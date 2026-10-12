Осенняя распродажа
Купить подписку
Юрист Жукова
Налоговое право (НК РФ)
Читать 3 мин

Банк начислил проценты по вкладу, а налоговая выставила счет. Почему в 2026 году НДФЛ может появиться без декларации

Осенью 2026 года россияне получают налоговые уведомления не только за квартиры и автомобили. В них может оказаться НДФЛ с процентов по банковским вкладам. Причем человек мог ничего не продавать, не работать дополнительно и не подавать декларацию.

9 просмотров3 открытия

Человек несколько лет копил деньги.

Открыл вклад.

Получил проценты.

Банк сам начислял доход, поэтому казалось, что больше ничего делать не нужно.

Но осенью приходит налоговое уведомление.

И там — НДФЛ.

«Разве банк не должен был сам удержать налог?»

С процентами по вкладам действует другой механизм.

Банк начислил проценты по вкладу, а налоговая выставила счет. Почему в 2026 году НДФЛ может появиться без декларации

Почему налоговая знает о процентах

Российские банки передают ФНС необходимые сведения о процентных доходах физических лиц.

На их основании налоговая рассчитывает НДФЛ, если возникает облагаемая сумма.

Поэтому гражданину, как правило, не требуется самостоятельно подавать 3-НДФЛ только из-за процентов по российским банковским вкладам.

Но это не означает, что налог отсутствует.

Налог начисляют не на весь вклад

Это самая распространенная ошибка.

Предположим, человек положил на вклад 3 млн рублей.

Налоговая не начисляет НДФЛ на эти три миллиона только потому, что деньги находятся в банке.

Для расчета имеет значение процентный доход, полученный за налоговый период.

При этом НК РФ предусматривает необлагаемую часть такого дохода.

Она определяется по специальной формуле, связанной с ключевой ставкой Банка России.

Поэтому универсального правила «налог платят со всех процентов» нет.

А если вкладов несколько

Здесь появляется интересный момент.

Человек может открыть:

один вклад в крупном банке;

второй — в другом;

третий — накопительный счет.

И рассуждать:

«В каждом банке доход небольшой. Значит, налог не появится».

Но при определении налоговой базы учитываются соответствующие процентные доходы по счетам и вкладам в разных российских банках в совокупности.

Разделение денег между банками само по себе не создает отдельный необлагаемый лимит для каждого.

Когда нужно платить

В 2026 году налоговые уведомления формируются за 2025 год.

Если по процентным доходам возник НДФЛ к уплате, он может быть включен в уведомление.

Общий срок уплаты налогов по таким уведомлениям — не позднее 1 декабря 2026 года.

Поэтому октябрь — подходящий момент проверить начисления, а не ждать последнего дня.

Что делать, если сумма кажется неправильной

Сначала проверьте данные о процентных доходах.

Особенно если:

вкладов было несколько;

один из них закрывался;

проценты выплачивались в конце года;

банк менял условия начисления;

часть дохода поступила в другом налоговом периоде.

Банк начислил проценты по вкладу, а налоговая выставила счет. Почему в 2026 году НДФЛ может появиться без декларации

Важно сопоставлять именно фактически полученный процентный доход и сведения, использованные ФНС.

Если обнаружена ошибка, следует обратиться за ее исправлением через предусмотренные налоговой службой каналы.

Почему не стоит игнорировать небольшой налог

Иногда человек видит начисление и решает:

«Потом заплачу. Сумма небольшая».

Но после установленного срока неуплаченный налог становится задолженностью.

Далее могут начисляться пени и применяться предусмотренные НК РФ меры взыскания.

Для человека, у которого уже есть кредиты и другие обязательства, даже сравнительно небольшой налоговый долг увеличивает финансовую нагрузку.

А если человек уже проходит банкротство

Здесь важно определить, к какому периоду относится налоговое обязательство.

Требования, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, и текущие платежи имеют различный правовой режим.

Поэтому нельзя заранее утверждать, что любой НДФЛ автоматически спишется после завершения процедуры.

Имеют значение обстоятельства возникновения обязательства и применимые правила Закона о банкротстве.

Вывод

Налог на проценты по вкладам — это не налог на накопленные деньги.

Он связан с полученным процентным доходом и рассчитывается по правилам НК РФ.

При этом отсутствие декларации не означает отсутствие обязанности платить.

Поэтому этой осенью стоит проверить не только налог на квартиру и автомобиль, но и раздел НДФЛ в налоговом уведомлении.

Сохраните материал, если у вас несколько вкладов или накопительных счетов.

В нашем Telegram-канале больше полезной информации, разборов налоговых начислений, долгов физических лиц, взыскания и судебной практики по банкротству.

Информации об авторе

Юрист Жукова

Юрист Жукова

Юрист

11 подписчиков201 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка