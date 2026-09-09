Цифровой рубль и долги: сможет ли налоговая списать деньги с нового кошелька

Представим предпринимателя.
На расчетном счете — ограничения.
Есть отрицательное сальдо ЕНС.
И тут появляется цифровой рубль.
Возникает мысль:
«А если деньги будут находиться в цифровом кошельке, налоговая их не спишет?»
Не стоит на это рассчитывать.
Цифровой рубль не находится вне системы
С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки начали предоставлять клиентам инфраструктуру для использования цифрового рубля. Счет открывается на платформе Банка России, а доступ к нему пользователь получает через подключенный банк.
То есть речь идет не об анонимной криптовалюте и не о секретном электронном кошельке.
Это официальная форма российского рубля.
ФНС уже говорит о взыскании прямо
В актуальном порядке взыскания задолженности с организаций и ИП ФНС отдельно указывает цифровые рубли.
Если требование об уплате задолженности не исполнено, взыскание может обращаться на деньги на банковских счетах, электронные денежные средства и цифровые рубли на счетах цифрового рубля.
Более того, приостановление операций также может касаться счетов цифрового рубля.
Поэтому идея:
«Обычный счет заблокируют, а цифровой останется запасным»
не соответствует действующему механизму.
Что происходит с налоговым долгом
Если у организации или ИП возникает отрицательное сальдо ЕНС и обязанность не исполняется, ФНС использует установленную процедуру взыскания.
Сначала возникает требование об уплате задолженности.
Далее при наличии оснований взыскание может обращаться на денежные средства.
Если их недостаточно, процедура способна перейти к иному имуществу должника.
Цифровой рубль эту последовательность не отменяет.
Он просто становится еще одной формой денежных средств, которую законодательство уже учитывает.
А если перевести деньги заранее?
Вот здесь начинается уже более серьезная юридическая история.
Когда у бизнеса появляются существенные долги, собственники иногда начинают искать способ быстро переместить активы:
на другой счет;
родственнику;
другой компании;
в новый финансовый инструмент.
Но смена места хранения денег сама по себе не уничтожает историю операции.
Особенно если впоследствии начинается банкротство.
Что будут смотреть при банкротстве
В процедуре имеет значение не только вопрос:
«Где деньги находятся сейчас?»
Может исследоваться, куда они были переведены раньше, кому, на каком основании и что происходило с финансовым состоянием должника в этот момент.
Поэтому перевод денег в цифровые рубли непосредственно перед финансовым кризисом не создает какого-либо специального иммунитета.
А попытка вывести средства другому лицу может породить уже отдельные вопросы в зависимости от обстоятельств операции.
Цифровой рубль меняет технологию, но не логику долгов
Это, пожалуй, главное.
Финансовые технологии меняются очень быстро.
Наличными платят меньше.
Появились СБП, электронные кошельки, цифровой рубль.
Но базовый юридический принцип остается прежним:
если у должника есть имущество и денежные средства, новая форма их хранения сама по себе не превращает их в недоступные для кредиторов активы.
И бизнесу важно понимать это до совершения сомнительных операций, а не после.
Что проверить ИП и компании с налоговым долгом
Если задолженность перед ФНС уже существует, я бы начала не с поиска нового кошелька.
А с четырех вопросов.
Первый: каков реальный размер отрицательного сальдо ЕНС?
Второй: направлено ли требование?
Третий: есть ли основания оспаривать часть задолженности?
Четвертый: способен ли бизнес исполнить обязательства без возникновения новых просрочек перед другими кредиторами?
И вот последний вопрос уже показывает реальное финансовое состояние.
Потому что погасить налог за счет денег поставщика, потом заплатить поставщику кредитом, а кредит закрывать новой задолженностью — это не решение проблемы.
Это перемещение долга.
Вывод
Цифровой рубль — новый финансовый инструмент.
Но для должника он не становится «невидимыми деньгами».
ФНС уже прямо включает цифровые рубли в механизм взыскания налоговой задолженности организаций и ИП.
Поэтому если у бизнеса появились серьезные долги, искать безопасное место для денег — обычно неправильный вопрос.
Гораздо полезнее понять:
может ли компания вообще продолжать нормально исполнять свои обязательства и какие действия сейчас допустимы.
Сохраните материал: с распространением цифрового рубля вопросов о взыскании, долгах и новых счетах будет становиться только больше.
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