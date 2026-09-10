Штраф 1 млн рублей теперь не снизят до 50 тысяч: новое ограничение уже действует

Компания получила акт проверки.
Налоговое нарушение есть.
Расчетный штраф — 1 000 000 рублей.
Юрист начинает собирать смягчающие обстоятельства.
Нарушение совершено впервые.
Просрочка небольшая.
Компания сотрудничала с инспекцией.
Налог уплачен.
Документы представлены.
Раньше суд или налоговая в зависимости от обстоятельств могли значительно уменьшить штраф.
С 1 сентября 2026 года появилась новая граница:
уменьшить налоговую санкцию при смягчающих обстоятельствах можно не более чем в 10 раз.
Для штрафа в миллион это означает принципиальную цифру:
100 000 рублей.
Ниже только за счет такого уменьшения опуститься уже не получится.
Что было раньше
Статья 114 НК РФ предусматривает: при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф должен быть уменьшен как минимум в два раза.
Но раньше верхней границы такого уменьшения в законе не было.
В конкретных делах размер снижения зависел от обстоятельств нарушения и оценки налогового органа или суда.
Теперь законодатель установил предел.
Минимальное уменьшение при наличии смягчающего обстоятельства осталось прежним — не менее чем в два раза.
А максимальное — не более чем в десять раз.
Пример
ФНС рассчитала штраф:
600 000 рублей.
У компании есть смягчающие обстоятельства.
Минимальный результат при применении правила:
600 000 / 2 = 300 000 рублей.
Максимальное снижение:
600 000 / 10 = 60 000 рублей.
То есть просить снизить до 10 или 20 тысяч только на основании смягчающих обстоятельств теперь значительно сложнее: закон ограничивает сам масштаб уменьшения.
Какие обстоятельства могут учитываться
В Налоговом кодексе есть как прямо названные ситуации, так и возможность учитывать другие обстоятельства, которые налоговый орган или суд признает смягчающими.
ФНС в 2026 году также конкретизировала подход к таким обстоятельствам.
Например, могут учитываться определенные небольшие просрочки представления документов и некоторые случаи непредставления небольшой части истребованного объема.
Это важное изменение подхода.
Теперь спор идет не только вокруг вопроса:
«Есть ли смягчающие обстоятельства?»
Но и вокруг того:
«Насколько именно они позволяют уменьшить санкцию в пределах установленного коридора?»
Почему это особенно важно перед проверкой
Предприниматели часто воспринимают штраф как последнюю стадию проблемы.
Сначала налог.
Потом пени.
Потом уже штраф.
И иногда существует расчет:
«Даже если нарушение найдут, штраф потом сильно снизим».
После сентябрьских изменений полагаться на такую стратегию становится опаснее.
Возьмем крупное нарушение.
Расчетная санкция:
5 млн рублей.
Даже при максимально возможном десятикратном уменьшении остается:
500 000 рублей.
И это только штраф.
Отдельно могут существовать сам налог и пени.
Поэтому стоимость налогового риска нужно считать до проверки, а не после получения акта.
А полностью отменить штраф можно?
Смягчение ответственности и освобождение от ответственности — разные вещи.
Смягчающие обстоятельства уменьшают размер санкции.
Для полного отсутствия штрафа нужны соответствующие основания, предусмотренные налоговым законодательством.
То есть аргумент:
«Мы нарушили впервые, поэтому штраф должен быть ноль»
сам по себе не работает.
ФНС ранее отдельно подчеркивала, что наличие смягчающих обстоятельств не означает автоматического освобождения от ответственности.
Что теперь делать после акта проверки
Не отказываться от смягчающих обстоятельств.
Наоборот.
Даже уменьшение штрафа в два, пять или десять раз может сохранить компании значительную сумму.
Но теперь аргументацию нужно строить намного точнее.
Не:
«Просим уменьшить штраф, потому что мы хороший налогоплательщик».
А конкретно:
нарушение совершено впервые;
срок нарушения минимален;
негативные последствия отсутствовали;
обязанность исполнена добровольно;
компания содействовала проверке;
существовали объективные обстоятельства.
Каждый такой факт желательно подтверждать документами.
И есть еще одна причина не пропускать сентябрьские изменения
Одновременно изменились и сами процедуры налогового контроля.
Теперь материалы проверки могут рассматриваться по видеоконференции, а способы направления возражений стали шире.
То есть спор с налоговой становится технологичнее.
Но финансовая граница ответственности одновременно стала жестче.
Главное
С 1 сентября 2026 года появился предел:
налоговый штраф при наличии смягчающих обстоятельств можно уменьшить максимум в 10 раз.
Для бизнеса это превращается в очень простой расчет.
Штраф 100 000 → минимум после максимального снижения 10 000.
Штраф 1 млн → 100 000.
Штраф 10 млн → 1 млн.
Поэтому стоимость ошибки сегодня лучше считать заранее.
Потому что стратегия:
«Если что, потом попросим снизить штраф в двадцать раз»
больше не соответствует действующим правилам.
✔ Сохраните статью, если ведете бизнес. Иногда спор идет не о самом налоге, а о санкции, которая после проверки может составить сотни тысяч или миллионы рублей.
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