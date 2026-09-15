Опоздал с нулевой декларацией — штраф отменили: новое правило уже действует в 2026 году

Изменения коснулись и 3-НДФЛ

Тем же законом предусмотрено еще одно интересное послабление.

ФНС сообщает об освобождении физических лиц от штрафа по статье 119 НК РФ за несвоевременную 3-НДФЛ в определенных случаях продажи или получения в дар недвижимости.

Это уже показывает общий вектор изменений.

Законодатель постепенно отделяет ситуации, где действительно возник налоговый ущерб, от некоторых формальных нарушений отчетности.

Но это не означает полной отмены ответственности за декларации.

Если по отчетности есть налог к уплате или ситуация не подпадает под специальное исключение, последствия могут быть совершенно другими.