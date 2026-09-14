Банк посчитал перевод подозрительным: 7 операций, после которых в 2026 году могут попросить подтверждение

Перевести 300 тысяч родственнику.

Собрать деньги со своих счетов в одном банке.

Сменить номер телефона и оплатить крупную покупку.

Отправить деньги человеку, которому раньше никогда не переводили.

Все эти операции сами по себе могут быть абсолютно законными.

Но в определенной последовательности некоторые из них способны попасть под дополнительную проверку банка.

И в 2026 году таких ситуаций стало больше.