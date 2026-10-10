ООО продало оборудование за 3 млн рублей перед закрытием. Почему к директору могут возникнуть вопросы?

Вторая ситуация — деньги получили, но они исчезли

Представим другой вариант.

Оборудование продали за рыночные 3 млн рублей.

Покупатель действительно перечислил деньги.

Однако вскоре вся сумма ушла компании, связанной с собственником бизнеса.

А перед независимыми кредиторами задолженность осталась.

Здесь вопросы могут возникнуть уже не только к цене продажи.

Нужно исследовать дальнейшие платежи, их основания и влияние на положение кредиторов.

В отдельных случаях возникает вопрос о сделках с предпочтением или причинении вреда кредиторам.