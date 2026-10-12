Банк начислил проценты по вкладу, а налоговая выставила счет. Почему в 2026 году НДФЛ может появиться без декларации

Человек несколько лет копил деньги.

Открыл вклад.

Получил проценты.

Банк сам начислял доход, поэтому казалось, что больше ничего делать не нужно.

Но осенью приходит налоговое уведомление.

И там — НДФЛ.

«Разве банк не должен был сам удержать налог?»

С процентами по вкладам действует другой механизм.