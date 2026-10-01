Доход ИП превысил 20 млн рублей в октябре. Что теперь будет с НДС на УСН

Как работает лимит в 2026 году

С 2026 года для налогоплательщиков на УСН действует новый порог освобождения от НДС — 20 млн рублей дохода.

Если доход за 2025 год не превышал 20 млн рублей, с начала 2026 года освобождение применяется автоматически.

Отдельно подавать заявление на освобождение не требуется.

Но в течение года нужно следить за доходами.

Если они превысят 20 млн рублей, освобождение прекращается.