НДС уже 22%: где бизнес теряет деньги из-за старых договоров и цен

Представим простую ситуацию.
В 2025 году компания заключила договор на год.
Цена:
1 200 000 рублей.
Поставка — в 2026 году.
В коммерческом предложении считали старую ставку.
Бюджет проекта утверждали при старой ставке.
Менеджер уверен:
«Договор подписан в прошлом году, значит, и НДС остается старым».
Но налоговые правила работают не так.
С 1 января 2026 года общеустановленная ставка НДС составляет 22% вместо 20%. ФНС отдельно разъясняет переходные вопросы и указывает на применение новой ставки к операциям 2026 года с учетом предусмотренных НК РФ правил.
И для бизнеса это прежде всего вопрос цены.
Почему старый договор не спасает от новой ставки
Налоговая ставка определяется налоговым законодательством, а не желанием сторон оставить старую экономику сделки.
Поэтому сам факт того, что договор подписан в 2025 году, не означает автоматического сохранения 20% для реализации, которая облагается уже по правилам 2026 года.
Особенно внимательно нужно смотреть на переходящие договоры:
строительство;
аренду;
IT-разработку;
консалтинг;
поставки с длительным циклом;
абонентские услуги;
договоры с авансами.
Здесь оплата и реализация могут приходиться на разные налоговые периоды.
Самая опасная фраза — «цена окончательная»
Представим договор:
«Стоимость услуг составляет 1 200 000 рублей, включая НДС».
Компания рассчитывала экономику исходя из 20%.
Но ставка стала 22%.
Клиент говорит:
«Мы договорились на 1,2 млн. Больше платить не будем».
Если увеличить цену по договору нельзя, дополнительная налоговая нагрузка фактически может лечь на продавца.
И два процентных пункта начинают оплачиваться из его маржи.
На одном договоре разница может показаться небольшой.
На сотнях сделок — превращается в серьезную сумму.
А если написать «НДС сверху»?
Это уже значительно более удобная конструкция для продавца.
Например:
«Цена товара составляет 1 000 000 рублей без учета НДС. НДС предъявляется дополнительно по ставке, установленной законодательством».
Такая формулировка лучше адаптируется к изменению ставки.
Но конкретные последствия всегда зависят от условий договора.
Поэтому компании с переходящими контрактами должны были проверить не только бухгалтерские настройки, но и юридические формулировки о цене.
Отдельная проблема — авансы
Сложнее становится, когда деньги получены при одной ставке, а реализация происходит при другой.
ФНС выпустила отдельные разъяснения по переходу со ставки 20% на 22% и указывает, что при переходных оплатах и отгрузках необходимо учитывать специальный порядок.
Это означает, что принцип:
«Когда получили деньги, такая ставка и останется»
не стоит применять без проверки.
Особенно если в 2025 году был аванс, а поставка или оказание услуг состоялись в 2026-м.
Изменение касается и УСН
После налоговой реформы вопрос ставки НДС перестал быть исключительно проблемой крупного бизнеса на общей системе.
Предприниматель на УСН, утративший освобождение от НДС, тоже может столкнуться с выбором.
В 2026 году при превышении установленного порога ФНС указывает возможность применения общеустановленной ставки 22% с вычетами либо специальных ставок 5% или 7% без обычного права на входной вычет.
Поэтому небольшому бизнесу сегодня тоже приходится разбираться в том, что раньше казалось вопросом исключительно бухгалтерии крупных компаний.
Где искать проблему
Самые рискованные договоры — не обязательно самые дорогие.
Начните с контрактов, которые:
заключены до 2026 года;
продолжают исполняться сейчас;
содержат фиксированную цену;
предусматривают авансы;
не объясняют, что происходит при изменении ставки налога;
имеют низкую маржинальность.
Потому что именно там два дополнительных процентных пункта способны превратиться в убыток продавца.
Главное
Повышение НДС до 22% — это не только строка в декларации.
Для бизнеса это одновременно:
налог → цена → договор → маржа → расчеты с клиентом.
Если бухгалтерия перешла на новую ставку, а отдел продаж продолжает пользоваться старыми шаблонами коммерческих предложений, проблема просто перемещается из налогового учета в прибыль компании.
✔ Сохраните статью и отправьте тому, кто отвечает за договоры и цены. НДС может быть рассчитан бухгалтером идеально, но бизнес все равно потеряет деньги, если договор не позволяет переложить изменившуюся налоговую нагрузку в цену.
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