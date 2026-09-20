Процедуру банкротства прошли, а долги не списали. Какие действия должника могут привести к такому результату

Человек проходит банкротство.
Имущество проверено.
Финансовый управляющий провел необходимые мероприятия.
Процедура подходит к концу.
Кажется, дальше остается только одно:
списание долгов.
Но иногда суд завершает процедуру — и при этом не освобождает гражданина от обязательств.
Для должника это один из самых неприятных сценариев.
Почему такое возможно?
Банкротство не означает автоматическое списание при любых обстоятельствах
Закон о банкротстве действительно предусматривает освобождение гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов после завершения реализации имущества.
Но из этого правила существуют исключения.
И значение имеет не только:
сколько человек должен;
есть ли у него имущество;
какой у него доход.
Суд оценивает и поведение самого должника.
В том числе его добросовестность и взаимодействие с финансовым управляющим и кредиторами.
Что показала свежая практика Верховного суда
В обзоре судебной практики по банкротству за 2025 год, утвержденном Президиумом Верховного суда 29 апреля 2026 года, разобрана показательная ситуация.
Во время процедуры гражданин неоднократно выезжал за границу.
Такие поездки объективно требовали расходов как минимум на проезд и проживание.
Но достоверные сведения об источниках их финансирования представлены не были.
Суды расценили это как уклонение от сотрудничества с финансовым управляющим и кредиторами.
В результате вопрос об освобождении от обязательств решался уже совсем не так, как рассчитывал должник.
Почему суд вообще интересует, кто оплатил поездку
На первый взгляд вопрос может показаться странным.
Человек говорит:
«Мне оплатили родственники. Какая разница?»
Разница может быть существенной.
Во время банкротства анализируется финансовое положение должника.
Если человек заявляет об отсутствии денег, но одновременно несет значительные расходы, закономерно возникает вопрос об источнике средств.
Это не означает, что банкроту автоматически запрещено:
путешествовать;
получать помощь родственников;
пользоваться чужими деньгами в законных ситуациях.
Проблема возникает, когда финансовые обстоятельства невозможно нормально объяснить и подтвердить.
Какие еще действия создают риск
Особое внимание обычно вызывают ситуации, когда должник:
скрывает имущество;
не передает необходимые сведения финансовому управляющему;
сообщает недостоверную информацию;
пытается спрятать доход;
совершает сомнительные сделки перед банкротством;
не объясняет происхождение или движение существенных денежных сумм.
Каждая ситуация оценивается отдельно.
Поэтому нельзя сказать:
«Любая ошибка автоматически означает несписание долгов».
Но и воспринимать процедуру как формальность нельзя.
Продали автомобиль родственнику перед банкротством
Это одна из самых распространенных ситуаций.
Человек понимает, что долги растут.
За несколько месяцев до обращения в суд продает автомобиль брату.
Сам продолжает на нем ездить.
Деньги по договору якобы получил наличными.
Куда они делись — объяснить не может.
Такая совокупность обстоятельств почти неизбежно вызывает вопросы.
И проблема здесь не в самом родстве сторон.
Сделки между родственниками не запрещены.
Вопросы будут другими:
была ли реальная оплата;
соответствовала ли цена;
зачем совершалась сделка;
что произошло с полученными деньгами.
А если должник просто забыл про старую сделку
Не каждая неточность означает недобросовестность.
Люди действительно могут не помнить небольшую операцию многолетней давности.
Поэтому важны обстоятельства конкретного дела.
Но чем крупнее сумма и значительнее имущество, тем сложнее объяснить отсутствие информации простой забывчивостью.
Именно поэтому перед банкротством полезно восстановить историю своих финансов заранее.
Что стоит подготовить до обращения в суд
Не только список кредитов.
Посмотрите шире.
Сделки с имуществом.
Что продавалось, дарилось или переоформлялось?
Банковские счета.
Какие крупные операции проходили?
Доходы.
Какие источники существовали?
Помощь родственников.
Можно ли объяснить существенные поступления?
Документы.
Сохранились ли договоры и подтверждения платежей?
Задача не в том, чтобы создать удобную историю.
Наоборот.
Задача — заранее увидеть фактические обстоятельства, которые все равно могут стать предметом анализа.
Почему обещание «спишем 100% долгов» должно насторожить
Кстати, с 1 января 2026 года законодательство о рекламе услуг по банкротству стало жестче.
В рекламе таких услуг теперь нельзя гарантировать или обещать освобождение гражданина от денежных обязательств.
Причина вполне понятна.
Ни один юрист не может заранее гарантировать судебный результат независимо от поведения должника и обстоятельств дела.
Поэтому фразы:
«Спишем все долги гарантированно»
или
«100% освобождение от кредитов»
сегодня должны вызывать как минимум дополнительные вопросы.
Вывод
Главная ошибка — воспринимать банкротство как техническую процедуру:
подали документы → подождали → долги исчезли.
Это судебная процедура, в которой исследуются обстоятельства финансового положения и поведение должника.
Свежая практика Верховного суда еще раз показывает:
если расходы, имущество или источники денег невозможно нормально объяснить, последствия могут оказаться значительно серьезнее самого дополнительного вопроса финансового управляющего.
Поэтому грамотная подготовка к банкротству начинается не с обещания списать долги.
Она начинается с честного анализа документов, сделок и финансовой истории человека.
Сохраните материал, если рассматриваете банкротство: иногда один необъясненный эпизод финансовой истории способен создать больше проблем, чем кажется.
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