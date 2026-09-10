Штраф 1 млн рублей теперь не снизят до 50 тысяч: новое ограничение уже действует

Компания получила акт проверки.

Налоговое нарушение есть.

Расчетный штраф — 1 000 000 рублей.

Юрист начинает собирать смягчающие обстоятельства.

Нарушение совершено впервые.

Просрочка небольшая.

Компания сотрудничала с инспекцией.

Налог уплачен.

Документы представлены.

Раньше суд или налоговая в зависимости от обстоятельств могли значительно уменьшить штраф.

С 1 сентября 2026 года появилась новая граница:

уменьшить налоговую санкцию при смягчающих обстоятельствах можно не более чем в 10 раз.

Для штрафа в миллион это означает принципиальную цифру:

100 000 рублей.

Ниже только за счет такого уменьшения опуститься уже не получится.