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Юрист Ребик
Отчетность в СФР
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Договоры ГПХ с 1 сентября 2026 года: новое условие придется показывать СФР

Если договор предусматривает уплату взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, информацию о наличии такого условия нужно будет передавать в СФР. И здесь важно не перепутать новое требование с новой обязанностью платить взносы по всем договорам ГПХ.

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С 1 сентября 2026 года компаниям и предпринимателям придется внимательнее оформлять договоры ГПХ с физлицами.

Причина — Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ.

Если договор предусматривает уплату взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, информацию о наличии такого условия нужно будет передавать в СФР.

И здесь важно не перепутать новое требование с новой обязанностью платить взносы по всем договорам ГПХ.

Договоры ГПХ с 1 сентября 2026 года: новое условие придется показывать СФР

Взносы появятся по каждому ГПХ?

Нет.

Сам принцип не меняется.

Физическое лицо, выполняющее работы или оказывающее услуги по гражданско-правовому договору, подлежит страхованию от несчастных случаев, если сам договор предусматривает обязанность заказчика уплачивать соответствующие страховые взносы.

То есть автоматически включать «травматизм» в каждый договор ГПХ с 1 сентября не требуется.

Меняется другое — отчетность.

Что нового с 1 сентября

При передаче сведений о заключении ГПХ страхователь должен будет дополнительно сообщать СФР, есть ли в договоре условие об уплате взносов на травматизм.

Соответствующее требование появилось в статье 11 Федерального закона № 27-ФЗ.

Поэтому договор и отчетность должны совпадать.

Если в договоре написано одно, а в СФР передано другое, у бизнеса возникает ненужный риск вопросов со стороны фонда.

Нужно ли передавать сведения по старым договорам

Если договор уже действует на 1 сентября, специально подавать сведения только из-за вступления нового требования в силу не нужно.

Переходные положения такой обязанности не устанавливают.

Но действующие договоры все равно стоит проверить.

Особенно если компания регулярно работает с физлицами по ГПХ и использует старые шаблоны.

Что изменится для ИП

Есть еще одно важное новшество.

С 1 сентября ИП, заключившему ГПХ с условием об уплате взносов на травматизм, больше не потребуется отдельно подавать заявление для регистрации в СФР в качестве страхователя по этому основанию.

Фонд сможет поставить предпринимателя на учет автоматически на основании полученных сведений.

То есть административной работы становится меньше.

Но цена ошибки в передаваемой информации одновременно возрастает.

Что проверить бизнесу

До сентября стоит открыть используемый шаблон ГПХ и проверить четыре вещи.

Первое — есть ли условие о страховых взносах на травматизм.

Необходимо понимать, включено оно сознательно или просто осталось в шаблоне договора.

Второе — соответствует ли условие фактическому расчету взносов.

Договор, бухгалтерский учет и отчетность не должны противоречить друг другу.

Третье — кто отвечает за ЕФС-1.

Юрист может подготовить договор с одним условием, а бухгалтерия передать сведения исходя из старого шаблона.

Четвертое — используемое ПО.

К сентябрю стоит убедиться, что бухгалтерская или кадровая программа поддерживает новые требования к передаче сведений.

Договоры ГПХ с 1 сентября 2026 года: новое условие придется показывать СФР

Главный риск — не сам договор

В компаниях договоры ГПХ часто проходят через несколько подразделений.

Юрист готовит документ.

Руководитель подписывает.

Бухгалтер начисляет вознаграждение.

Кадровик или бухгалтер передает сведения в СФР.

Если каждый работает со своей версией информации, возникает расхождение.

Поэтому до 1 сентября лучше проверить не только текст договора, но и весь процесс:

договор → бухгалтерия → страховые взносы → ЕФС-1 → СФР.

Главное

С 1 сентября 2026 года не появляется обязанность платить взносы на травматизм по каждому договору ГПХ.

Но если такое условие предусмотрено договором, сведения о нем придется передавать в СФР.

Для бизнеса это хороший повод проверить старые шаблоны договоров.

Иногда одна строка, которая несколько лет автоматически копировалась из документа в документ, начинает иметь вполне конкретные последствия для отчетности.

Сохраните статью, если привлекаете исполнителей по договорам ГПХ. До 1 сентября стоит проверить не только сами договоры, но и то, какие сведения по ним передает бухгалтерия. После изменений обычное расхождение между шаблоном договора и ЕФС-1 может стать причиной лишних вопросов со стороны СФР.

В нашем Telegram-канале мы разбираем судебную практику, реальные споры предпринимателей, изменения законодательства и ситуации, когда привычный договор, формулировка в шаблоне или действие бухгалтера неожиданно создают юридический риск для бизнеса.

Информации об авторе

Юрист Ребик

Юрист Ребик

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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