Банк запросил документы по счету: 5 ошибок, которые могут только ухудшить ситуацию

Гораздо больше проблем иногда возникает из-за того, как предприниматель отвечает банку.
Разберем пять распространенных ошибок.
Ошибка № 1. Отправить документы без объяснений
Банк просит подтвердить экономический смысл операций.
Предприниматель открывает папку и отправляет:
— 15 договоров;
— 40 счетов;
— акты;
— выписки;
— накладные.
Кажется, чем больше документов, тем лучше.
Но из сотни страниц сотруднику банка еще нужно понять главное: чем занимается бизнес и почему именно эти деньги поступили или были перечислены.
Поэтому полезно не просто прикладывать документы, а дать короткое пояснение.
Например:
Компания занимается ремонтом коммерческих помещений. Деньги от ООО «Альфа» поступили в качестве оплаты работ по договору №... После получения оплаты часть средств была перечислена поставщику строительных материалов ООО «Бета».
И уже после этого — подтверждающие документы.
Ошибка № 2. Писать: «Это мои деньги, могу распоряжаться как хочу»
С бытовой точки зрения логика понятна.
С точки зрения банковского контроля такой ответ практически ничего не объясняет.
Банк интересует не только принадлежность денег, но и характер операций.
Если со счета регулярно снимаются наличные, деньги переводятся физлицам или быстро уходят после поступления выручки, у банка могут возникнуть дополнительные вопросы.
Поэтому лучше объяснить экономический смысл конкретных операций.
Ошибка № 3. Придумывать назначение платежа задним числом
Еще опаснее попытаться срочно «подогнать» документы под уже проведенные операции.
Например, платеж физлицу сначала был сделан без понятного основания, а после запроса банка появляется договор, который должен все объяснить.
Если документы и фактические обстоятельства противоречат друг другу, вопросов может стать больше.
Документы должны отражать реальную операцию.
Ошибка № 4. После запроса начать выводить деньги через другой банк
Представим ситуацию.
Один банк задает вопросы по операциям.
Предприниматель решает:
«Пока здесь разбираются, буду проводить все через другой счет».
И резко меняет движение денег.
Само наличие нескольких расчетных счетов законно. Но попытка изменить привычную схему операций именно после появления вопросов не решает первоначальную проблему.
Сначала разумнее разобраться с запросом и предоставить необходимые пояснения.
Ошибка № 5. Отвечать эмоционально вместо фактов
«Я десять лет занимаюсь бизнесом».
«Никогда никаких проблем не было».
«Почему вы подозреваете честного предпринимателя?»
Все это можно понять эмоционально, но банку нужны факты.
Лучший ответ обычно довольно скучный:
что делает компания;
откуда поступили деньги;
кому они перечислены;
за какие товары или услуги;
какими документами это подтверждается.
Чем проще прослеживается экономический смысл операций, тем понятнее позиция клиента.
Что подготовить заранее
Не обязательно ждать запроса.
Если через счет проходят значительные или необычные для бизнеса операции, полезно иметь под рукой договоры, счета, акты, накладные и документы, подтверждающие реальность деятельности.
Отдельно стоит посмотреть на операции глазами человека, который ничего не знает о вашей компании.
Если по выписке невозможно понять, зачем компания получила деньги и куда они затем ушли, возможно, объяснение действительно понадобится.
Главное
Запрос банка — еще не приговор.
Но две крайности одинаково опасны.
Первая — игнорировать запрос.
Вторая — в панике отправлять все документы подряд или пытаться срочно изменить историю операций.
Задача ответа гораздо проще: последовательно показать экономический смысл денег и подтвердить его документами.
Сохраните этот материал на случай, если банк неожиданно попросит пояснить операции по счету.
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