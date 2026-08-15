Маркетплейс заблокировал карточку товара: как продавцу защищаться с 1 октября 2026 года

Карточка товара исчезла из продажи — и бизнес сразу начал терять деньги.

Для продавцов на маркетплейсах такая ситуация давно не редкость. Но с 1 октября 2026 года правила меняются: вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ о платформенной экономике.

Он впервые подробно регулирует не только основания ограничения карточек, но и порядок спора продавца с площадкой.