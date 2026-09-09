Цифровой рубль и долги: сможет ли налоговая списать деньги с нового кошелька

Цифровой рубль не находится вне системы

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки начали предоставлять клиентам инфраструктуру для использования цифрового рубля. Счет открывается на платформе Банка России, а доступ к нему пользователь получает через подключенный банк.

То есть речь идет не об анонимной криптовалюте и не о секретном электронном кошельке.

Это официальная форма российского рубля.