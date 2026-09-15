Опоздал с нулевой декларацией — штраф отменили: новое правило уже действует в 2026 году

Компания зарегистрирована.
Деятельность временно не ведется.
Продаж нет.
Доходов нет.
Налог к уплате:
0 рублей.
Бухгалтер думает:
«Раз платить нечего, декларацию можно сдать позже».
И получает налоговый штраф.
Для предпринимателей это всегда выглядело особенно обидно.
Бюджет ничего не потерял.
Недоимки нет.
Но формальная обязанность по представлению отчетности нарушена — значит, возникает ответственность.
В 2026 году подход изменился.
Федеральным законом от 26 июня 2026 года № 201-ФЗ смягчены правила привлечения налогоплательщиков к ответственности.
В частности, отменены штрафные санкции по пункту 1 статьи 119 НК РФ за несвоевременное представление нулевых налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам.
Для малого бизнеса это намного важнее, чем может показаться.
Почему раньше штраф мог появиться даже при нуле
Предприниматели часто смешивают две обязанности.
Первая:
заплатить налог.
Вторая:
представить декларацию.
Если налог равен нулю, первая обязанность фактически не приводит к перечислению денег.
Но вторая может сохраняться.
Поэтому логика:
«Налога нет — значит, и отчетность не нужна»
всегда была опасной.
Компания могла не вести деятельность, но оставаться налогоплательщиком и иметь обязанность представить отчетность.
Просрочка становилась самостоятельным нарушением.
Что изменилось
ФНС в июле 2026 года сообщила о принятии закона, смягчающего процедуры привлечения налогоплательщиков к ответственности.
Одна из ключевых поправок — отсутствие штрафа по пункту 1 статьи 119 НК РФ за несвоевременную подачу нулевых деклараций или расчетов по страховым взносам.
Смысл изменения вполне практичный.
Если сумма налога по декларации равна нулю, бюджет не недополучил деньги из-за просрочки.
И законодатель решил убрать отдельную финансовую санкцию за такое нарушение.
Значит, нулевые декларации можно вообще не сдавать?
Нет.
И это главная ловушка нового правила.
Отмена штрафа ≠ отмена обязанности представить отчетность.
Если компания должна представить декларацию, она по-прежнему должна это сделать.
Просто при соблюдении условий новое правило меняет последствия именно просрочки.
Поэтому стратегия:
«Теперь нулевки можно вообще забыть»
неправильная.
Отчетность остается частью налоговых обязанностей бизнеса.
Пример
ООО зарегистрировано, но фактически проект не запустился.
Сотрудников нет.
Продаж нет.
Расчетный счет почти не используется.
Директор решает:
«Пока деятельности нет, бухгалтер нам не нужен».
Проходит отчетный срок.
Выясняется, что декларация должна была быть представлена.
Налог по ней:
0 рублей.
Раньше формальная просрочка могла привести к штрафу по статье 119 НК РФ.
Теперь именно для нулевой декларации законодательство стало мягче.
Но это не значит, что ООО автоматически освобождено от всей отчетности только потому, что ничего не заработало.
Изменения коснулись и 3-НДФЛ
Тем же законом предусмотрено еще одно интересное послабление.
ФНС сообщает об освобождении физических лиц от штрафа по статье 119 НК РФ за несвоевременную 3-НДФЛ в определенных случаях продажи или получения в дар недвижимости.
Это уже показывает общий вектор изменений.
Законодатель постепенно отделяет ситуации, где действительно возник налоговый ущерб, от некоторых формальных нарушений отчетности.
Но это не означает полной отмены ответственности за декларации.
Если по отчетности есть налог к уплате или ситуация не подпадает под специальное исключение, последствия могут быть совершенно другими.
Почему предпринимателю все равно нельзя расслабляться
Потому что штраф по статье 119 — далеко не единственная возможная проблема.
Налоговая отчетность используется ФНС не только для начисления санкций.
Она необходима для формирования налоговых обязательств, камерального контроля и сопоставления данных.
Кроме того, в налоговом законодательстве существуют отдельные механизмы ограничения операций по счетам при непредставлении определенной отчетности в установленных случаях.
Поэтому превращать отмену одного штрафа в правило:
«Можно не отчитываться»
опасно.
Особенно внимательно — компаниям без деятельности
Именно здесь чаще всего возникает заблуждение.
Бизнес перестал работать.
Сотрудников распустили.
Продаж нет.
Собственник думает:
«Компания спит».
Но юридическое лицо продолжает существовать.
Пока оно не ликвидировано, у него могут сохраняться обязанности перед ФНС и другими органами.
Поэтому отсутствие оборотов — не то же самое, что отсутствие отчетности.
Если бизнес фактически заморожен, бухгалтеру нужно определить, какие декларации и расчеты все равно необходимо сдавать и в каком виде.
Еще одна причина проверить старые просрочки
Новость важна не только для тех, кто собирается сдавать отчетность завтра.
Если у компании уже возник вопрос по несвоевременной нулевой декларации, стоит проверить:
дату нарушения;
вид отчетности;
дату вступления соответствующих поправок в силу;
применимость нового правила к конкретной ситуации.
Не нужно автоматически соглашаться со штрафом только потому, что раньше статья 119 применялась привычным образом.
Налоговое законодательство 2026 года довольно быстро меняется.
И иногда между моментом нарушения и моментом рассмотрения дела правила уже становятся другими.
Что делать бухгалтерии
Первое — не менять календарь отчетности.
Сроки остаются важными.
Второе — отдельно маркировать нулевые декларации.
Третье — если просрочка уже произошла, проверить актуальную редакцию НК РФ перед тем, как платить штраф.
Четвертое — не путать отсутствие штрафа с отсутствием самой обязанности.
И пятое — объяснить это руководителю.
Потому что собственник чаще всего слышит только первую половину новости:
«За нулевую декларацию больше не штрафуют».
А бухгалтеру потом приходится объяснять вторую:
«Но сдавать ее все равно нужно».
Главное
В 2026 году ответственность за отдельные формальные налоговые нарушения стала мягче.
После изменений, внесенных Федеральным законом № 201-ФЗ, штраф по пункту 1 статьи 119 НК РФ за несвоевременное представление нулевых деклараций и расчетов по страховым взносам отменен.
Но ключевая формула здесь такая:
налог = 0;
штраф за указанную просрочку = 0;
обязанность сдать отчетность ≠ 0.
Именно последнее предприниматели могут пропустить, увидев громкий заголовок об отмене штрафов.
✔ Сохраните статью, если у вас есть ООО или ИП без оборотов. Отсутствие деятельности не всегда означает отсутствие отчетности, а новые послабления лучше использовать как защиту от случайной ошибки, а не как повод перестать следить за сроками.
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