Регуляторные песочницы, как тестировать финтех-продукт без лицензии

Финтех-стартап, у которого есть инновационная идея, но нет лицензии, оказывается в правовом тупике. С одной стороны, продукт нельзя запустить без разрешения регулятора. С другой - получить лицензию без работающего продукта и доказательств его жизнеспособности сложно и дорого. Регуляторная песочница - это механизм, который позволяет разорвать этот замкнутый круг, протестировать продукт в контролируемой среде, не получая полноценную лицензию, и собрать доказательства для последующего выхода на рынок.
1. Что такое регуляторная песочница и чем она отличается от лицензирования?
Регуляторная песочница – это специальный правовой режим, в рамках которого компания может тестировать инновационный финансовый продукт или услугу в ограниченном масштабе под наблюдением регулятора. В отличие от классического лицензирования, где компания обязана соответствовать всем требованиям, песочница позволяет начать деятельность с ограниченным набором разрешений и поэтапно доказать безопасность продукта.
Ключевое отличие от лицензии заключается в том, что лицензия – бессрочное разрешение на определенный вид деятельности, а песочница – временный режим для тестирования. Участник песочницы не становится лицензированным участником рынка, но получает право совершать операции, которые без лицензии были бы нарушением.
В Российской Федерации основой для регуляторных песочниц стал Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», вступивший в силу с 01.01.2021. Этот закон создал механизм, позволяющий устанавливать специальные правовые режимы в отдельных отраслях, включая финансовый рынок.
2. Экспериментальный правовой режим – как это устроено.
В российском законодательстве регуляторная песочница реализуется через конструкцию экспериментального правового режима. Это не просто послабление для отдельных компаний, а формальный правовой институт с четко определенными характеристиками.
2.1. Ключевые признаки экспериментального правового режима.
Согласно доктринальному анализу, экспериментальный правовой режим характеризуется следующими признаками:
– установленные цели, которые не ограничиваются простой апробацией нового регулирования;
– связь с инновационными технологиями в чётко указанных сферах (искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, нейротехнологии и другие);
– сфера применения - географические границы и лимиты на количество потребителей;
– ограничение во времени - чётко установленный срок, обычно до трёх лет;
– мониторинг и оценка эффектов - систематическая оценка хода эксперимента;
– повышенные требования к безопасности - дополнительные контрольно-надзорные действия ввиду имманентных рисков эксперимента.
2.2. Как экспериментальный правовой режим работает на финансовом рынке.
На финансовом рынке ЭПР устанавливается Банком России. Закон № 258-ФЗ предусматривает, что особенности правового регулирования банковской деятельности, платежных услуг и других финансовых операций в рамках ЭПР определяются специальными нормативными актами Банка России.
Банк России ведёт реестр экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Порядок ведения реестра и взаимодействия с субъектами ЭПР установлен Указанием Банка России от 25.11.2020 № 5632-У. Согласно этому документу, субъект ЭПР обязан уведомлять регулятора об изменении сведений в течение десяти рабочих дней.
Механизм работает следующим образом: компания подаёт в Банк России инициативное предложение об установлении ЭПР. Если предложение одобряется, устанавливается специальный правовой режим, в рамках которого компания может тестировать продукт. Участники песочницы работают под наблюдением регулятора и соблюдают ограниченный набор требований.
3. Что можно тестировать в песочнице?
Банк России использует механизм экспериментального правового режима для тестирования инновационных финансовых продуктов. При этом важно понимать: песочница - это не «окно для любых экспериментов», а инструмент для конкретных технологий, которые не могут быть запущены в рамках действующего регулирования.
Среди основных направлений, которые тестируются или могут тестироваться в рамках экспериментального правового режима на финансовом рынке:
– технологии блокчейна и распределённых реестров - для операций с цифровыми активами и токенизированными инструментами;
– искусственный интеллект - для оценки кредитоспособности, скоринга, управления рисками;
– цифровые валюты и цифровой рубль - для расчётов и трансграничных платежей;
– открытые API (Open Banking) - для доступа третьих лиц к данным клиентов с их согласия;
– биометрическая идентификация - для удалённого открытия счетов и получения услуг;
– сервисы на основе больших данных - для аналитики и персонализации финансовых продуктов.
3.1. Какие ограничения накладываются на участника песочницы.
По клиентам. Число потребителей ограничено - как правило, до 10 000 человек. Для корпоративных клиентов круг участников ещё уже: например, только действующие клиенты организации, давшие письменное согласие на участие в эксперименте. Без такого согласия обслуживание в рамках ЭПР невозможно.
По суммам. Устанавливаются лимиты как на одну транзакцию, так и на совокупный объём операций за период. Для кредитных продуктов - ограничение максимальной суммы займа, для платёжных сервисов - лимит остатка средств на счетах участников.
