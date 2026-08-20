Договоры ГПХ с 1 сентября 2026 года: новое условие придется показывать СФР

С 1 сентября 2026 года компаниям и предпринимателям придется внимательнее оформлять договоры ГПХ с физлицами.
Причина — Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ.
Если договор предусматривает уплату взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, информацию о наличии такого условия нужно будет передавать в СФР.
И здесь важно не перепутать новое требование с новой обязанностью платить взносы по всем договорам ГПХ.
Взносы появятся по каждому ГПХ?
Нет.
Сам принцип не меняется.
Физическое лицо, выполняющее работы или оказывающее услуги по гражданско-правовому договору, подлежит страхованию от несчастных случаев, если сам договор предусматривает обязанность заказчика уплачивать соответствующие страховые взносы.
То есть автоматически включать «травматизм» в каждый договор ГПХ с 1 сентября не требуется.
Меняется другое — отчетность.
Что нового с 1 сентября
При передаче сведений о заключении ГПХ страхователь должен будет дополнительно сообщать СФР, есть ли в договоре условие об уплате взносов на травматизм.
Соответствующее требование появилось в статье 11 Федерального закона № 27-ФЗ.
Поэтому договор и отчетность должны совпадать.
Если в договоре написано одно, а в СФР передано другое, у бизнеса возникает ненужный риск вопросов со стороны фонда.
Нужно ли передавать сведения по старым договорам
Если договор уже действует на 1 сентября, специально подавать сведения только из-за вступления нового требования в силу не нужно.
Переходные положения такой обязанности не устанавливают.
Но действующие договоры все равно стоит проверить.
Особенно если компания регулярно работает с физлицами по ГПХ и использует старые шаблоны.
Что изменится для ИП
Есть еще одно важное новшество.
С 1 сентября ИП, заключившему ГПХ с условием об уплате взносов на травматизм, больше не потребуется отдельно подавать заявление для регистрации в СФР в качестве страхователя по этому основанию.
Фонд сможет поставить предпринимателя на учет автоматически на основании полученных сведений.
То есть административной работы становится меньше.
Но цена ошибки в передаваемой информации одновременно возрастает.
Что проверить бизнесу
До сентября стоит открыть используемый шаблон ГПХ и проверить четыре вещи.
Первое — есть ли условие о страховых взносах на травматизм.
Необходимо понимать, включено оно сознательно или просто осталось в шаблоне договора.
Второе — соответствует ли условие фактическому расчету взносов.
Договор, бухгалтерский учет и отчетность не должны противоречить друг другу.
Третье — кто отвечает за ЕФС-1.
Юрист может подготовить договор с одним условием, а бухгалтерия передать сведения исходя из старого шаблона.
Четвертое — используемое ПО.
К сентябрю стоит убедиться, что бухгалтерская или кадровая программа поддерживает новые требования к передаче сведений.
Главный риск — не сам договор
В компаниях договоры ГПХ часто проходят через несколько подразделений.
Юрист готовит документ.
Руководитель подписывает.
Бухгалтер начисляет вознаграждение.
Кадровик или бухгалтер передает сведения в СФР.
Если каждый работает со своей версией информации, возникает расхождение.
Поэтому до 1 сентября лучше проверить не только текст договора, но и весь процесс:
договор → бухгалтерия → страховые взносы → ЕФС-1 → СФР.
Главное
С 1 сентября 2026 года не появляется обязанность платить взносы на травматизм по каждому договору ГПХ.
Но если такое условие предусмотрено договором, сведения о нем придется передавать в СФР.
Для бизнеса это хороший повод проверить старые шаблоны договоров.
Иногда одна строка, которая несколько лет автоматически копировалась из документа в документ, начинает иметь вполне конкретные последствия для отчетности.
✔ Сохраните статью, если привлекаете исполнителей по договорам ГПХ. До 1 сентября стоит проверить не только сами договоры, но и то, какие сведения по ним передает бухгалтерия. После изменений обычное расхождение между шаблоном договора и ЕФС-1 может стать причиной лишних вопросов со стороны СФР.
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