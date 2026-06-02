Потерял работу, а долги остались: пошаговый алгоритм списания по ФЗ-127

Когда кредиты и займы перестают быть временной нагрузкой и превращаются в постоянный источник стресса, многие начинают искать выход. Просрочки растут, банки звонят ежедневно, приставы списывают деньги со счетов.

В 2026 году банкротство физических лиц по ФЗ-127 остаётся законным механизмом, который позволяет избавиться от неподъемных долгов. В реальности процедура создана для людей, потерявших работу и стабильный доход.

Разберём алгоритм, который поможет как должнику разобраться в ситуации, так и юристу — грамотно выстроить защиту клиента.

Нормативная база и критерии допустимости

Основание: ст. 213.3–213.4 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Ключевые признаки неплатежеспособности физического лица:

Неспособность исполнять денежные обязательства в течение 3 месяцев;

Сумма обязательств превышает стоимость имущества должника;

Задолженность превышает 500 000 ₽.

Отсутствие официального дохода не является препятствием. Суд оценивает совокупность факторов: наличие ликвидного имущества, историю платежей и добросовестность должника.

Важно: утрата дохода — это не «слабое место», а аргумент в пользу реализации имущества. При отсутствии возможности ввести реструктуризацию суд быстрее переходит к списанию.

Реструктуризация vs Реализация имущества

Критерий Реструктуризация Реализация имущества Условие Есть стабильный доход Доход отсутствует или недостаточен Срок До 3 лет 6–12 месяцев Результат Новый график платежей Списание долгов после продажи активов Риск Высокий (можно не потянуть) Минимальный (при отсутствии ликвидного имущества)

При отсутствии официального дохода реструктуризация экономически невозможна. Суд вводит процедуру реализации имущества. Если ликвидных активов нет — долги списываются полностью.

Риски и как их минимизировать

Риск Последствие Как минимизировать Сокрытие активов Оспаривание сделок за 3 года, отказ в списании Полный аудит истории операций до подачи заявления Новые кредиты перед подачей Квалифицируется как недобросовестность Прекратить заемную деятельность за 6–12 мес. до процедуры Ошибки в пакете документов Задержки, дополнительные запросы суда Проверка юристом каждого бланка перед подачей в АС

Защита от коллекторов по ФЗ-230

Пока вы готовитесь к процедуре, закон защищает вас от давления уже сегодня. Коллекторы не могут звонить чаще 1 раза в сутки, писать в мессенджеры ночью (22:00–8:00), угрожать или звонить вашим близким без письменного согласия.

Основание: ст.4, ст.6, ст.7 Федерального закона №230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Если правила нарушаются, зафиксируйте факт (аудио, скриншоты) и подайте жалобу в ФССП.

ФЗ-230 на практике: если до подачи заявления коллекторы нарушают закон (звонят чаще 1 раза в сутки, угрожают), зафиксируйте это. Это усилит позицию о добросовестности должника.

Алгоритм действий: 4 этапа

1. Финансово-правовой аудит

Сбор справок, выписок, анализ договоров. Выявление оспоримых сделок за 36 месяцев. Особое внимание — сделкам с родственниками.

2. Подготовка заявления

Формирование пакета в соответствии с требованиями АС, расчёт суммы задолженности, выбор СРО.

3. Судебное заседание

Обоснование неплатежеспособности, защита от требований кредиторов. Важно: заранее подготовить ответы на вопросы суда о причинах утраты дохода.

4. Завершение процедуры

Получение определения о списании, снятие ограничений. Важно помнить о пост-процедурных ограничениях (3 года — нельзя руководить юрлицом, 5 лет — сообщать о статусе при кредите).

Практика: типовые ситуации и решения

Ситуация Рекомендация Уволен, стоит на бирже труда Подтвердить статус справкой из ЦЗН — это усилит позицию о добросовестности Есть единственное жильё, не в залоге Ссылаться на ст. 446 ГПК РФ, готовить выписку из ЕГРН заранее Были микрозаймы с высокими процентами Включить все обязательства в заявление, даже если нет судебных решений Доход «в серую» Оценить риски: если доход не подтвержден, суд может не учесть его

Выводы

Банкротство при утрате дохода — рабочая процедура, но требующая подготовки. Ключевые факторы успеха:

Полный пакет документов с подтверждением отсутствия дохода;

Доказательства добросовестности (попытка трудоустройства);

Грамотное обоснование со ссылками на ФЗ-127 и ст. 446 ГПК.

Чёткий аудит на старте экономит время и сохраняет репутацию.

