Процедуру банкротства прошли, а долги не списали. Какие действия должника могут привести к такому результату

Человек проходит банкротство.

Имущество проверено.

Финансовый управляющий провел необходимые мероприятия.

Процедура подходит к концу.

Кажется, дальше остается только одно:

списание долгов.

Но иногда суд завершает процедуру — и при этом не освобождает гражданина от обязательств.

Для должника это один из самых неприятных сценариев.

Почему такое возможно?