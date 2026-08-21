Персональные данные в 2026 году: 7 ошибок на сайте, которые бизнес часто не замечает

На сайте есть форма «Оставить заявку».

Клиент вводит имя и телефон, нажимает кнопку — данные уходят в CRM.

Для бизнеса это обычный лид.

С точки зрения закона компания уже обрабатывает персональные данные.

И в 2026 году старого подхода «у нас где-то есть политика конфиденциальности» может быть недостаточно.

Вот семь мест, которые стоит проверить.