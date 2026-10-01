Доход ИП превысил 20 млн рублей в октябре. Что теперь будет с НДС на УСН

Осень для многих предпринимателей — самый активный период.
Продажи растут.
Приходят крупные оплаты.
Доход с начала года приближается к 20 млн рублей.
И возникает вопрос:
«Если лимит превышу сейчас, НДС придется пересчитывать с января?»
Нет.
Но новые обязанности действительно могут появиться уже в этом году.
Как работает лимит в 2026 году
С 2026 года для налогоплательщиков на УСН действует новый порог освобождения от НДС — 20 млн рублей дохода.
Если доход за 2025 год не превышал 20 млн рублей, с начала 2026 года освобождение применяется автоматически.
Отдельно подавать заявление на освобождение не требуется.
Но в течение года нужно следить за доходами.
Если они превысят 20 млн рублей, освобождение прекращается.
С какого момента появляется НДС
Это самое важное.
Если доход превысил 20 млн рублей в течение 2026 года, НДС нужно исчислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Например:
до конца сентября доход ИП составил 19,6 млн рублей.
15 октября поступила оплата 700 тыс. рублей.
Совокупный доход превысил 20 млн.
Обязанность исчислять НДС возникает с операций, совершенных с 1 ноября.
Пересчитывать все продажи с января только из-за октябрьского превышения не требуется.
Что предприниматель должен решить
После утраты освобождения возникает вопрос о ставке.
Закон предусматривает возможность применять:
общеустановленную ставку НДС 22% с правом на вычеты при соблюдении условий;
либо специальные ставки 5% или 7% при соблюдении установленных для них критериев.
И здесь нельзя выбирать ставку только по принципу:
«5% меньше 22%, значит, она выгоднее».
При специальных ставках действует другой порядок работы с вычетами.
Поэтому сначала нужно считать экономику конкретного бизнеса.
Почему октябрь — опасный месяц
Предприниматель может заключить договор летом, когда НДС еще нет.
Получить крупный платеж в октябре.
Перейти установленный лимит.
А в ноябре продолжить отгрузки по старой цене.
И внезапно выяснится, что часть налоговой нагрузки придется фактически оплачивать из собственной маржи.
Поэтому приближение к 20 млн рублей — это уже повод проверить договоры.
Особенно если значительная часть покупателей — физические лица или контрагенты, с которыми сложно пересмотреть цену.
Что проверить прямо сейчас
Если доход приблизился к лимиту, посчитайте:
доход с начала года;
ожидаемые поступления до декабря;
договоры, которые будут исполняться после месяца превышения;
какая ставка НДС окажется выгоднее;
позволяют ли условия договоров изменить цену.
И главное — не ориентируйтесь на остаток денег на расчетном счете.
Лимит определяется не по тому, сколько денег осталось в банке.
Почему это важно при финансовых трудностях
Само появление обязанности платить НДС, конечно, не означает финансового кризиса.
Проблема начинается, когда бизнес узнает о новой налоговой нагрузке слишком поздно.
Деньги от покупателей уже потрачены.
Поставщики оплачены.
Кредит погашен.
Собственник вывел часть прибыли.
А впереди появляется налоговое обязательство, под которое не был сформирован резерв.
Именно так налоговая ошибка способна превратиться в кассовый разрыв.
Вывод
Если доход на УСН приближается к 20 млн рублей, ждать конца года не стоит.
Превышение лимита в октябре не означает пересчет НДС с января.
Но уже с 1 ноября правила работы могут измениться.
Поэтому сейчас важно считать не только выручку, но и последствия следующего крупного платежа.
Сохраните материал, если работаете на УСН и приближаетесь к лимиту: иногда один крупный осенний контракт меняет налоговую модель бизнеса до конца года.
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