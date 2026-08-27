Трансфертное ценообразование как инструмент вывода активов

1. Суть схемы. Как цена становится инструментом вывода?

Трансфертное ценообразование (далее - ТЦО) в контексте вывода активов - это механизм, при котором цена в сделке между взаимозависимыми лицами отклоняется от рыночного уровня. В результате прибыль искусственно перераспределяется в пользу той стороны, которая находится в юрисдикции с более низким налогообложением.

1.1. Занижение цен при экспорте.

Российская компания-производитель продаёт товар аффилированному офшорному трейдеру по цене ниже рыночной. Вся маржа - разница между ценой покупки и ценой перепродажи конечному покупателю - оседает в офшоре, где налог на прибыль минимален или отсутствует. Российская компания показывает минимальную прибыль и платит минимальный налог, а основная выручка аккумулируется в низконалоговой юрисдикции. При этом офшорная компания может не выполнять никаких реальных функций - ни логистических, ни маркетинговых, ни финансовых. Её единственная роль это «буфер» для перераспределения прибыли.

1.2. Завышение цен при импорте.

Российская компания покупает товар или услуги у аффилированного иностранного поставщика по цене выше рыночной. Излишне уплаченная сумма, то есть разница между завышенной и рыночной ценой, выводится за рубеж. Этот приём особенно эффективен для товаров, не имеющих открытых рыночных котировок: уникальное оборудование, продукты интеллектуальной собственности, специализированное программное обеспечение. Чем сложнее оценить товар, тем легче обосновать завышенную цену.

1.3. Комбинированная схема.

Обе операции используются одновременно, создавая иллюзию обычной торговой деятельности. Российская компания закупает сырьё у аффилированного офшора по завышенной цене, производит товар и продаёт его другому аффилированному офшору по заниженной цене. В результате прибыль выводится на обоих этапах, а российская компания остаётся с минимальной рентабельностью.

Чтобы схема трансфертного ценообразования работала как канал вывода активов, необходимы три условия:

1. Наличие юридической структуры. У российской компании должен быть аффилированный контрагент в низконалоговой юрисдикции. Формально он может быть независимым, но фактически подконтрольным тем же бенефициарам. Чаще всего это компания, зарегистрированная в BVI, Сейшелах, на Кипре, в Люксембурге или, в последние годы, в ОАЭ, которая не ведёт реальной деятельности, а служит «буфером» для перераспределения прибыли.

2. Отсутствие экономического смысла в промежуточном звене. Если офшорная компания не несёт расходов, не имеет персонала, не управляет рисками и не выполняет логистических функций её единственная роль заключается в перераспределении прибыли. Это прямой признак схемы, который суды признают доказательством недобросовестности.

3. Сложность проверки рыночной цены. Чем сложнее оценить товар или услугу, тем легче обосновать отклонение цены. Поэтому схемы ТЦО часто используют товары без публичных котировок, уникальное оборудование, продукты интеллектуальной собственности, а также сложные услуги,:консалтинг, маркетинг, IT-аутсорсинг.