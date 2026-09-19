Закрыли ИП с долгами и решили, что вопрос закрыт. Что на самом деле происходит с задолженностью

Закрытие ИП не списывает долги

ИП — это не отдельная организация.

В отличие от ООО, где существует юридическое лицо, индивидуальный предприниматель остается тем же физическим лицом.

Поэтому исключение из ЕГРИП само по себе не означает исчезновение обязательств.

Если до закрытия бизнеса остались:

кредиты;

налоговая задолженность;

долги поставщикам;

обязательства по договорам;

другие подтвержденные требования,

они не прекращаются только потому, что человек перестал быть ИП.

ФНС прямо разъясняет: прекращение предпринимательской деятельности не является основанием для прекращения обязанности по уплате налоговой задолженности.