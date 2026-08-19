Маркетплейсы начнут проверять продавцов с 1 октября 2026 года: что изменится для бизнеса

Что будет со старыми карточками

Это особенно важно действующим продавцам.

Не нужно исходить из того, что проверяться будут исключительно товары, размещенные после 1 октября.

Для информации в карточках, созданных до этой даты, предусмотрен переходный период.

Операторы должны провести их проверку в течение 180 дней с момента вступления соответствующих правил в силу.

Поэтому продавцу с тысячами действующих карточек лучше не ждать, пока площадка сама обнаружит проблему.