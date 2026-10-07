Долг перед налоговой стал дороже: почему в 2026 году опаснее затягивать с требованием ФНС

Сколько может стоить ожидание

Допустим, задолженность бизнеса составляет 1 млн рублей.

Если дело дошло до стадии, на которой возникает исполнительский сбор в размере 12%, речь идет уже о дополнительных 120 тыс. рублей.

И это не погашение основного долга.

Это дополнительная финансовая нагрузка.

Для бизнеса, у которого и так не хватает оборотных средств, она может оказаться весьма чувствительной.