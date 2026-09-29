Регуляторные песочницы, как тестировать финтех-продукт без лицензии

1. Что такое регуляторная песочница и чем она отличается от лицензирования?

Регуляторная песочница – это специальный правовой режим, в рамках которого компания может тестировать инновационный финансовый продукт или услугу в ограниченном масштабе под наблюдением регулятора. В отличие от классического лицензирования, где компания обязана соответствовать всем требованиям, песочница позволяет начать деятельность с ограниченным набором разрешений и поэтапно доказать безопасность продукта.

Ключевое отличие от лицензии заключается в том, что лицензия – бессрочное разрешение на определенный вид деятельности, а песочница – временный режим для тестирования. Участник песочницы не становится лицензированным участником рынка, но получает право совершать операции, которые без лицензии были бы нарушением.

В Российской Федерации основой для регуляторных песочниц стал Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», вступивший в силу с 01.01.2021. Этот закон создал механизм, позволяющий устанавливать специальные правовые режимы в отдельных отраслях, включая финансовый рынок.