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Юрист Жукова
Банкротство
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ООО продало оборудование за 3 млн рублей перед закрытием. Почему к директору могут возникнуть вопросы?

Компания продает станки, автомобили или технику, чтобы рассчитаться с долгами. Обычная хозяйственная операция? Не всегда. При финансовых проблемах значение имеют цена, покупатель и дальнейшая судьба денег.

2 открытия

Представим ситуацию.

Небольшое производственное ООО теряет крупного заказчика.

Выручка падает.

Компания больше не может нормально обслуживать обязательства.

Директор принимает решение продать оборудование за 3 млн рублей.

На первый взгляд всё разумно.

Оборудование не используется, а компании нужны деньги.

Но через несколько месяцев начинается дело о банкротстве.

И финансовый управляющий или кредиторы начинают изучать сделку.

Почему продали? Кому? За сколько? Куда ушли деньги?

ООО продало оборудование за 3 млн рублей перед закрытием. Почему к директору могут возникнуть вопросы?

Продавать имущество при финансовых трудностях не запрещено

Это первое, что важно понимать.

Компания вправе распоряжаться своим имуществом, в том числе продавать оборудование и другие активы.

И даже наличие задолженности перед кредиторами не означает автоматического запрета на любые сделки.

Например, продажа неиспользуемого оборудования по рыночной цене для финансирования текущей деятельности может иметь вполне разумное экономическое объяснение.

Но в банкротстве такие операции оцениваются с учетом интересов кредиторов.

Первая опасная ситуация — продажа по заниженной цене

Допустим, оборудование реально стоит 5 млн рублей.

А директор продает его знакомой компании за 700 тысяч.

Покупатель получает дорогой актив практически за бесценок.

У кредиторов возникает закономерный вопрос:

почему компания отказалась от имущества, за счет которого могла рассчитаться по долгам?

Закон о банкротстве позволяет оспаривать определенные подозрительные сделки, в том числе при неравноценном встречном исполнении.

Но для признания сделки недействительной нужно установить предусмотренные законом условия.

Не каждая скидка автоматически является нарушением.

Вторая ситуация — деньги получили, но они исчезли

Представим другой вариант.

Оборудование продали за рыночные 3 млн рублей.

Покупатель действительно перечислил деньги.

Однако вскоре вся сумма ушла компании, связанной с собственником бизнеса.

А перед независимыми кредиторами задолженность осталась.

Здесь вопросы могут возникнуть уже не только к цене продажи.

Нужно исследовать дальнейшие платежи, их основания и влияние на положение кредиторов.

В отдельных случаях возникает вопрос о сделках с предпочтением или причинении вреда кредиторам.

Третья ситуация — директор продал активы, а бизнес остановился окончательно

Допустим, компания могла продолжать выполнять заказы.

Но руководство продало основное производственное оборудование.

После этого предприятие лишилось возможности работать и получать выручку.

Если подобное решение существенно ухудшило положение компании, его экономическая обоснованность может стать предметом отдельного спора.

При наличии предусмотренных законом оснований возможен вопрос и об ответственности контролирующих лиц.

Однако сама по себе продажа основного средства не доказывает вину директора.

Что важно для защиты?

Не только договор купли-продажи.

Имеют значение оценка стоимости имущества, сведения о покупателе, подтверждение оплаты и документы, объясняющие хозяйственную цель операции.

Например, компания могла продать устаревшую производственную линию, чтобы погасить обязательства и сохранить работающий бизнес.

А могла передать ключевой актив связанному лицу на заведомо невыгодных условиях.

Формально в обоих случаях будет договор продажи.

Но юридическая оценка может оказаться совершенно разной.

ООО продало оборудование за 3 млн рублей перед закрытием. Почему к директору могут возникнуть вопросы?

А если сделка была за год до банкротства?

Срок имеет значение, но его нельзя оценивать отдельно от остальных обстоятельств.

Закон предусматривает различные основания и периоды оспаривания подозрительных сделок.

Поэтому распространенная формула:

«Прошел год — значит, сделку уже никто не тронет»

неверна.

В зависимости от основания сделки могут исследоваться и за более длительный период.

Главное

Когда у компании возникают серьезные финансовые трудности, каждая крупная операция с имуществом требует особого внимания.

Это не означает, что бизнес должен немедленно прекратить любую деятельность.

Но решения руководства должны иметь понятное экономическое обоснование.

Продать актив — не обязательно нарушение. А вот продать его без разумной цели и с ущербом для кредиторов — уже потенциальный источник судебного спора.

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Юрист Жукова

Юрист Жукова

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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