Везете товар из Казахстана или Беларуси? С 1 октября ФНС должна знать о поставке еще до въезда машины

Фура с товаром еще не пересекла российскую границу.
Продажи еще не было.
Товар даже не приехал на склад.
А ФНС уже должна получить информацию о будущей поставке.
Именно так меняется логика контроля импорта из стран ЕАЭС.
С 1 июля 2026 года в России тестируется новая система подтверждения ожидания товаров — СПОТ.
А с 1 октября 2026 года начинается следующий, полноценный этап ее работы.
Для части импортеров это означает совершенно новую последовательность:
сначала информация и обеспечение налогов — потом въезд товара.
Кого это касается
На первом этапе новая система затрагивает ввоз товаров из государств — членов ЕАЭС автомобильным транспортом.
Например, российская компания закупает товар в Казахстане.
Или в Беларуси.
Или в другой стране ЕАЭС.
Машина везет продукцию в Россию.
Раньше основная налоговая работа для бизнеса во многом ассоциировалась с документами уже по факту ввоза и последующей отчетностью.
СПОТ переносит часть контроля до пересечения границы.
Что такое документ о предстоящей поставке
Одна из ключевых новых сущностей — ДОПП, документ о предстоящей поставке товаров.
ФНС объясняла: его необходимо сформировать заранее — за два дня до ввоза товара на территорию России.
То есть логист уже не может жить исключительно по принципу:
«Машина приехала — теперь передаем документы бухгалтеру».
Информация должна появиться раньше.
А значит, взаимодействовать придется заранее:
поставщику;
логисту;
декларанту;
бухгалтерии;
налоговому специалисту.
Одна задержка в передаче данных может затронуть всю поставку.
Но документ — только половина истории
Вторая часть — деньги.
СПОТ предусматривает механизм обеспечительного платежа под будущую уплату НДС и акциза.
ФНС сообщала, что такой платеж также должен вноситься заранее — за два дня до ввоза товара.
И вот здесь новая система превращается из вопроса отчетности в вопрос оборотного капитала.
Представим импортера.
Каждую неделю в Россию приходит несколько фур.
Раньше деньги на налог планировались в одной точке финансового цикла.
Теперь часть средств потребуется обеспечить еще до фактического въезда товара.
Для компании с небольшим запасом ликвидности это может быть существенным изменением.
Сколько денег придется замораживать
Все зависит от конкретной поставки, налоговой базы, вида товара и применимых налогов.
Но финансовому директору теперь важно считать не только:
закупка → доставка → продажа → налог.
Новая цепочка выглядит иначе:
закупка → предстоящая поставка → обеспечительный платеж → ввоз → реализация → налоговый учет.
То есть налоговое администрирование начинает влиять на логистический бюджет еще до того, как товар физически оказался в России.
Зачем вообще понадобилась СПОТ
Главная идея — повысить прозрачность перемещения товаров внутри ЕАЭС.
Между странами союза отсутствует классический таможенный контроль в том виде, в котором он существует при импорте из третьих стран.
Это создает пространство для схем, связанных с недостоверным декларированием стоимости, происхождения и движения товаров.
СПОТ позволяет заранее связать конкретную будущую поставку с налоговой информацией и последующим перемещением товара.
По сути, государство хочет видеть цепочку раньше, чем груз растворится в российском обороте.
И система уже не теория
ФНС сообщала, что к лету в рамках подготовки к полноценному запуску 15,3 тысячи импортеров сформировали 158 тысяч документов о предстоящей поставке.
Причем 76% таких импортеров применяют УСН.
Это важная цифра.
СПОТ — не история исключительно для огромных международных корпораций.
Она напрямую затрагивает малый и средний бизнес, который закупает товары внутри ЕАЭС.
Что было до 1 октября
С 1 июля система работала в опытном режиме.
ФНС объясняла, что этот период предназначен для подготовки налогоплательщиков к новым правилам — без полноценного административного контроля и обязательного обеспечительного платежа на тестовом этапе.
Именно поэтому октябрь — критическая дата.
То, что летом можно было воспринимать как тестирование процесса, осенью превращается в реальную рабочую процедуру.
Самая опасная ошибка импортера
Решить:
«Этим занимается перевозчик».
Перевозчик действительно является важной частью цепочки.
Но налоговые последствия поставки принадлежат не водителю фуры.
Российской компании необходимо заранее понимать:
кто формирует ДОПП;
кто проверяет сведения о товаре;
кто рассчитывает обеспечение;
кто следит за сроком;
кто взаимодействует с ФНС;
что происходит при изменении машины, маршрута или партии.
Если каждый участник считает, что документ делает кто-то другой, проблема обнаружится в самый неприятный момент — когда товар уже едет.
Что проверить до 1 октября
Первое — есть ли у компании импорт из ЕАЭС автомобильным транспортом.
Второе — кто отвечает за СПОТ.
Третье — настроен ли обмен информацией между закупками, логистикой и бухгалтерией.
Четвертое — учтен ли обеспечительный платеж в финансовом планировании.
Пятое — прошла ли компания тестовые поставки до полноценного запуска.
И шестое — знает ли иностранный поставщик, какие данные российскому покупателю теперь нужны заранее.
Главное
С 1 октября 2026 года контроль автомобильного импорта из ЕАЭС становится значительно более предварительным.
ФНС хочет видеть поставку до того, как машина въедет в Россию.
Для этого используются:
ДОПП → данные о будущей поставке → обеспечительный платеж → последующий налоговый контроль.
Поэтому осенью импортерам придется перестроить не только отчетность.
Перестраивать нужно сам бизнес-процесс:
закупка → логистика → бухгалтерия → деньги → граница.
И если раньше бухгалтер узнавал о машине после ее приезда на склад, с октября это может оказаться слишком поздно.
✔ Сохраните статью, если закупаете товары в Казахстане, Беларуси или других странах ЕАЭС. С октября ошибка может возникнуть еще до пересечения границы — из-за несвоевременно переданных данных или неподготовленного обеспечительного платежа.
В нашем Telegram-канале мы разбираем налоговые изменения, импорт, НДС и новые цифровые механизмы контроля — особенно ситуации, когда привычный процесс поставки меняется еще до того, как товар физически попал в Россию.