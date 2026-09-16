На ЕНС есть переплата — но использовать ее как раньше уже нельзя. Что изменилось с 1 сентября

Что именно изменилось

С 1 сентября 2026 года действует обновленный порядок зачета средств с единого налогового счета.

Одно из важных изменений касается ситуации, когда налогоплательщик хочет направить свое положительное сальдо в счет обязательств другого лица.

Теперь такой зачет возможен только при наличии у этого лица актуальной обязанности по уплате соответствующих налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов.

Проще говоря:

нельзя просто заранее «перекинуть» переплату другому лицу в расчете на его будущие налоги.