Банк запросил документы по счету: 5 ошибок, которые могут только ухудшить ситуацию

Ошибка № 1. Отправить документы без объяснений

Банк просит подтвердить экономический смысл операций.

Предприниматель открывает папку и отправляет:

— 15 договоров;

— 40 счетов;

— акты;

— выписки;

— накладные.

Кажется, чем больше документов, тем лучше.

Но из сотни страниц сотруднику банка еще нужно понять главное: чем занимается бизнес и почему именно эти деньги поступили или были перечислены.

Поэтому полезно не просто прикладывать документы, а дать короткое пояснение.

Например:

Компания занимается ремонтом коммерческих помещений. Деньги от ООО «Альфа» поступили в качестве оплаты работ по договору №... После получения оплаты часть средств была перечислена поставщику строительных материалов ООО «Бета».

И уже после этого — подтверждающие документы.