По географии. Территория эксперимента чётко очерчена: либо вся Российская Федерация, либо отдельные субъекты. Для трансграничных расчётов - только с дружественными юрисдикциями.
По времени. Срок ЭПР - до трёх лет (обсуждается увеличение до пяти). Эксперимент идёт поэтапно: пилот → расширение → масштабирование.
По технологии. Программа прямо указывает тип цифровой инновации - ИИ, блокчейн, биометрия и так далее. Использование технологий, не предусмотренных программой, не допускается.
Таким образом, участник песочницы получает не «право на эксперимент вообще», а право на конкретный продукт в конкретных границах.
3.2. Санкции за нарушение условий экспериментального правового режима.
Песочница не создаёт иммунитета от ответственности. При выявлении нарушений регулятор вправе приостановить действие режима, а при систематических нарушениях - досрочно прекратить эксперимент. Участник обязан немедленно прекратить операции, выходящие за рамки программы. После этого деятельность без лицензии становится незаконной.
Последствия для нарушителя:
– административная ответственность по ст. 15.26 КоАП РФ - штрафы для юридических лиц до 500 тыс. рублей;
– гражданско-правовая ответственность перед потребителями - в полном объёме, включая возмещение ущерба;
– репутационные издержки - сведения о приостановлении или прекращении ЭПР публикуются в реестре Банка России и могут учитываться при последующем лицензировании.
Именно поэтому в инициативном предложении обязательно прописываются меры защиты прав потребителей и порядок компенсации возможного ущерба. Песочница снижает барьер входа, но не отменяет ответственности: ограничения носят временный и целевой характер, а санкции направлены на защиту потребителей и финансовой стабильности.
4. Как стать участником песочницы.
4.1. Подготовка инициативного предложения.
Компания, желающая протестировать продукт в рамках экспериментального правового режима, должна подготовить инициативное предложение с обоснованием:
– какая инновационная технология будет использоваться;
– какие правовые барьеры препятствуют запуску продукта без ЭПР;
– какие меры защиты прав потребителей будут применены;
– каков ожидаемый эффект от эксперимента.
4.2. Подача и рассмотрение.
После вступления в силу Федерального закона от 08.07.2024 № 176-ФЗ процедура ускорена. Конкретный срок зависит от необходимости согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: без согласования - до 30 рабочих дней, с согласованием - до 60–90 рабочих дней. Для финансового рынка порядок дополнительно регламентирован Указанием Банка России № 5632-У. Решение об отклонении должно быть мотивированным; повторная подача доработанного предложения возможна после устранения недостатков.
Закон № 258-ФЗ устанавливает исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых инициативное предложение может быть отклонено. К ним, в частности, относятся:
1. Несоответствие инициативного предложения требованиям Закона № 258-ФЗ, включая отсутствие обоснования необходимости установления экспериментального правового режима или отсутствие связи предлагаемого регулирования с цифровыми инновациями.
2. Наличие в представленных документах недостоверной или искажённой информации, а также неполнота сведений.
3. Отсутствие согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, если такое согласование требуется в соответствии с законом.
4. Наличие рисков для обороны страны и безопасности государства, а также для жизни и здоровья граждан, которые не могут быть устранены в рамках экспериментального правового режима.
Решение об отклонении инициативного предложения должно быть мотивированным. Отказ не препятствует повторной подаче доработанного предложения после устранения выявленных недостатков.
4.3. Установление экспериментального правового режима и начало тестирования.
После установления экспериментального правового режима компания становиться его субъектом. Взаимодействие с Банком России осуществляется в соответствии с Указанием № 5632-У и другими нормативными правовыми актами.
Участник регуляторной песочницы:
– соблюдает ограниченный набор требований;
– регулярно отчитывается перед регулятором;
– соблюдает повышенные требования к безопасности;
– участвует в мониторинге эффективности ЭПР.
4.4. Мониторинг и оценка эффективности.
Указание Банка России от 25.12.2020 № 5680-У устанавливает порядок мониторинга ЭПР на финансовом рынке и оценки его эффективности . Регулятор оценивает:
– достижение целей эксперимента;
– эффективность тестируемого продукта;
– соблюдение прав потребителей;
– отсутствие негативных последствий для финансовой стабильности.
5. Практические примеры: финансовый рынок.
5.1. Дистанционное управление счетами корпоративных клиентов - первый продукт песочницы.
Сервис, позволяющий удалённо управлять полномочиями по счетам корпоративных клиентов в отделениях банков, стал первым продуктом, успешно прошедшим пилотирование в регуляторной песочнице Банка России в 2018 году . Этот кейс показал, что механизм работает не только для стартапов, но и для действующих кредитных организаций, тестирующих новые технологические решения. Уже в 2020 году в песочницу поступило более 60 заявок от финансовых организаций, финтех- и иных компаний, подавляющее большинство которых было успешно реализовано.
