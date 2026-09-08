Налоговая может простить доначисления за дробление бизнеса: но 2026 год решает все

Компания работает через несколько ИП.
Один принимает деньги от клиентов.
Второй занимается поставками.
Третий оказывает услуги.
У бизнеса один собственник, один офис, общий персонал, общая реклама и фактически единое управление.
Несколько лет такая структура позволяла участникам применять специальные налоговые режимы и не выходить за установленные лимиты.
Потом приходит налоговая и говорит:
«Это не несколько самостоятельных бизнесов. Это один бизнес, искусственно разделенный на части».
Следом появляются доначисления, пени и штрафы.
Именно для таких ситуаций сейчас действует специальная налоговая амнистия.
Но есть важный нюанс:
амнистия — это не автоматическое прощение всех старых претензий.
Главное условие — бизнес должен реально отказаться от дробления в 2025–2026 годах.
Что государство готово простить
Механизм касается налоговых нарушений, связанных с дроблением бизнеса, выявленных за налоговые периоды 2022, 2023 и 2024 годов.
При выполнении условий могут прекратиться обязанности по уплате соответствующих доначисленных налогов, пеней и штрафов.
Но амнистия применяется не ко всем ситуациям подряд.
Например, она связана с результатами налоговых проверок за 2022–2024 годы, решения по которым не вступили в силу на 12 июля 2024 года.
То есть принцип:
«У меня когда-то было дробление — значит, теперь все старые долги простят»
не работает.
Нужно смотреть конкретную проверку, даты и обстоятельства.
Самое главное — что бизнес делает сейчас
Главное условие амнистии — добровольный отказ от дробления бизнеса в 2025 и 2026 годах.
И здесь возникает самый важный практический вопрос:
Что значит “отказаться”?
Недостаточно написать письмо:
«Мы больше не используем дробление».
Налоговая будет оценивать фактическую деятельность.
Например, участники группы могут перейти на общую систему налогообложения.
Можно перевести деятельность на одно лицо.
Можно объединить компании.
В определенных случаях возможно изменить саму структуру владения так, чтобы участники перестали работать как единый хозяйствующий субъект.
То есть смысл амнистии простой:
государство готово простить прошлое, если бизнес реально меняет модель поведения на будущее.
Пример
Допустим, сеть из пяти магазинов оформлена на пять разных ИП.
Фактически:
единый бренд;
общий сайт;
один бухгалтер;
единые закупки;
один руководитель;
сотрудников переводят между магазинами;
выручка распределяется между ИП.
Налоговая считает, что разделение использовалось не ради самостоятельной деятельности каждого ИП, а ради сохранения налоговых льгот и специальных режимов.
За 2022–2024 годы появляются претензии.
Если с 2025 года бизнес действительно перестроился — например, деятельность концентрируется в одном лице и налоги рассчитываются исходя из реальных совокупных показателей — появляется возможность использовать механизм амнистии.
Если же изменились только договоры, а бизнес продолжил работать по прежней модели, риск остается.
Что если отказаться только сейчас, в 2026 году
Здесь условия становятся жестче.
ФНС разъясняет: если бизнес отказался от дробления только после назначения выездной налоговой проверки за 2025 или 2026 год, амнистия может охватывать уже не все три прошлых года.
В таком сценарии речь может идти о периодах 2022–2023 годов, а налоговые обязательства за 2024 год придется уточнить.
Получается важная зависимость:
чем раньше бизнес действительно отказался от схемы, тем шире потенциальный объем амнистии.
Поэтому 2026 год фактически становится последним ключевым периодом, когда поведение компании влияет на возможность освобождения от старых доначислений.
Нужно ли подавать заявление на амнистию
Нет.
ФНС указывает, что механизм работает без заявления.
То есть специальную форму:
«Прошу применить ко мне налоговую амнистию»
подавать не требуется.
Но это не значит, что ничего делать вообще не нужно.
Самое важное действие — не заявление.
Самое важное действие — реальный отказ от дробления и правильное исполнение налоговых обязанностей после него.
А если налоговая считает, что дробление есть, а бизнес не согласен
Это тоже важная ситуация.
Сам факт того, что налоговая увидела риск дробления, еще не означает, что компания обязана признать нарушение.
ФНС указывает: если налогоплательщик считает, что дробления нет, он вправе представить аргументированные и документально подтвержденные пояснения.
Именно поэтому нельзя автоматически объединять любые связанные компании.
Несколько организаций могут иметь одного собственника и при этом вести самостоятельный бизнес.
Например, у них могут быть:
разные клиенты;
собственный персонал;
отдельные активы;
самостоятельное управление;
разные виды деятельности;
экономические причины для существования нескольких юридических лиц.
Ключевой вопрос — зачем бизнес разделен и насколько самостоятельны его участники на практике.
Какие признаки стоит проверить у себя
Если у предпринимателя несколько ООО или ИП, сейчас полезно посмотреть на структуру глазами проверяющего.
Особенно если одновременно присутствуют следующие обстоятельства:
одинаковые учредители и руководители;
общие сотрудники;
единый офис и склад;
общие телефоны и сайт;
одни и те же контрагенты;
единые закупки;
переводы денег между участниками группы;
разделение выручки для сохранения налогового режима или льготы.
Один такой признак сам по себе еще ничего не доказывает.
Опасна совокупность обстоятельств, из которой следует, что формально разные лица фактически являются одной предпринимательской системой.
Почему просто закрыть несколько ИП недостаточно
Иногда после появления налоговых рисков бизнес действует слишком формально.
Закрывают одного ИП.
Открывают другого.
Переписывают договоры.
Меняют банковские счета.
Но клиенты остаются прежними.
Сотрудники те же.
Деньгами управляет тот же человек.
Закупки централизованы.
А реальная модель бизнеса не меняется.
Такой подход плохо соответствует самой идее добровольного отказа от дробления.
Налоговой важна не вывеска.
Ей важно, как компания реально работает после реструктуризации.
Что сделать бизнесу в 2026 году
Если структура состоит из нескольких связанных ИП или компаний, стоит провести внутренний аудит.
Ответьте хотя бы на пять вопросов:
Почему каждое юридическое лицо существует отдельно?
Есть ли у каждого самостоятельная хозяйственная функция?
Кто принимает реальные управленческие решения?
Не распределяется ли выручка искусственно ради налоговых лимитов?
Изменилась ли схема работы после 2024 года фактически, а не только документально?
Если ответы выглядят плохо даже для самого собственника, ждать выездной проверки — далеко не лучшая стратегия.
Главное
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса — редкий механизм, когда государство фактически говорит:
«Исправьте модель работы сейчас — и при соблюдении условий старые доначисления можно будет не платить».
Но амнистия не предназначена для тех, кто просто переименовал компании и продолжил прежнюю схему.
Ключевые периоды — 2025 и 2026 годы.
Именно они показывают, действительно ли бизнес отказался от дробления.
Поэтому сейчас стоит проверять не только старые налоговые проверки, но прежде всего сегодняшнюю структуру:
компании → ИП → сотрудники → клиенты → деньги → управление → налоговые режимы.
Если фактически ничего не поменялось, рассчитывать на амнистию может быть опасно.
✔ Сохраните статью, если бизнес работает через несколько ООО или ИП. Иногда самая дорогая налоговая проблема возникает не из-за сокрытого дохода, а из-за структуры, которая годами казалась обычной и удобной.
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