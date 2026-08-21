Персональные данные в 2026 году: 7 ошибок на сайте, которые бизнес часто не замечает

На сайте есть форма «Оставить заявку».
Клиент вводит имя и телефон, нажимает кнопку — данные уходят в CRM.
Для бизнеса это обычный лид.
С точки зрения закона компания уже обрабатывает персональные данные.
И в 2026 году старого подхода «у нас где-то есть политика конфиденциальности» может быть недостаточно.
Вот семь мест, которые стоит проверить.
1. Согласие спрятано внутри другого документа
Согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от иной информации и документов, которые подтверждает или подписывает человек.
Поэтому формулировку, спрятанную внутри пользовательского соглашения, договора или другого большого документа, стоит пересмотреть.
2. Галочка уже стоит за пользователя
Согласие должно быть конкретным, информированным, сознательным и однозначным.
Поэтому схема:
☑ Я согласен
где галочка установлена заранее, создает очевидный риск.
Безопаснее, когда пользователь совершает самостоятельное действие.
3. Собираются данные «на всякий случай»
Форма заказа требует имя, телефон, дату рождения, адрес, должность и еще несколько сведений.
Но для самой услуги половина информации не нужна.
Один из базовых принципов 152-ФЗ — содержание и объем персональных данных должны соответствовать целям обработки.
Чем больше ненужных данных собирает бизнес, тем больше становится его зона риска.
4. Заявка автоматически превращается в рекламную рассылку
Человек оставил телефон, чтобы ему рассчитали стоимость услуги.
Через день компания начинает присылать рекламу.
Это разные цели обработки.
Для прямого продвижения товаров и услуг с помощью средств связи закон требует предварительного согласия человека.
Сам факт того, что клиент когда-то сообщил номер телефона, еще не означает автоматического согласия получать рекламу.
5. На сайте одна политика, а данные уходят десятку сервисов
Форма может быть связана с CRM, телефонией, системой аналитики, рассылками, коллтрекингом и другими подрядчиками.
Но юридические документы сайта часто писались несколько лет назад и реальную инфраструктуру уже не отражают.
Поэтому аудит персональных данных стоит начинать не с текста политики, а с вопроса:
куда фактически попадают данные после нажатия кнопки?
6. Компания не может доказать получение согласия
Это одна из самых неприятных ситуаций.
Клиент говорит:
«Я согласия не давал».
Компания отвечает:
«Но на сайте была галочка».
Этого может оказаться недостаточно.
Обязанность доказать получение согласия либо наличие другого законного основания для обработки лежит на операторе.
Поэтому важно не только правильно разместить форму, но и технически фиксировать факт получения согласия.
7. Старые данные хранятся бесконечно
Еще одна распространенная логика:
«Когда-нибудь этот клиент может вернуться».
Но если цель обработки достигнута и других законных оснований для дальнейшего хранения нет, закон предусматривает прекращение обработки и уничтожение данных в установленный срок.
CRM не должна автоматически превращаться в бессрочный архив всех людей, когда-либо обращавшихся в компанию.
Штрафы уже совсем не символические
Относиться к персональным данным как к формальности становится дорого.
Например, за обработку без письменного согласия в случаях, когда закон требует именно письменную форму, штраф для юридического лица по соответствующему составу может составить от 3 до 5 млн рублей.
Отдельные серьезные санкции предусмотрены и за утечки персональных данных.
Поэтому сегодня проблема — не в отсутствии красивой политики на сайте.
Главный вопрос: соответствует ли реальная обработка тому, что написано в документах.
Что проверить за один день
Откройте свой сайт как обычный клиент.
Заполните каждую форму и посмотрите:
какие данные запрашиваются → какое согласие предлагается → куда уходят сведения → кто получает к ним доступ → сколько они хранятся.
Затем сравните эту цепочку с политикой обработки персональных данных и другими документами компании.
Очень часто расхождение обнаруживается уже на этом этапе.
Главное
В 2026 году компании стоит проверять не только наличие политики конфиденциальности.
Нужно смотреть всю цепочку обработки:
сайт → согласие → CRM → подрядчики → рассылки → хранение → удаление.
Потому что Роскомнадзор и суд будут оценивать не название файла «Политика.pdf», а то, что бизнес фактически делает с персональными данными человека.
✔ Сохраните статью, если на вашем сайте есть форма заявки, регистрации или заказа. Иногда нарушение начинается с совершенно обычного поля «Введите номер телефона»: данные попадают в CRM, затем в рассылку и сторонние сервисы, а документы компании продолжают описывать совсем другой процесс.
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