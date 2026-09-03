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Юрист Ребик
Налоговые изменения 2026
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НДС уже 22%: где бизнес теряет деньги из-за старых договоров и цен

С 2026 года основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Но главная проблема для бизнеса — не два процентных пункта, а договоры, заключенные по старым ценам.

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Представим простую ситуацию.

В 2025 году компания заключила договор на год.

Цена:

1 200 000 рублей.

Поставка — в 2026 году.

В коммерческом предложении считали старую ставку.

Бюджет проекта утверждали при старой ставке.

Менеджер уверен:

«Договор подписан в прошлом году, значит, и НДС остается старым».

Но налоговые правила работают не так.

С 1 января 2026 года общеустановленная ставка НДС составляет 22% вместо 20%. ФНС отдельно разъясняет переходные вопросы и указывает на применение новой ставки к операциям 2026 года с учетом предусмотренных НК РФ правил.

И для бизнеса это прежде всего вопрос цены.

НДС уже 22%: где бизнес теряет деньги из-за старых договоров и цен

Почему старый договор не спасает от новой ставки

Налоговая ставка определяется налоговым законодательством, а не желанием сторон оставить старую экономику сделки.

Поэтому сам факт того, что договор подписан в 2025 году, не означает автоматического сохранения 20% для реализации, которая облагается уже по правилам 2026 года.

Особенно внимательно нужно смотреть на переходящие договоры:

строительство;

аренду;

IT-разработку;

консалтинг;

поставки с длительным циклом;

абонентские услуги;

договоры с авансами.

Здесь оплата и реализация могут приходиться на разные налоговые периоды.

Самая опасная фраза — «цена окончательная»

Представим договор:

«Стоимость услуг составляет 1 200 000 рублей, включая НДС».

Компания рассчитывала экономику исходя из 20%.

Но ставка стала 22%.

Клиент говорит:

«Мы договорились на 1,2 млн. Больше платить не будем».

Если увеличить цену по договору нельзя, дополнительная налоговая нагрузка фактически может лечь на продавца.

И два процентных пункта начинают оплачиваться из его маржи.

На одном договоре разница может показаться небольшой.

На сотнях сделок — превращается в серьезную сумму.

А если написать «НДС сверху»?

Это уже значительно более удобная конструкция для продавца.

Например:

«Цена товара составляет 1 000 000 рублей без учета НДС. НДС предъявляется дополнительно по ставке, установленной законодательством».

Такая формулировка лучше адаптируется к изменению ставки.

Но конкретные последствия всегда зависят от условий договора.

Поэтому компании с переходящими контрактами должны были проверить не только бухгалтерские настройки, но и юридические формулировки о цене.

Отдельная проблема — авансы

Сложнее становится, когда деньги получены при одной ставке, а реализация происходит при другой.

ФНС выпустила отдельные разъяснения по переходу со ставки 20% на 22% и указывает, что при переходных оплатах и отгрузках необходимо учитывать специальный порядок.

Это означает, что принцип:

«Когда получили деньги, такая ставка и останется»

не стоит применять без проверки.

Особенно если в 2025 году был аванс, а поставка или оказание услуг состоялись в 2026-м.

Изменение касается и УСН

После налоговой реформы вопрос ставки НДС перестал быть исключительно проблемой крупного бизнеса на общей системе.

Предприниматель на УСН, утративший освобождение от НДС, тоже может столкнуться с выбором.

В 2026 году при превышении установленного порога ФНС указывает возможность применения общеустановленной ставки 22% с вычетами либо специальных ставок 5% или 7% без обычного права на входной вычет.

Поэтому небольшому бизнесу сегодня тоже приходится разбираться в том, что раньше казалось вопросом исключительно бухгалтерии крупных компаний.

Где искать проблему

Самые рискованные договоры — не обязательно самые дорогие.

Начните с контрактов, которые:

заключены до 2026 года;

продолжают исполняться сейчас;

содержат фиксированную цену;

предусматривают авансы;

не объясняют, что происходит при изменении ставки налога;

имеют низкую маржинальность.

НДС уже 22%: где бизнес теряет деньги из-за старых договоров и цен

Потому что именно там два дополнительных процентных пункта способны превратиться в убыток продавца.

Главное

Повышение НДС до 22% — это не только строка в декларации.

Для бизнеса это одновременно:

налог → цена → договор → маржа → расчеты с клиентом.

Если бухгалтерия перешла на новую ставку, а отдел продаж продолжает пользоваться старыми шаблонами коммерческих предложений, проблема просто перемещается из налогового учета в прибыль компании.

Сохраните статью и отправьте тому, кто отвечает за договоры и цены. НДС может быть рассчитан бухгалтером идеально, но бизнес все равно потеряет деньги, если договор не позволяет переложить изменившуюся налоговую нагрузку в цену.

В нашем Telegram-канале мы разбираем налоговую реформу, НДС, договорные риски и ситуации, когда изменение одной цифры в Налоговом кодексе меняет экономику уже подписанного контракта.

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Юрист Ребик

Юрист Ребик

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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