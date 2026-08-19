Маркетплейсы начнут проверять продавцов с 1 октября 2026 года: что изменится для бизнеса

Что будут проверять
Правительство уже утвердило правила такой проверки.
Маркетплейс сможет сверять сведения о потенциальном партнере через государственные реестры и информационные системы.
Проверка касается не только организаций и ИП.
Отдельный порядок предусмотрен и для самозанятых, а также иностранных партнеров.
То есть площадка должна понимать, кто именно собирается вести деятельность через ее инфраструктуру.
Проверять будут не только продавца
Второй уровень контроля — карточки товаров.
С 1 октября оператор должен проверять определенную информацию, которую партнер размещает в карточке.
Например, дополнительные проверки предусмотрены для продукции:
— подлежащей обязательной маркировке;
— требующей подтверждения соответствия;
— подлежащей государственной регистрации;
— относящейся к другим регулируемым категориям.
Для проверки площадки смогут взаимодействовать с государственными информационными системами и реестрами.
Что произойдет, если информация не пройдет проверку
Закон прямо предусматривает случаи, когда оператор не должен допускать размещение карточки.
Например, проблема может возникнуть, если для товара требуется обязательное подтверждение соответствия, но необходимая информация не размещена.
Аналогичный риск существует с маркированными товарами.
Если товар подлежит обязательной маркировке, а продавец не зарегистрирован в соответствующей государственной системе мониторинга, карточка такого товара не должна быть допущена к размещению.
То есть юридическая ошибка может привести уже не только к штрафу со стороны государства.
Она способна непосредственно остановить продажи на площадке.
Что будет со старыми карточками
Это особенно важно действующим продавцам.
Не нужно исходить из того, что проверяться будут исключительно товары, размещенные после 1 октября.
Для информации в карточках, созданных до этой даты, предусмотрен переходный период.
Операторы должны провести их проверку в течение 180 дней с момента вступления соответствующих правил в силу.
Поэтому продавцу с тысячами действующих карточек лучше не ждать, пока площадка сама обнаружит проблему.
Что проверить продавцу заранее
До октября стоит провести хотя бы минимальный аудит кабинета.
Первое — сведения о продавце.
Название, ИНН, статус предпринимателя и другая информация должны совпадать с государственными реестрами.
Второе — разрешительные документы.
Если товар требует декларации, сертификата, государственной регистрации или другого документа, проверьте его актуальность.
Третье — маркировка.
Для маркируемой продукции нужно проверить регистрацию и корректность сведений.
Четвертое — карточки товаров.
Особое внимание — категориям, для которых действуют специальные требования.
Пятое — документы.
Не стоит ждать запроса маркетплейса, чтобы впервые выяснить, где находится нужная декларация или сертификат.
Почему это важно
Для продавца маркетплейс давно перестал быть просто рекламной площадкой.
У многих компаний через него проходит значительная часть оборота.
Поэтому блокировка карточки даже на несколько дней может означать реальные финансовые потери.
С 1 октября государственное регулирование платформенной экономики становится значительно более формализованным.
И проверять будут не только то, что продается, но и то, кто продает и на каком основании.
Поэтому подготовку к новым правилам лучше начинать не 30 сентября.
✔ Сохраните статью, если продаете через маркетплейсы. После 1 октября ошибка в реквизитах, маркировке или разрешительных документах может оказаться не просто формальностью: проблемная карточка способна не пройти проверку и перестать приносить продажи.
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