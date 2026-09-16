На ЕНС есть переплата — но использовать ее как раньше уже нельзя. Что изменилось с 1 сентября

На едином налоговом счете компании образовалась переплата.
Собственник решает:
«Отлично. Зачтем эти деньги в счет налогов другой компании».
Раньше такой механизм использовался на практике.
Но с 1 сентября правила изменились.
И теперь одного наличия положительного сальдо на ЕНС недостаточно.
Что именно изменилось
С 1 сентября 2026 года действует обновленный порядок зачета средств с единого налогового счета.
Одно из важных изменений касается ситуации, когда налогоплательщик хочет направить свое положительное сальдо в счет обязательств другого лица.
Теперь такой зачет возможен только при наличии у этого лица актуальной обязанности по уплате соответствующих налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов.
Проще говоря:
нельзя просто заранее «перекинуть» переплату другому лицу в расчете на его будущие налоги.
Почему это важно для бизнеса
В группе компаний деньги часто перемещаются достаточно свободно.
У одной организации временно образовался запас.
У другой скоро налоги.
Собственник воспринимает все компании как единый бизнес и рассуждает:
«Какая разница, на каком именно ЕНС находятся деньги?»
Но с юридической точки зрения разница есть.
Каждая организация остается самостоятельным налогоплательщиком.
И налоговые обязательства каждой из них учитываются отдельно.
Простой пример
У ООО «Альфа» на ЕНС положительное сальдо — 500 тысяч рублей.
У ООО «Бета» налог нужно будет заплатить через некоторое время, но актуальной обязанности по уплате соответствующей суммы пока нет.
Собственник хочет заранее направить переплату «Альфы» на налоги «Беты».
После изменения правил такой зачет нужно оценивать с учетом того, возникла ли уже у получателя обязанность, в счет которой направляются деньги.
Именно этот момент теперь имеет принципиальное значение.
А вернуть переплату себе можно?
Положительное сальдо ЕНС не означает, что деньги потеряны.
Налоговое законодательство предусматривает механизм распоряжения положительным сальдо, включая возврат при соблюдении установленных условий.
Но перед заявлением на возврат стоит проверить две вещи:
действительно ли сальдо положительное;
не ожидаются ли обязательства, на которые эти средства вскоре будут распределены.
Особенно это важно перед крупными налоговыми платежами.
Самая распространенная ошибка
Предприниматель видит положительное сальдо в личном кабинете и воспринимает его как обычный остаток на банковском счете.
Но ЕНС работает иначе.
Деньги на нем участвуют в исполнении налоговых обязательств по установленным правилам.
Поэтому решение:
«Сейчас вернем переплату, а налог потом как-нибудь заплатим»
может создать кассовый разрыв уже к следующему сроку уплаты.
Проверьте ЕНС перед возвратом денег
Я бы рекомендовала посмотреть:
1. Как сформировалось положительное сальдо.
Это реальная переплата или результат временного несовпадения сроков?
2. Какие налоги предстоит платить в ближайшее время.
3. Поданы ли необходимые уведомления.
4. Нет ли ошибок в распределении платежей.
5. Если деньги направляются за другое лицо — существует ли уже соответствующая обязанность у получателя.
Такая проверка занимает значительно меньше времени, чем последующее выяснение, почему на ЕНС неожиданно возник минус.
При чем здесь финансовые проблемы бизнеса
Иногда собственник начинает активно возвращать переплаты, перемещать деньги между компаниями и использовать средства одной организации для обязательств другой уже тогда, когда группе не хватает оборотных денег.
Само по себе распоряжение положительным сальдо ЕНС не означает нарушения.
Но если компания одновременно:
не платит поставщикам;
имеет просроченные кредиты;
не может своевременно платить налоги;
переводит средства связанным организациям,
важно оценивать не одну операцию, а финансовое положение бизнеса в целом.
При серьезном долговом кризисе движение денег между связанными компаниями впоследствии может анализироваться значительно внимательнее.
Вывод
С 1 сентября 2026 года положительное сальдо ЕНС по-прежнему остается деньгами налогоплательщика, но порядок распоряжения им нужно учитывать внимательнее.
Особенно если речь идет о зачете средств в счет налогов другого лица.
Поэтому перед операцией полезно проверить не только:
«Есть ли у нас переплата?»
Но и:
«Есть ли уже обязательство, в счет которого мы хотим ее направить?»
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