Муж — ИП, жена — ИП: когда налоговая может увидеть дробление бизнеса

«Но у нас разные расчетные счета»

Это полезный факт, но он не решает вопрос автоматически.

Так же как разные ИП, договоры или кассы сами по себе еще не означают полной самостоятельности.

Нужно смотреть глубже.

Например, кто ведет переговоры с клиентами?

Может ли один предприниматель существовать без второго?

Кто устанавливает цены?

Кому принадлежит товар?

Кто несет расходы?

Есть ли у каждого собственные ресурсы для выполнения обязательств?

Именно фактическая сторона бизнеса часто оказывается важнее формального количества регистраций.