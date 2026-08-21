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Юрист Ребик
Защита персональных данных
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Персональные данные в 2026 году: 7 ошибок на сайте, которые бизнес часто не замечает

На сайте есть форма «Оставить заявку». Клиент вводит имя и телефон, нажимает кнопку — данные уходят в CRM. Для бизнеса это обычный лид. С точки зрения закона компания уже обрабатывает персональные данные. И в 2026 году старого подхода «у нас где-то есть политика конфиденциальности» может быть недостаточно.

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На сайте есть форма «Оставить заявку».

Клиент вводит имя и телефон, нажимает кнопку — данные уходят в CRM.

Для бизнеса это обычный лид.

С точки зрения закона компания уже обрабатывает персональные данные.

И в 2026 году старого подхода «у нас где-то есть политика конфиденциальности» может быть недостаточно.

Вот семь мест, которые стоит проверить.

Персональные данные в 2026 году: 7 ошибок на сайте, которые бизнес часто не замечает

1. Согласие спрятано внутри другого документа

Согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от иной информации и документов, которые подтверждает или подписывает человек.

Поэтому формулировку, спрятанную внутри пользовательского соглашения, договора или другого большого документа, стоит пересмотреть.

2. Галочка уже стоит за пользователя

Согласие должно быть конкретным, информированным, сознательным и однозначным.

Поэтому схема:

☑ Я согласен

где галочка установлена заранее, создает очевидный риск.

Безопаснее, когда пользователь совершает самостоятельное действие.

3. Собираются данные «на всякий случай»

Форма заказа требует имя, телефон, дату рождения, адрес, должность и еще несколько сведений.

Но для самой услуги половина информации не нужна.

Один из базовых принципов 152-ФЗ — содержание и объем персональных данных должны соответствовать целям обработки.

Чем больше ненужных данных собирает бизнес, тем больше становится его зона риска.

4. Заявка автоматически превращается в рекламную рассылку

Человек оставил телефон, чтобы ему рассчитали стоимость услуги.

Через день компания начинает присылать рекламу.

Это разные цели обработки.

Для прямого продвижения товаров и услуг с помощью средств связи закон требует предварительного согласия человека.

Сам факт того, что клиент когда-то сообщил номер телефона, еще не означает автоматического согласия получать рекламу.

5. На сайте одна политика, а данные уходят десятку сервисов

Форма может быть связана с CRM, телефонией, системой аналитики, рассылками, коллтрекингом и другими подрядчиками.

Но юридические документы сайта часто писались несколько лет назад и реальную инфраструктуру уже не отражают.

Поэтому аудит персональных данных стоит начинать не с текста политики, а с вопроса:

куда фактически попадают данные после нажатия кнопки?

6. Компания не может доказать получение согласия

Это одна из самых неприятных ситуаций.

Клиент говорит:

«Я согласия не давал».

Компания отвечает:

«Но на сайте была галочка».

Этого может оказаться недостаточно.

Обязанность доказать получение согласия либо наличие другого законного основания для обработки лежит на операторе.

Поэтому важно не только правильно разместить форму, но и технически фиксировать факт получения согласия.

7. Старые данные хранятся бесконечно

Еще одна распространенная логика:

«Когда-нибудь этот клиент может вернуться».

Но если цель обработки достигнута и других законных оснований для дальнейшего хранения нет, закон предусматривает прекращение обработки и уничтожение данных в установленный срок.

CRM не должна автоматически превращаться в бессрочный архив всех людей, когда-либо обращавшихся в компанию.

Персональные данные в 2026 году: 7 ошибок на сайте, которые бизнес часто не замечает

Штрафы уже совсем не символические

Относиться к персональным данным как к формальности становится дорого.

Например, за обработку без письменного согласия в случаях, когда закон требует именно письменную форму, штраф для юридического лица по соответствующему составу может составить от 3 до 5 млн рублей.

Отдельные серьезные санкции предусмотрены и за утечки персональных данных.

Поэтому сегодня проблема — не в отсутствии красивой политики на сайте.

Главный вопрос: соответствует ли реальная обработка тому, что написано в документах.

Что проверить за один день

Откройте свой сайт как обычный клиент.

Заполните каждую форму и посмотрите:

какие данные запрашиваются → какое согласие предлагается → куда уходят сведения → кто получает к ним доступ → сколько они хранятся.

Затем сравните эту цепочку с политикой обработки персональных данных и другими документами компании.

Очень часто расхождение обнаруживается уже на этом этапе.

Главное

В 2026 году компании стоит проверять не только наличие политики конфиденциальности.

Нужно смотреть всю цепочку обработки:

сайт → согласие → CRM → подрядчики → рассылки → хранение → удаление.

Потому что Роскомнадзор и суд будут оценивать не название файла «Политика.pdf», а то, что бизнес фактически делает с персональными данными человека.

Сохраните статью, если на вашем сайте есть форма заявки, регистрации или заказа. Иногда нарушение начинается с совершенно обычного поля «Введите номер телефона»: данные попадают в CRM, затем в рассылку и сторонние сервисы, а документы компании продолжают описывать совсем другой процесс.

В нашем Telegram-канале мы разбираем судебную практику, реальные споры предпринимателей, изменения законодательства и ситуации, когда обычная заявка клиента, рекламная рассылка или настройка сайта превращаются в серьезный юридический риск для бизнеса.

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Юрист Ребик

Юрист Ребик

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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