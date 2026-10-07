Долг перед налоговой стал дороже: почему в 2026 году опаснее затягивать с требованием ФНС

Пришло требование от налоговой.
Денег сейчас нет.
Предприниматель решает:
«Заплачу позже. Ничего страшного».
Но в 2026 году цена такого ожидания выросла.
С 9 января размер исполнительского сбора составляет 12% от соответствующей суммы задолженности вместо прежних 7%.
Минимальный размер также увеличен:
для граждан и ИП — до 2 000 рублей;
для организаций — до 20 000 рублей. Налоговая служба
Что изменилось с 1 апреля
Изменилось и распределение полномочий между ФНС и приставами.
С 1 апреля 2026 года ФНС занимается взысканием денежных активов на счетах.
Приставы подключаются к взысканию за счет иного имущества должника в предусмотренном законом порядке.
То есть схема стала более четко разделенной:
деньги на счетах — ФНС;
иное имущество — ФССП. Налоговая служба
Поэтому рассчитывать, что между налоговым требованием и реальным взысканием обязательно пройдет много времени, не стоит.
Сколько может стоить ожидание
Допустим, задолженность бизнеса составляет 1 млн рублей.
Если дело дошло до стадии, на которой возникает исполнительский сбор в размере 12%, речь идет уже о дополнительных 120 тыс. рублей.
И это не погашение основного долга.
Это дополнительная финансовая нагрузка.
Для бизнеса, у которого и так не хватает оборотных средств, она может оказаться весьма чувствительной.
Почему предприниматели все равно откладывают
Причина обычно понятна.
Сегодня нужно выплатить зарплату.
Завтра — поставщику.
Через неделю — аренду.
Налоговая задолженность воспринимается как платеж, который можно временно передвинуть.
Но проблема возникает, когда временный кассовый разрыв становится постоянным.
Компания начинает оплачивать только того кредитора, который давит сильнее остальных.
И в какой-то момент денег уже не хватает всем.
Что делать после требования ФНС
Первое — проверить сам долг.
Из чего он возник?
Соответствует ли сумма данным учета?
Второе — посмотреть состояние ЕНС.
Третье — определить срок исполнения требования.
И только после этого решать, каким способом урегулировать задолженность.
Если долг объективно невозможно погасить единовременно, не стоит ждать следующей стадии взыскания только ради того, чтобы «выиграть время».
Для налоговой задолженности законодательство предусматривает механизмы изменения срока исполнения обязанности при соблюдении условий.
Когда налоговый долг становится симптомом более серьезной проблемы
Одна просрочка еще не означает неплатежеспособность.
Но если бизнес одновременно:
не платит налоги;
переносит расчеты с поставщиками;
использует кредит на текущие расходы;
имеет исполнительные производства;
не может восстановить оборотные средства,
нужно анализировать финансовое состояние целиком.
Для ИП это особенно важно, поскольку предпринимательские долги не исчезают после простого прекращения статуса ИП.
Вывод
В 2026 году стратегия «пусть сначала дойдет до приставов» стала еще менее выгодной.
Исполнительский сбор увеличился, а порядок взыскания налоговой задолженности изменился.
Поэтому после получения требования лучше сразу понять три вещи:
почему возник долг, можно ли его оспорить и за счет чего он будет погашен.
Сохраните материал: иногда самое дорогое решение при налоговой задолженности — просто ничего не делать.
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