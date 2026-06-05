Какие сделки могут оспорить при банкротстве гражданина: распространенные ошибки должников

Одно из самых распространенных заблуждений о банкротстве связано с распоряжением имуществом перед подачей заявления в суд.

Одно из самых распространенных заблуждений о банкротстве связано с распоряжением имуществом перед подачей заявления в суд.

Многие считают, что если заранее подарить имущество родственнику, продать автомобиль знакомому или переоформить недвижимость на членов семьи, то такие активы не будут учитываться в процедуре банкротства.

На практике подобные действия нередко становятся предметом отдельного судебного разбирательства.

Разберем, какие сделки чаще всего привлекают внимание финансовых управляющих и кредиторов.

Зачем оспаривают сделки должника

Основная задача процедуры банкротства — справедливое удовлетворение требований кредиторов в пределах имущества должника.

Если перед банкротством активы были выведены из собственности гражданина, кредиторы могут оказаться в менее выгодном положении.

Поэтому законодательство предусматривает возможность оспаривания отдельных сделок, совершенных до возбуждения дела о банкротстве.

Какие сделки проверяются чаще всего

На практике особое внимание уделяется сделкам, совершенным незадолго до подачи заявления о банкротстве.

В первую очередь анализируются:

договоры дарения;

сделки с родственниками;

продажа имущества по цене значительно ниже рыночной;

безвозмездная передача активов;

погашение задолженности перед отдельными кредиторами в ущерб другим.

Сам факт совершения такой сделки не означает ее автоматическую недействительность, однако вероятность проверки существенно возрастает.

Почему сделки с родственниками находятся в зоне риска

Суды традиционно уделяют повышенное внимание операциям между взаимосвязанными лицами.

Если недвижимость, автомобиль или иное ценное имущество были переданы супругу, родителям, детям, братьям или сестрам незадолго до банкротства, суд может проверить экономическую обоснованность такой сделки.

Особое значение имеют обстоятельства передачи имущества, порядок расчетов и финансовое положение должника на момент совершения сделки.

Продажа имущества по заниженной цене

Еще одна распространенная ситуация — продажа актива по цене, существенно отличающейся от рыночной.

Например, если автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей был продан за 300 тысяч рублей непосредственно перед банкротством, у кредиторов и финансового управляющего могут возникнуть вопросы относительно реального характера сделки.

В подобных случаях суд оценивает не только цену, но и совокупность обстоятельств, включая финансовое положение сторон и фактическое исполнение договора.

Какие последствия возможны

Если сделка будет признана недействительной, имущество либо его стоимость могут быть возвращены в конкурсную массу.

После этого актив используется в общем порядке для расчетов с кредиторами.

При этом последствия могут затронуть не только самого должника, но и лиц, участвовавших в спорной сделке.

Что учитывают суды

При рассмотрении подобных споров обычно анализируются:

дата совершения сделки;

стоимость имущества;

наличие родственных связей между сторонами;

финансовое положение должника;

наличие признаков неплатежеспособности;

реальность произведенных расчетов.

Каждое дело рассматривается индивидуально с учетом конкретных обстоятельств.

Вывод

Банкротство не означает автоматической проверки всех сделок гражданина за предыдущие годы. Однако операции с имуществом, совершенные незадолго до начала процедуры, особенно при наличии признаков финансовых трудностей, нередко становятся предметом судебного анализа.

Поэтому при совершении крупных сделок важно учитывать не только гражданско-правовые последствия, но и возможную оценку таких действий в рамках будущей процедуры банкротства.

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