Налоговая может списать долг со счета без суда: как теперь взыскивают налоги с физических лиц

Представьте.
Человек открывает банковское приложение и обнаруживает списание.
Причина — налоговая задолженность.
Первая реакция:
«Как могли забрать деньги без суда?»
С 1 ноября 2025 года в России действует новый порядок учета и погашения налоговой задолженности физических лиц, которые не являются ИП.
Главное изменение заключается именно в разделении долгов на бесспорные и спорные.
Если разногласий по сумме нет, задолженность может взыскиваться во внесудебном порядке.
Если гражданин не согласен с начислением и надлежащим образом заявил об этом, спор разрешается в предусмотренном порядке, в том числе через суд.
Как запускается взыскание
Сам факт просрочки не означает, что деньги исчезнут со счета в ту же минуту.
При неуплате налога ФНС направляет требование о погашении задолженности.
Если требование не исполнено, налоговый орган принимает решение о взыскании.
Для физического лица после направления такого решения предусмотрены еще 7 рабочих дней, в течение которых можно погасить отрицательное сальдо ЕНС либо заявить о несогласии в предусмотренных случаях.
После этого ФНС может направить в банк поручение на списание задолженности.
Поэтому одна из самых опасных привычек сегодня —
месяцами не заходить в личный кабинет налогоплательщика.
А если налог начислен неправильно?
Например, человек продал автомобиль, но налоговая использовала неверные сведения.
Или льгота по недвижимости не была учтена.
Или возник спор по сумме НДФЛ.
Новый порядок предусматривает возможность заявить о несогласии.
В зависимости от ситуации это может быть заявление о перерасчете либо жалоба.
При наличии надлежащим образом заявленного спора соответствующая сумма исключается из общего сальдо ЕНС, чтобы она не погашалась автоматически до урегулирования разногласий.
И вот это принципиально важно.
Недостаточно просто подумать:
«Я с налоговой не согласен».
Несогласие нужно оформить установленным способом.
Но есть исключения
ФНС отдельно указывает, что описанный механизм заявления несогласия не применяется к некоторым налогам, которые налогоплательщик исчисляет сам.
В частности, речь идет о НПД, налогах от предпринимательской и иной деятельности и НДФЛ, отраженном самим человеком в декларации 3-НДФЛ.
Поскольку сумма рассчитана по данным самого налогоплательщика, при ее неуплате взыскание может начинаться без описанной процедуры спора по начислению.
Поэтому статья особенно важна для людей, которые самостоятельно декларируют доходы.
Могут ли заблокировать счет
ФНС указывает, что при неисполнении решения о взыскании налоговый орган вправе сообщить банкам о необходимости приостановить операции.
При этом блокировка производится в пределах суммы отрицательного сальдо ЕНС.
Деньги сверх этой суммы остаются доступными.
То есть при долге 40 000 рублей и остатке 200 000 речь не должна идти о том, что все 200 тысяч становятся налоговой задолженностью.
Ограничение связано именно с размером долга.
Что защищено от взыскания
Не любые поступления можно просто списать в счет налоговой задолженности.
ФНС напоминает, что банки обязаны соблюдать ограничения законодательства об исполнительном производстве.
В частности, существуют ограничения по удержаниям из отдельных доходов, защита ряда социальных выплат и механизм сохранения прожиточного минимума.
Поэтому если взыскание затронуло защищенные законом деньги, ситуацию нужно разбирать отдельно.
Что делать сейчас
Самая простая профилактика — регулярно проверять ЕНС и сообщения ФНС.
Особенно если вы:
продавали имущество;
получали доходы, требующие декларирования;
заявляли вычеты;
владеете несколькими объектами недвижимости или автомобилями;
недавно меняли место жительства;
видите непонятную сумму в налоговом уведомлении.
Потому что новый порядок делает молчание значительно менее безопасной стратегией.
Главное
Фраза:
«Теперь налоговая всегда может забрать любые деньги без суда»
тоже будет неправильной.
Но внесудебное взыскание бесспорной налоговой задолженности физических лиц действительно действует.
Поэтому главное изменение для гражданина можно сформулировать так:
если с налогом не согласны — спор нужно обозначить юридически, а не просто игнорировать требование.
✔ Сохраните статью и проверьте ЕНС. В новом порядке особенно важно не пропускать уведомления и сроки: отсутствие реакции может привести к тому, что бесспорный долг перейдет из личного кабинета уже в банковское взыскание.
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