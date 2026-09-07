Налоговая может списать долг со счета без суда: как теперь взыскивают налоги с физических лиц

Представьте.

Человек открывает банковское приложение и обнаруживает списание.

Причина — налоговая задолженность.

Первая реакция:

«Как могли забрать деньги без суда?»

С 1 ноября 2025 года в России действует новый порядок учета и погашения налоговой задолженности физических лиц, которые не являются ИП.

Главное изменение заключается именно в разделении долгов на бесспорные и спорные.

Если разногласий по сумме нет, задолженность может взыскиваться во внесудебном порядке.

Если гражданин не согласен с начислением и надлежащим образом заявил об этом, спор разрешается в предусмотренном порядке, в том числе через суд.