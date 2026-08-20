Договоры ГПХ с 1 сентября 2026 года: новое условие придется показывать СФР

С 1 сентября 2026 года компаниям и предпринимателям придется внимательнее оформлять договоры ГПХ с физлицами.

Причина — Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ.

Если договор предусматривает уплату взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, информацию о наличии такого условия нужно будет передавать в СФР.

И здесь важно не перепутать новое требование с новой обязанностью платить взносы по всем договорам ГПХ.