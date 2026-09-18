Везете товар из Казахстана или Беларуси? С 1 октября ФНС должна знать о поставке еще до въезда машины

Но документ — только половина истории

Вторая часть — деньги.

СПОТ предусматривает механизм обеспечительного платежа под будущую уплату НДС и акциза.

ФНС сообщала, что такой платеж также должен вноситься заранее — за два дня до ввоза товара.

И вот здесь новая система превращается из вопроса отчетности в вопрос оборотного капитала.

Представим импортера.

Каждую неделю в Россию приходит несколько фур.

Раньше деньги на налог планировались в одной точке финансового цикла.

Теперь часть средств потребуется обеспечить еще до фактического въезда товара.

Для компании с небольшим запасом ликвидности это может быть существенным изменением.