими лицами давно стали частью повседневной жизни. С помощью банковских приложений граждане оплачивают совместные покупки, возвращают долги, переводят деньги родственникам и получают оплату за различные услуги.

При этом некоторые клиенты сталкиваются с ситуацией, когда банк запрашивает дополнительную информацию о совершенных операциях или просит подтвердить перевод.

Разберем, в каких случаях это происходит и почему подобные запросы не всегда свидетельствуют о наличии нарушений.