5.2. Цифровой профиль заёмщика - крупнейший проект перехода на официальные доходы.
Согласно дорожной карте, утверждённой Банком России 12.08.2025 года, кредиторы будут получать актуальную официальную информацию о доходах граждан через сервис «Цифровой профиль» к марту 2026 года . Данные будут поступать из информационных систем ФНС России и Социального фонда России с согласия граждан.
С 01.01.2026 года банки не могут оценивать доходы заёмщиков по автокредитам с использованием собственных скоринговых моделей только по официальным данным. Переход участников рынка исключительно на данные из «Цифрового профиля» отложен до 01.08.2026. По оценке Национального совета финансового рынка, переход на жёсткие требования может привести к росту отказов в новых кредитах - до 40% потенциальных заёмщиков выпадут из поля зрения банков.
5.3. Открытые API (Open Banking) - стандарты утверждены, закон ещё готовится.
Банк России официально утвердил пакет из десяти стандартов для Открытых API в декабре 2025 года. Разработка велась Ассоциацией ФинТех при участии кредитных организаций и регулятора. Стандарты охватывают общие положения, глоссарий, профили безопасности и прикладные протоколы для доступа к информации о счетах физических и юридических лиц.
В рамках пилотных проектов тестируются сервисы персонального финансового помощника и корпоративного мультибанкинга - они позволяют клиентам видеть счета и карты разных банков в одном приложении . Плановый переход пилотных проектов на окончательные версии утверждённых API запланирован на 01.10.2026.
Ассоциация ФинТех и крупнейшие банки (Сбер, ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, Т-Банк) в июле 2026 года попросили ЦБ ускорить подготовку закона об открытых API . Без законодательного закрепления инвестиции в пилоты могут не окупиться, а участники рынка будут создавать несовместимые решения.
5.4. Цифровой рубль - самый масштабный эксперимент.
Цифровой рубль - наиболее значимый проект, реализуемый через механизм экспериментального правового режима. Пилот стартовал в 2023 году, и за три года было открыто лишь 5 тысяч счетов . Однако после официального запуска 01.09.2026 года ситуация кардинально изменилась: за первые три недели граждане открыли почти 200 тысяч счетов, а 8 тысяч компаний и ИП - свои счета для бизнеса.
К платформе подключены 36 банков, участвующих в пилоте . Тарифы для бизнеса «кратно ниже, чем по банковским картам». В феврале 2026 года Банк России опубликовал проект указания о расширении сервисов цифрового рубля, включая реестровые выплаты (массовые перечисления большому числу получателей одновременно) и правовые рамки для трансграничных расчётов в цифровых валютах центральных банков.
Планируется интеграция цифрового рубля с государственными информационными системами для автоматизации бюджетных расходов и контроля целевого использования средств . В перспективе - офлайн-платежи через защищённые SIM-карты российских разработчиков.
5.5. Биометрическая удалённая идентификация.
Тестирование сервисов удалённой биометрической идентификации проходило через регуляторную песочницу, что позволило отработать требования к сбору, хранению и использованию биометрических данных. Банк России в рамках развития финансовых технологий прорабатывает «совершенствование процедур идентификации с использованием биометрических технологий» как одно из приоритетных направлений.
5.6. Тестирование криптовалют во внешнеэкономических расчётах.
Банк России прорабатывает вопрос использования криптовалют в расчётах по внешнеэкономической деятельности. Совместно с заинтересованными участниками рынка планируется провести тестирование в рамках экспериментального правового режима . При этом криптовалюта не будет использоваться в качестве средства платежа на территории Российской Федерации - только рубль.
6. Что это дает финтех-стартапу.
Регуляторная песочница - это не способ «обойти» лицензирование, а инструмент поэтапного выхода на рынок. Для стартапа это означает:
– снижение барьера входа. Нет необходимости сразу формировать капитал в десятки миллионов рублей и выстраивать всю инфраструктуру лицензированного участника;
– возможность собрать доказательства. Данные, полученные в ходе тестирования, можно использовать для обоснования заявки на лицензию или для привлечения инвестиций;
– диалог с регулятором. Участие в песочнице позволяет выстроить отношения с Банком России, что важно для последующего лицензирования.
– корректировка продукта. Обратная связь от регулятора и реальных пользователей позволяет доработать продукт до выхода на полноценный рынок.
Ключевое ограничение: песочница не заменяет лицензию. Если по итогам эксперимента продукт признан перспективным, компания должна получить лицензию на общих основаниях. Песочница - это мост между идеей и лицензированным бизнесом, а не альтернатива ему.
Если вас интересует конкретный аспект регуляторных песочниц или вы хотите разобрать определённую ситуацию или интересует как устроено аналогичное регулирование за рубежом - пишите в комментариях.