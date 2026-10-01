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Юрист Жукова
УСН
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Доход ИП превысил 20 млн рублей в октябре. Что теперь будет с НДС на УСН

В 2026 году предприниматели и компании на УСН освобождены от НДС, пока доход не превысит установленный лимит в 20 млн рублей. Но что происходит, если граница пройдена не с января, а, например, в октябре? Разбираемся, с какого момента возникает НДС и что стоит проверить заранее.

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Осень для многих предпринимателей — самый активный период.

Продажи растут.

Приходят крупные оплаты.

Доход с начала года приближается к 20 млн рублей.

И возникает вопрос:

«Если лимит превышу сейчас, НДС придется пересчитывать с января?»

Нет.

Но новые обязанности действительно могут появиться уже в этом году.

Доход ИП превысил 20 млн рублей в октябре. Что теперь будет с НДС на УСН

Как работает лимит в 2026 году

С 2026 года для налогоплательщиков на УСН действует новый порог освобождения от НДС — 20 млн рублей дохода.

Если доход за 2025 год не превышал 20 млн рублей, с начала 2026 года освобождение применяется автоматически.

Отдельно подавать заявление на освобождение не требуется.

Но в течение года нужно следить за доходами.

Если они превысят 20 млн рублей, освобождение прекращается.

С какого момента появляется НДС

Это самое важное.

Если доход превысил 20 млн рублей в течение 2026 года, НДС нужно исчислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Например:

до конца сентября доход ИП составил 19,6 млн рублей.

15 октября поступила оплата 700 тыс. рублей.

Совокупный доход превысил 20 млн.

Обязанность исчислять НДС возникает с операций, совершенных с 1 ноября.

Пересчитывать все продажи с января только из-за октябрьского превышения не требуется.

Что предприниматель должен решить

После утраты освобождения возникает вопрос о ставке.

Закон предусматривает возможность применять:

общеустановленную ставку НДС 22% с правом на вычеты при соблюдении условий;

либо специальные ставки 5% или 7% при соблюдении установленных для них критериев.

И здесь нельзя выбирать ставку только по принципу:

«5% меньше 22%, значит, она выгоднее».

При специальных ставках действует другой порядок работы с вычетами.

Поэтому сначала нужно считать экономику конкретного бизнеса.

Почему октябрь — опасный месяц

Предприниматель может заключить договор летом, когда НДС еще нет.

Получить крупный платеж в октябре.

Перейти установленный лимит.

А в ноябре продолжить отгрузки по старой цене.

И внезапно выяснится, что часть налоговой нагрузки придется фактически оплачивать из собственной маржи.

Поэтому приближение к 20 млн рублей — это уже повод проверить договоры.

Особенно если значительная часть покупателей — физические лица или контрагенты, с которыми сложно пересмотреть цену.

Что проверить прямо сейчас

Если доход приблизился к лимиту, посчитайте:

доход с начала года;

ожидаемые поступления до декабря;

договоры, которые будут исполняться после месяца превышения;

какая ставка НДС окажется выгоднее;

позволяют ли условия договоров изменить цену.

Доход ИП превысил 20 млн рублей в октябре. Что теперь будет с НДС на УСН

И главное — не ориентируйтесь на остаток денег на расчетном счете.

Лимит определяется не по тому, сколько денег осталось в банке.

Почему это важно при финансовых трудностях

Само появление обязанности платить НДС, конечно, не означает финансового кризиса.

Проблема начинается, когда бизнес узнает о новой налоговой нагрузке слишком поздно.

Деньги от покупателей уже потрачены.

Поставщики оплачены.

Кредит погашен.

Собственник вывел часть прибыли.

А впереди появляется налоговое обязательство, под которое не был сформирован резерв.

Именно так налоговая ошибка способна превратиться в кассовый разрыв.

Вывод

Если доход на УСН приближается к 20 млн рублей, ждать конца года не стоит.

Превышение лимита в октябре не означает пересчет НДС с января.

Но уже с 1 ноября правила работы могут измениться.

Поэтому сейчас важно считать не только выручку, но и последствия следующего крупного платежа.

Сохраните материал, если работаете на УСН и приближаетесь к лимиту: иногда один крупный осенний контракт меняет налоговую модель бизнеса до конца года.

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Юрист Жукова

Юрист Жукова

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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