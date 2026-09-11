В налоговую можно не ехать: проверки начали рассматривать по видеосвязи

С сентября 2026 года правила налоговых проверок изменились. Возражения можно направлять электронно, а рассмотрение материалов проводить через видеоконференцию.

Представьте обычную ситуацию.

Компания получила акт налоговой проверки.

С выводами инспекции не согласна.

Директор находится в другом городе.

Юрист — в Москве.

Бухгалтер — вообще работает удаленно.

А рассмотрение материалов назначено в инспекции по месту учета компании.

Раньше это легко превращалось в поездку, доверенность, командировочные расходы и потерянный рабочий день.

С сентября налоговый спор становится заметно цифровее.

Инспекции получили возможность рассматривать материалы налоговых проверок с использованием видеоконференц-связи.

Что именно изменилось

Поправки внесены Федеральным законом № 425-ФЗ.

С 1 сентября 2026 года Налоговый кодекс прямо предусматривает возможность рассмотрения материалов проверки по ВКС.

ФНС затем утвердила специальный порядок проведения такого рассмотрения.

Процедура проходит через налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства соответствующего лица, если имеется необходимая техническая возможность.

То есть видеосвязь — уже не обычный Zoom по договоренности с инспектором.

Это полноценная процессуальная процедура.

Кто проверит, что на экране действительно директор

В налоговом споре нельзя просто прислать ссылку на конференцию кому угодно.

При проведении ВКС налоговый орган должен обеспечить установление личности участника.

Если участвует представитель — проверяются его полномочия.

Кроме того, ведется протокол рассмотрения материалов.

Поэтому процессуальный статус заседания от удаленного формата не становится слабее.

Для бизнеса это важно.

То, что сказал представитель по видеосвязи, — не неформальный разговор с инспектором.

Это часть рассмотрения материалов проверки.

Изменились и способы подачи возражений

Еще одна важная сентябрьская поправка касается письменных возражений на акт.

Теперь НК РФ прямо предусматривает несколько способов их направления:

лично;

заказным письмом;

по телекоммуникационным каналам связи;

через личный кабинет налогоплательщика;

через личный кабинет на Госуслугах.

То есть налоговый спор постепенно перестает быть привязанным к бумажной папке и физическому посещению инспекции.

Но электронный формат создает новую ловушку

Когда документ можно отправить за несколько минут, появляется ощущение, что и готовить его можно быстрее.

Это опасно.

Возражения на акт налоговой проверки — не обычное письмо в поддержку.

В них бизнес фактически формирует позицию, с которой затем может идти дальше:

в вышестоящий налоговый орган;

а потом — в суд.

Поэтому плохая идея отправлять возражения вечером последнего дня только потому, что кнопка «Отправить» доступна круглосуточно.

Сколько времени есть

По общему правилу возражения на акт налоговой проверки можно представить в течение одного месяца со дня получения акта.

На дополнение к акту срок иной — 15 дней со дня его получения.

И вот здесь цифровизация особенно полезна.

Компания может не тратить несколько дней на доставку документов почтой.

Но срок все равно остается сроком.

Электронный канал не восстанавливает пропущенный месяц автоматически.

Что лучше приложить к возражениям

Допустим, налоговая решила, что расходы компании документально не подтверждены.

Просто написать:

«Мы не согласны»

недостаточно.

Полезнее выстроить цепочку:

договор;

счет;

акт;

платеж;

переписка;

результат работ;

экономический смысл операции.

Налоговая проверка обычно строится именно на совокупности фактов.

Поэтому и защита должна быть такой же.

А жалобу теперь может рассматривать не только «вышестоящая налоговая»

Есть еще одно изменение.

С сентября жалобы, в том числе апелляционные, могут рассматриваться не только непосредственно вышестоящим налоговым органом, но и другим территориальным органом, который уполномочила ФНС.

Для налогоплательщика это означает, что привычная схема:

«Наша инспекция → управление нашего региона»

может работать иначе.

Поэтому при споре лучше внимательно смотреть, какой именно орган рассматривает жалобу.

Пример

Компания получила доначисление:

3,8 млн рублей налогов, пеней и штрафов.

Директор считает, что инспекция не учла часть первичных документов.

Раньше компания готовилась к личному рассмотрению.

Теперь представитель может участвовать в предусмотренной процедуре ВКС, а необходимые письменные возражения направить электронно.

Это удобнее.

Но главный вопрос остается прежним:

насколько хорошо подготовлены доказательства.

Видео не исправит слабую позицию.

Госуслуги не заменят договор.

А электронная отправка не компенсирует отсутствие первичных документов.

Главное

С сентября 2026 года налоговые проверки становятся более цифровыми:

акт → электронные возражения → видеоконференция → электронная жалоба.

Для бизнеса это сокращает логистику и бумажную работу.

Но одновременно требует большей дисциплины.

Потому что технически спорить с ФНС стало проще.

А юридически — ничуть не проще.

✔ Сохраните статью, если у компании идет камеральная или выездная проверка. Сегодня ехать в другой город для каждого процессуального действия требуется уже не всегда, но сроки и качество позиции от этого не становятся менее важными.

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