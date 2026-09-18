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Везете товар из Казахстана или Беларуси? С 1 октября ФНС должна знать о поставке еще до въезда машины

Новая система СПОТ переходит в полноценный режим. Для автомобильного импорта из ЕАЭС появляются предварительные документы и обеспечительный платеж.

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Фура с товаром еще не пересекла российскую границу.

Продажи еще не было.

Товар даже не приехал на склад.

А ФНС уже должна получить информацию о будущей поставке.

Именно так меняется логика контроля импорта из стран ЕАЭС.

С 1 июля 2026 года в России тестируется новая система подтверждения ожидания товаров — СПОТ.

А с 1 октября 2026 года начинается следующий, полноценный этап ее работы.

Для части импортеров это означает совершенно новую последовательность:

сначала информация и обеспечение налогов — потом въезд товара.

Везете товар из Казахстана или Беларуси? С 1 октября ФНС должна знать о поставке еще до въезда машины

Кого это касается

На первом этапе новая система затрагивает ввоз товаров из государств — членов ЕАЭС автомобильным транспортом.

Например, российская компания закупает товар в Казахстане.

Или в Беларуси.

Или в другой стране ЕАЭС.

Машина везет продукцию в Россию.

Раньше основная налоговая работа для бизнеса во многом ассоциировалась с документами уже по факту ввоза и последующей отчетностью.

СПОТ переносит часть контроля до пересечения границы.

Что такое документ о предстоящей поставке

Одна из ключевых новых сущностей — ДОПП, документ о предстоящей поставке товаров.

ФНС объясняла: его необходимо сформировать заранее — за два дня до ввоза товара на территорию России.

То есть логист уже не может жить исключительно по принципу:

«Машина приехала — теперь передаем документы бухгалтеру».

Информация должна появиться раньше.

А значит, взаимодействовать придется заранее:

поставщику;

логисту;

декларанту;

бухгалтерии;

налоговому специалисту.

Одна задержка в передаче данных может затронуть всю поставку.

Но документ — только половина истории

Вторая часть — деньги.

СПОТ предусматривает механизм обеспечительного платежа под будущую уплату НДС и акциза.

ФНС сообщала, что такой платеж также должен вноситься заранее — за два дня до ввоза товара.

И вот здесь новая система превращается из вопроса отчетности в вопрос оборотного капитала.

Представим импортера.

Каждую неделю в Россию приходит несколько фур.

Раньше деньги на налог планировались в одной точке финансового цикла.

Теперь часть средств потребуется обеспечить еще до фактического въезда товара.

Для компании с небольшим запасом ликвидности это может быть существенным изменением.

Сколько денег придется замораживать

Все зависит от конкретной поставки, налоговой базы, вида товара и применимых налогов.

Но финансовому директору теперь важно считать не только:

закупка → доставка → продажа → налог.

Новая цепочка выглядит иначе:

закупка → предстоящая поставка → обеспечительный платеж → ввоз → реализация → налоговый учет.

Везете товар из Казахстана или Беларуси? С 1 октября ФНС должна знать о поставке еще до въезда машины

То есть налоговое администрирование начинает влиять на логистический бюджет еще до того, как товар физически оказался в России.

Зачем вообще понадобилась СПОТ

Главная идея — повысить прозрачность перемещения товаров внутри ЕАЭС.

Между странами союза отсутствует классический таможенный контроль в том виде, в котором он существует при импорте из третьих стран.

Это создает пространство для схем, связанных с недостоверным декларированием стоимости, происхождения и движения товаров.

СПОТ позволяет заранее связать конкретную будущую поставку с налоговой информацией и последующим перемещением товара.

По сути, государство хочет видеть цепочку раньше, чем груз растворится в российском обороте.

И система уже не теория

ФНС сообщала, что к лету в рамках подготовки к полноценному запуску 15,3 тысячи импортеров сформировали 158 тысяч документов о предстоящей поставке.

Причем 76% таких импортеров применяют УСН.

Это важная цифра.

СПОТ — не история исключительно для огромных международных корпораций.

Она напрямую затрагивает малый и средний бизнес, который закупает товары внутри ЕАЭС.

Что было до 1 октября

С 1 июля система работала в опытном режиме.

ФНС объясняла, что этот период предназначен для подготовки налогоплательщиков к новым правилам — без полноценного административного контроля и обязательного обеспечительного платежа на тестовом этапе.

Именно поэтому октябрь — критическая дата.

То, что летом можно было воспринимать как тестирование процесса, осенью превращается в реальную рабочую процедуру.

Самая опасная ошибка импортера

Решить:

«Этим занимается перевозчик».

Перевозчик действительно является важной частью цепочки.

Но налоговые последствия поставки принадлежат не водителю фуры.

Российской компании необходимо заранее понимать:

кто формирует ДОПП;

кто проверяет сведения о товаре;

кто рассчитывает обеспечение;

кто следит за сроком;

кто взаимодействует с ФНС;

что происходит при изменении машины, маршрута или партии.

Если каждый участник считает, что документ делает кто-то другой, проблема обнаружится в самый неприятный момент — когда товар уже едет.

Что проверить до 1 октября

Первое — есть ли у компании импорт из ЕАЭС автомобильным транспортом.

Второе — кто отвечает за СПОТ.

Третье — настроен ли обмен информацией между закупками, логистикой и бухгалтерией.

Четвертое — учтен ли обеспечительный платеж в финансовом планировании.

Пятое — прошла ли компания тестовые поставки до полноценного запуска.

И шестое — знает ли иностранный поставщик, какие данные российскому покупателю теперь нужны заранее.

Главное

С 1 октября 2026 года контроль автомобильного импорта из ЕАЭС становится значительно более предварительным.

ФНС хочет видеть поставку до того, как машина въедет в Россию.

Для этого используются:

ДОПП → данные о будущей поставке → обеспечительный платеж → последующий налоговый контроль.

Поэтому осенью импортерам придется перестроить не только отчетность.

Перестраивать нужно сам бизнес-процесс:

закупка → логистика → бухгалтерия → деньги → граница.

И если раньше бухгалтер узнавал о машине после ее приезда на склад, с октября это может оказаться слишком поздно.

Сохраните статью, если закупаете товары в Казахстане, Беларуси или других странах ЕАЭС. С октября ошибка может возникнуть еще до пересечения границы — из-за несвоевременно переданных данных или неподготовленного обеспечительного платежа.

В нашем Telegram-канале мы разбираем налоговые изменения, импорт, НДС и новые цифровые механизмы контроля — особенно ситуации, когда привычный процесс поставки меняется еще до того, как товар физически попал в Россию.

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Юрист Ребик

Юрист Ребик

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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