НДС уже 22%: где бизнес теряет деньги из-за старых договоров и цен

Представим простую ситуацию.

В 2025 году компания заключила договор на год.

Цена:

1 200 000 рублей.

Поставка — в 2026 году.

В коммерческом предложении считали старую ставку.

Бюджет проекта утверждали при старой ставке.

Менеджер уверен:

«Договор подписан в прошлом году, значит, и НДС остается старым».

Но налоговые правила работают не так.

С 1 января 2026 года общеустановленная ставка НДС составляет 22% вместо 20%. ФНС отдельно разъясняет переходные вопросы и указывает на применение новой ставки к операциям 2026 года с учетом предусмотренных НК РФ правил.

И для бизнеса это прежде всего вопрос цены.