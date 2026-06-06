Что изменил Верховный суд в банкротстве: обзор ключевых позиций, которые будут влиять на споры в 2026 году

В апреле 2026 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики по делам о несостоятельности (банкротстве) за 2025 год. Подобные документы традиционно имеют большое значение для участников банкротных процедур, поскольку позволяют понять, какие подходы суды будут применять при рассмотрении споров в ближайшие годы.

В апреле 2026 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики по делам о несостоятельности (банкротстве) за 2025 год. Подобные документы традиционно имеют большое значение для участников банкротных процедур, поскольку позволяют понять, какие подходы суды будут применять при рассмотрении споров в ближайшие годы.

Несмотря на то что формально обзор не изменяет законодательство, на практике именно позиции Верховного суда становятся ориентиром для арбитражных судов при разрешении аналогичных дел.

Для кредиторов, предпринимателей, руководителей компаний и граждан, участвующих в процедурах банкротства, обзор позволяет оценить основные тенденции развития судебной практики и понять, какие действия сегодня находятся в зоне повышенного внимания судов.

Добросовестность участников процедуры остается ключевым критерием

Одной из главных тенденций последних лет является усиление внимания к добросовестности поведения участников банкротства.

Если ранее многие споры сводились к формальной проверке документов и соблюдению процессуальных требований, то сегодня суды все чаще исследуют реальные обстоятельства дела и экономический смысл действий должника, кредиторов и иных участников процедуры.

Особое значение приобретают вопросы:

раскрытия информации об имуществе;

достоверности сведений о финансовом положении;

поведения должника до возбуждения дела о банкротстве;

отношений между взаимосвязанными лицами;

экономической обоснованности совершенных сделок.

Такой подход позволяет судам оценивать не только юридическую форму действий, но и их фактические последствия для кредиторов.

Оспаривание сделок остается одним из основных инструментов защиты кредиторов

Практика показывает, что значительная часть банкротных споров связана именно с оспариванием сделок должника.

Чаще всего предметом судебного разбирательства становятся:

договоры дарения;

сделки между родственниками;

продажа имущества по заниженной стоимости;

досрочное погашение отдельных обязательств;

передача активов взаимозависимым лицам.

Верховный суд продолжает придерживаться позиции, согласно которой при оценке подобных сделок необходимо учитывать не только их формальное содержание, но и последствия для кредиторов.

Поэтому даже внешне законная сделка может стать предметом судебной проверки, если она привела к уменьшению конкурсной массы или поставила одного кредитора в преимущественное положение перед другими.

Для собственников бизнеса и граждан это означает необходимость более внимательно оценивать любые крупные операции с имуществом в период возникновения финансовых трудностей.

Судебная практика продолжает развивать институт субсидиарной ответственности

Одним из наиболее значимых направлений остается субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц.

За последние годы этот механизм превратился в один из основных способов защиты интересов кредиторов в случаях, когда имущества самой компании недостаточно для расчетов по обязательствам.

Суды продолжают анализировать:

фактическое влияние лица на деятельность организации;

принимаемые управленческие решения;

действия, приведшие к невозможности расчетов с кредиторами;

обстоятельства вывода активов;

ведение бухгалтерского учета и документооборота.

При этом формальное отсутствие должности руководителя уже не гарантирует освобождение от ответственности.

Если будет установлено фактическое влияние на деятельность компании, риск привлечения к ответственности сохраняется.

Для собственников бизнеса это еще раз подтверждает необходимость документального оформления управленческих решений и соблюдения корпоративных процедур.

Все большее значение приобретает экономическая сущность отношений

Верховный суд последовательно развивает подход, при котором приоритет имеет экономическое содержание сделки или правоотношения.

Такой подход особенно заметен в делах, связанных с:

внутригрупповым финансированием;

корпоративными займами;

взаимозависимыми лицами;

внутрисемейными расчетами;

переводом активов между связанными компаниями.

Суды все чаще оценивают не только документы, но и реальные цели совершения операций.

Поэтому наличие формально правильно оформленного договора не всегда гарантирует отсутствие претензий в будущем банкротном споре.

Позиции Верховного суда влияют на поведение кредиторов

Обзор практики важен не только для должников.

Кредиторы также должны учитывать изменения судебных подходов.

Современная практика показывает, что пассивная позиция кредитора нередко приводит к потере возможностей для защиты своих интересов.

Все большее значение приобретают:

своевременное включение требований в реестр;

участие в собраниях кредиторов;

контроль действий арбитражного управляющего;

анализ сделок должника;

инициирование оспаривания подозрительных операций.

Фактически банкротство давно перестало быть процедурой, в которой кредитор может рассчитывать исключительно на действия управляющего или суда.

Что изменилось для банкротства граждан

Банкротство физических лиц продолжает оставаться одной из самых быстрорастущих категорий арбитражных споров.

Судебная практика постепенно формирует единые подходы к вопросам:

освобождения граждан от долгов;

формирования конкурсной массы;

реализации имущества;

оценки поведения должника;

защиты интересов кредиторов.

При этом Верховный суд сохраняет курс на баланс интересов сторон.

С одной стороны, процедура должна позволять добросовестному гражданину восстановить финансовое положение. С другой — банкротство не должно превращаться в инструмент уклонения от исполнения обязательств.

Именно поэтому вопросы добросовестности должника продолжают играть определяющую роль при рассмотрении многих споров.

Почему обзор Верховного суда важен для бизнеса

Для предпринимателей и руководителей компаний обзор представляет практический интерес по нескольким причинам.

Во-первых, он показывает, какие действия находятся в зоне повышенного риска.

Во-вторых, позволяет заранее оценить последствия отдельных решений в условиях финансовых трудностей.

В-третьих, помогает учитывать актуальную судебную практику при структурировании сделок и взаимодействии с кредиторами.

В условиях роста количества банкротных процедур значение судебной практики продолжает увеличиваться, а позиции Верховного суда фактически становятся ориентиром для всех участников рынка.

Вывод

Обзор Верховного Суда РФ по делам о банкротстве за 2025 год подтверждает тенденцию последних лет: суды все чаще оценивают не формальные документы, а реальные экономические последствия действий участников процедуры.

Для должников это означает необходимость максимально прозрачного поведения и полного раскрытия информации. Для кредиторов — необходимость более активно участвовать в процедуре и использовать предусмотренные законом механизмы защиты своих интересов.

В свою очередь, для бизнеса обзор служит напоминанием о том, что любые значимые сделки, корпоративные решения и финансовые операции могут впоследствии стать предметом оценки в рамках банкротного спора, а сформированная Верховным судом практика играет все более важную роль при определении его исхода.

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