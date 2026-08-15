Маркетплейс заблокировал карточку товара: как продавцу защищаться с 1 октября 2026 года

Карточка товара исчезла из продажи — и бизнес сразу начал терять деньги.
Для продавцов на маркетплейсах такая ситуация давно не редкость. Но с 1 октября 2026 года правила меняются: вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ о платформенной экономике.
Он впервые подробно регулирует не только основания ограничения карточек, но и порядок спора продавца с площадкой.
Когда маркетплейс сможет убрать карточку
Закон разрешает оператору ограничить или полностью прекратить размещение карточки, если это необходимо:
— для соблюдения требований законодательства;
— для исполнения решения суда или государственного органа;
— по основаниям, установленным договором с продавцом.
Поэтому договор с площадкой становится особенно важным документом.
Формулировка «маркетплейс заблокировал без причины» сама по себе ничего не доказывает.
Сначала нужно установить юридическое основание блокировки.
Некоторые карточки вообще нельзя будет размещать
С 1 октября маркетплейсы обязаны проверять информацию в карточках.
Например, проблема возникнет, если товар требует обязательного подтверждения соответствия, а продавец не указал необходимые сведения.
Отдельные требования предусмотрены для товаров:
— подлежащих маркировке;
— требующих государственной регистрации;
— требующих подтверждения соответствия;
— относящихся к другим регулируемым категориям.
Если маркируемый товар продает партнер, не зарегистрированный в соответствующей государственной системе мониторинга, площадка не должна допускать такую карточку к размещению.
Проверят и старые карточки
Не стоит рассчитывать, что изменения коснутся только новых товаров.
Карточки, размещенные до 1 октября 2026 года, также должны пройти проверку.
Для этого операторам предоставляется переходный период — 180 дней.
Поэтому проблемы могут появиться не обязательно 1 октября.
Карточка, которая спокойно продавала товар несколько лет, может попасть под проверку позднее.
Что делать, если карточку ограничили
Главное изменение — появляется формализованный порядок спора с оператором.
Перед обращением в суд продавец должен использовать систему досудебного рассмотрения жалоб самой платформы.
Поэтому просто написать в обычный чат поддержки может оказаться недостаточно.
В жалобе стоит указать:
— какую карточку ограничили;
— когда это произошло;
— какое основание указал оператор;
— почему продавец считает решение неправильным;
— какие документы это подтверждают;
— какое действие требуется от площадки.
Если жалоба признана обоснованной, оператор обязан отменить примененные меры в течение 48 часов.
Что сохранить до подачи жалобы
Продавцу полезно сразу зафиксировать доказательства.
Сделайте скриншоты уведомления и личного кабинета.
Сохраните переписку с поддержкой.
Выгрузите документы на товар.
Зафиксируйте дату и время ограничения.
Сохраните действующую на этот момент редакцию договора и правил площадки.
Это особенно важно, если блокировка приводит к существенной потере оборота.
Через несколько месяцев восстановить картину событий значительно сложнее.
А если маркетплейс снижает цену без согласия продавца
Закон регулирует и эту ситуацию.
Партнеру должна быть предоставлена возможность запретить продажу его товаров со снижением цены за счет самого партнера.
При этом отсутствие согласия на такую скидку не может быть основанием для блокировки карточки, ограничения личного кабинета, снижения рейтинга или ухудшения позиции товара в поисковой выдаче.
Для продавцов это одна из наиболее интересных гарантий нового закона.
Главное
С 1 октября 2026 года отношения продавца с маркетплейсом становятся гораздо более формализованными.
Если карточку ограничили, алгоритм должен быть следующим:
основание блокировки → договор → документы на товар → фиксация доказательств → досудебная жалоба → при необходимости суд.
Именно поэтому продавцу стоит заранее скачать договор с площадкой и привести в порядок документы на товары.
Когда карточка уже заблокирована и каждый день теряется выручка, искать старый сертификат значительно дороже.
✔ Сохраните статью, если маркетплейсы являются важным каналом продаж вашего бизнеса. После 1 октября блокировка карточки — это уже не только разговор с поддержкой. Появляется регулируемый законом порядок спора, а правильная фиксация причины ограничения и документов может напрямую повлиять на скорость восстановления продаж.
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