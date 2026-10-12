Банк начислил проценты по вкладу, а налоговая выставила счет. Почему в 2026 году НДФЛ может появиться без декларации

Человек несколько лет копил деньги.
Открыл вклад.
Получил проценты.
Банк сам начислял доход, поэтому казалось, что больше ничего делать не нужно.
Но осенью приходит налоговое уведомление.
И там — НДФЛ.
«Разве банк не должен был сам удержать налог?»
С процентами по вкладам действует другой механизм.
Почему налоговая знает о процентах
Российские банки передают ФНС необходимые сведения о процентных доходах физических лиц.
На их основании налоговая рассчитывает НДФЛ, если возникает облагаемая сумма.
Поэтому гражданину, как правило, не требуется самостоятельно подавать 3-НДФЛ только из-за процентов по российским банковским вкладам.
Но это не означает, что налог отсутствует.
Налог начисляют не на весь вклад
Это самая распространенная ошибка.
Предположим, человек положил на вклад 3 млн рублей.
Налоговая не начисляет НДФЛ на эти три миллиона только потому, что деньги находятся в банке.
Для расчета имеет значение процентный доход, полученный за налоговый период.
При этом НК РФ предусматривает необлагаемую часть такого дохода.
Она определяется по специальной формуле, связанной с ключевой ставкой Банка России.
Поэтому универсального правила «налог платят со всех процентов» нет.
А если вкладов несколько
Здесь появляется интересный момент.
Человек может открыть:
один вклад в крупном банке;
второй — в другом;
третий — накопительный счет.
И рассуждать:
«В каждом банке доход небольшой. Значит, налог не появится».
Но при определении налоговой базы учитываются соответствующие процентные доходы по счетам и вкладам в разных российских банках в совокупности.
Разделение денег между банками само по себе не создает отдельный необлагаемый лимит для каждого.
Когда нужно платить
В 2026 году налоговые уведомления формируются за 2025 год.
Если по процентным доходам возник НДФЛ к уплате, он может быть включен в уведомление.
Общий срок уплаты налогов по таким уведомлениям — не позднее 1 декабря 2026 года.
Поэтому октябрь — подходящий момент проверить начисления, а не ждать последнего дня.
Что делать, если сумма кажется неправильной
Сначала проверьте данные о процентных доходах.
Особенно если:
вкладов было несколько;
один из них закрывался;
проценты выплачивались в конце года;
банк менял условия начисления;
часть дохода поступила в другом налоговом периоде.
Важно сопоставлять именно фактически полученный процентный доход и сведения, использованные ФНС.
Если обнаружена ошибка, следует обратиться за ее исправлением через предусмотренные налоговой службой каналы.
Почему не стоит игнорировать небольшой налог
Иногда человек видит начисление и решает:
«Потом заплачу. Сумма небольшая».
Но после установленного срока неуплаченный налог становится задолженностью.
Далее могут начисляться пени и применяться предусмотренные НК РФ меры взыскания.
Для человека, у которого уже есть кредиты и другие обязательства, даже сравнительно небольшой налоговый долг увеличивает финансовую нагрузку.
А если человек уже проходит банкротство
Здесь важно определить, к какому периоду относится налоговое обязательство.
Требования, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, и текущие платежи имеют различный правовой режим.
Поэтому нельзя заранее утверждать, что любой НДФЛ автоматически спишется после завершения процедуры.
Имеют значение обстоятельства возникновения обязательства и применимые правила Закона о банкротстве.
Вывод
Налог на проценты по вкладам — это не налог на накопленные деньги.
Он связан с полученным процентным доходом и рассчитывается по правилам НК РФ.
При этом отсутствие декларации не означает отсутствие обязанности платить.
Поэтому этой осенью стоит проверить не только налог на квартиру и автомобиль, но и раздел НДФЛ в налоговом уведомлении.
Сохраните материал, если у вас несколько вкладов или накопительных счетов.
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