ООО продало оборудование за 3 млн рублей перед закрытием. Почему к директору могут возникнуть вопросы?

Представим ситуацию.
Небольшое производственное ООО теряет крупного заказчика.
Выручка падает.
Компания больше не может нормально обслуживать обязательства.
Директор принимает решение продать оборудование за 3 млн рублей.
На первый взгляд всё разумно.
Оборудование не используется, а компании нужны деньги.
Но через несколько месяцев начинается дело о банкротстве.
И финансовый управляющий или кредиторы начинают изучать сделку.
Почему продали? Кому? За сколько? Куда ушли деньги?
Продавать имущество при финансовых трудностях не запрещено
Это первое, что важно понимать.
Компания вправе распоряжаться своим имуществом, в том числе продавать оборудование и другие активы.
И даже наличие задолженности перед кредиторами не означает автоматического запрета на любые сделки.
Например, продажа неиспользуемого оборудования по рыночной цене для финансирования текущей деятельности может иметь вполне разумное экономическое объяснение.
Но в банкротстве такие операции оцениваются с учетом интересов кредиторов.
Первая опасная ситуация — продажа по заниженной цене
Допустим, оборудование реально стоит 5 млн рублей.
А директор продает его знакомой компании за 700 тысяч.
Покупатель получает дорогой актив практически за бесценок.
У кредиторов возникает закономерный вопрос:
почему компания отказалась от имущества, за счет которого могла рассчитаться по долгам?
Закон о банкротстве позволяет оспаривать определенные подозрительные сделки, в том числе при неравноценном встречном исполнении.
Но для признания сделки недействительной нужно установить предусмотренные законом условия.
Не каждая скидка автоматически является нарушением.
Вторая ситуация — деньги получили, но они исчезли
Представим другой вариант.
Оборудование продали за рыночные 3 млн рублей.
Покупатель действительно перечислил деньги.
Однако вскоре вся сумма ушла компании, связанной с собственником бизнеса.
А перед независимыми кредиторами задолженность осталась.
Здесь вопросы могут возникнуть уже не только к цене продажи.
Нужно исследовать дальнейшие платежи, их основания и влияние на положение кредиторов.
В отдельных случаях возникает вопрос о сделках с предпочтением или причинении вреда кредиторам.
Третья ситуация — директор продал активы, а бизнес остановился окончательно
Допустим, компания могла продолжать выполнять заказы.
Но руководство продало основное производственное оборудование.
После этого предприятие лишилось возможности работать и получать выручку.
Если подобное решение существенно ухудшило положение компании, его экономическая обоснованность может стать предметом отдельного спора.
При наличии предусмотренных законом оснований возможен вопрос и об ответственности контролирующих лиц.
Однако сама по себе продажа основного средства не доказывает вину директора.
Что важно для защиты?
Не только договор купли-продажи.
Имеют значение оценка стоимости имущества, сведения о покупателе, подтверждение оплаты и документы, объясняющие хозяйственную цель операции.
Например, компания могла продать устаревшую производственную линию, чтобы погасить обязательства и сохранить работающий бизнес.
А могла передать ключевой актив связанному лицу на заведомо невыгодных условиях.
Формально в обоих случаях будет договор продажи.
Но юридическая оценка может оказаться совершенно разной.
А если сделка была за год до банкротства?
Срок имеет значение, но его нельзя оценивать отдельно от остальных обстоятельств.
Закон предусматривает различные основания и периоды оспаривания подозрительных сделок.
Поэтому распространенная формула:
«Прошел год — значит, сделку уже никто не тронет»
неверна.
В зависимости от основания сделки могут исследоваться и за более длительный период.
Главное
Когда у компании возникают серьезные финансовые трудности, каждая крупная операция с имуществом требует особого внимания.
Это не означает, что бизнес должен немедленно прекратить любую деятельность.
Но решения руководства должны иметь понятное экономическое обоснование.
Продать актив — не обязательно нарушение. А вот продать его без разумной цели и с ущербом для кредиторов — уже потенциальный источник судебного спора.
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