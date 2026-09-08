Налоговая может простить доначисления за дробление бизнеса: но 2026 год решает все

Компания работает через несколько ИП.

Один принимает деньги от клиентов.

Второй занимается поставками.

Третий оказывает услуги.

У бизнеса один собственник, один офис, общий персонал, общая реклама и фактически единое управление.

Несколько лет такая структура позволяла участникам применять специальные налоговые режимы и не выходить за установленные лимиты.

Потом приходит налоговая и говорит:

«Это не несколько самостоятельных бизнесов. Это один бизнес, искусственно разделенный на части».

Следом появляются доначисления, пени и штрафы.

Именно для таких ситуаций сейчас действует специальная налоговая амнистия.

Но есть важный нюанс:

амнистия — это не автоматическое прощение всех старых претензий.

Главное условие — бизнес должен реально отказаться от дробления в 2025–2026 годах.