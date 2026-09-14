Банк посчитал перевод подозрительным: 7 операций, после которых в 2026 году могут попросить подтверждение

Перевести 300 тысяч родственнику.
Собрать деньги со своих счетов в одном банке.
Сменить номер телефона и оплатить крупную покупку.
Отправить деньги человеку, которому раньше никогда не переводили.
Все эти операции сами по себе могут быть абсолютно законными.
Но в определенной последовательности некоторые из них способны попасть под дополнительную проверку банка.
И в 2026 году таких ситуаций стало больше.
Банки теперь учитывают 12 признаков
С 1 января 2026 года Банк России расширил перечень признаков мошеннических переводов с 6 до 12.
Банки обязаны проверять операции клиентов с учетом этих критериев и принимать меры, если операция соответствует установленным признакам риска.
Но здесь важно сразу разделить две вещи:
признак мошеннической операции — это не доказательство того, что клиент нарушил закон.
Это основание для дополнительной реакции банка.
1. Сначала перевели себе больше 200 тысяч, потом — незнакомому получателю
Этот критерий сейчас обсуждают особенно активно.
Ситуация выглядит так:
человек переводит самому себе из другого банка через СБП больше 200 тысяч рублей;
затем менее чем через 24 часа отправляет деньги другому человеку;
а этому получателю он ничего не переводил предыдущие полгода.
Такая последовательность включена Банком России в перечень признаков мошеннических операций.
Почему?
Одна из распространенных мошеннических схем строится именно так.
Жертву убеждают сначала собрать собственные деньги из нескольких банков на одном счете, а потом перевести их мошеннику.
Но отсюда не следует, что:
«переводы самому себе свыше 200 тысяч запретили».
Это неправда.
Значение имеет именно совокупность обстоятельств.
2. Вы недавно поменяли номер телефона
Еще один критерий связан с изменением номера телефона.
Банк России указывает на ситуацию, когда в течение 48 часов до перевода произошла смена номера в онлайн-банке или на Госуслугах.
Представим обычную ситуацию.
Человек поменял SIM-карту.
Обновил номер.
На следующий день решил совершить крупный перевод.
Сам по себе он ничего не нарушает.
Но для антифрод-системы изменение привычных параметров непосредственно перед финансовой операцией может стать дополнительным фактором риска.
3. Деньги уходят новому получателю
Сам факт первого перевода человеку тоже не запрещен.
Каждый из нас когда-нибудь впервые платит:
новому мастеру;
арендодателю;
продавцу автомобиля;
подрядчику;
знакомому.
Но новый получатель в сочетании с другими обстоятельствами может иметь значение.
Особенно в той самой ситуации, когда перед этим человек собрал крупную сумму со своих счетов через СБП.
4. Операция резко отличается от вашего обычного поведения
Банковские системы анализируют не только абсолютную сумму.
Имеет значение, насколько операция характерна для конкретного клиента.
Человек обычно переводит по 5–10 тысяч рублей.
И вдруг ночью отправляет практически весь остаток новому получателю.
Или клиент всегда совершает операции из одного региона, а поведение внезапно резко меняется.
Такие отклонения могут учитываться антифрод-системами наряду с другими признаками.
Поэтому вопрос:
«С какой суммы начинается контроль?»
изначально поставлен не совсем правильно.
Одинаковая сумма у двух разных клиентов может выглядеть совершенно по-разному.
5. Банк получил информацию о риске из других систем
Некоторые признаки вообще не связаны с поведением самого отправителя.
Например, реквизиты получателя могут уже находиться в базе Банка России о мошеннических операциях.
Либо информация о риске может поступить банку через предусмотренные системы обмена данными.
Получается неприятная ситуация:
отправитель уверен, что совершает нормальный платеж, но банк уже располагает информацией о риске со стороны получателя.
6. На устройстве появились признаки постороннего вмешательства
Банк России отдельно упоминает факторы, которые могут свидетельствовать о получении злоумышленниками удаленного доступа к устройству клиента.
Например, значение может иметь вредоносное программное обеспечение или другие технические изменения, указывающие на повышенный риск.
Именно поэтому просьба:
«Установите приложение, я помогу вам защитить счет»
должна вызывать особенно много вопросов.
7. Необычная операция после других рискованных действий
Современный банковский контроль все чаще смотрит не на один платеж отдельно, а на последовательность событий.
И это, пожалуй, главное изменение, которое нужно понимать обычному клиенту.
Вопрос уже не только:
«Сколько вы переводите?»
Но и:
«Что происходило со счетом непосредственно перед этим?»
А при чем здесь налоговая
Вот здесь возникает самый популярный миф.
Если банк остановил операцию по антифрод-критериям, это не означает автоматически, что ФНС решила проверить ваши доходы.
Банковская борьба с мошенническими переводами, требования финансового мониторинга и налоговый контроль — разные правовые механизмы.
Поэтому не стоит превращать каждую банковскую проверку в вывод:
«Налоговая увидела мой перевод».
Но если человек систематически получает деньги от клиентов на личную карту, это уже отдельный вопрос.
И там нужно анализировать не антифрод-критерии, а экономический смысл поступлений и налоговые обязанности.
Что делать, если перевод остановили
Первое — не паниковать.
И точно не пытаться немедленно отправить ту же сумму пятью переводами через другие банки.
Уточните у банка порядок подтверждения операции.
Если деньги действительно переводите вы, убедитесь, что понимаете:
кому;
за что;
на какие реквизиты;
почему именно сейчас.
Если речь идет о крупной сделке, полезно сохранить документы, подтверждающие ее основание.
Например:
договор;
расписку;
счет;
документы по покупке имущества.
И главное — никогда не подтверждайте перевод только потому, что человек на другом конце телефона говорит:
«Если банк позвонит, скажите, что переводите родственнику».
Это как раз тот момент, когда дополнительная проверка банка может спасти деньги.
Вывод
В 2026 году банки действительно анализируют больше факторов при переводах.
Но это не означает, что появился запрет:
на переводы свыше 200 тысяч;
на крупные переводы родственникам;
на перемещение денег между собственными счетами.
Банк России установил конкретные признаки риска, а значение зачастую имеет не одна сумма, а целая последовательность действий.
Поэтому вместо вопроса:
«Какую сумму можно перевести, чтобы банк не заметил?»
лучше задавать другой:
«Могу ли я нормально объяснить эту операцию и понимаю ли, кому отправляю деньги?»
Сохраните материал и отправьте тем, кто уже слышал, что в 2026 году «все переводы больше 200 тысяч блокируют».
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