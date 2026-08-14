Ваши зумеры не ленивые. Возможно, что у вас организация из прошлого!

Уже устали читать о том, как правильно работать с зумерами? Понимаю. Большинство этих текстов устроено одинаково: дайте молодым больше свободы, чаще хвалите, уважайте их границы, заведите корпоративный чат — и наступит межпоколенческая гармония, желательно к концу квартала и без дополнительного бюджета.

Такие тексты выходят регулярно, эксперты выступают, HR-департаменты проводят стратегические сессии, но гармония почему-то не наступает. Зумеры продолжают увольняться, партнёры юридических фирм — жаловаться, что молодые сотрудники не готовы «нормально работать», а авторы новых методичек — пересказывать старые рекомендации, меняя местами слова «эмпатия», «осознанность» и «обратная связь».

Если вы уже всё прочитали о зумерах, но работать с ними так и не научились, эта статья для вас.

И здесь возникает резонный вопрос: почему вообще юрист пишет статью о поколениях, мотивации и организациях будущего, когда вокруг достаточно договоров, судебных споров и новых законов, принимаемых иногда с такой скоростью, будто законодатель тоже перешёл на короткие спринты?

И вот почему:

Юридическая компания — почти идеальное место для наблюдения за конфликтом поколений. Здесь по-прежнему сильны иерархия, профессиональная выслуга и представление о том, что хороший юрист сначала несколько лет молча страдает, затем получает право страдать за более высокую зарплату, а однажды — если проявит характер, лояльность и физиологическую устойчивость — начинает распределять страдания между младшими.

Одновременно именно в юридический бизнес приходят люди, выросшие с поисковыми системами, мессенджерами и генеративным ИИ, не считающие должность самостоятельным доказательством правоты и задающие неудобный, хотя обычно вполне разумный вопрос: зачем эта работа устроена именно так?

В некоторых случаях ответ существует, поскольку процессуальные сроки, конфиденциальность, конфликт интересов и цена юридической ошибки требуют дисциплины, контроля и профессиональной иерархии; невозможно передать младшему юристу ответственность за позицию по делу, не передав вместе с ней опыт, полномочия и понимание возможных последствий.

Но довольно часто за привычным порядком не стоит ничего, кроме самого привычного порядка, воспроизводимого годами и уже поэтому воспринимаемого как единственно профессиональный. Фраза «мы всегда так работали» не объясняет управленческое решение и не доказывает его эффективность — она лишь сообщает, сколько лет никто не задавал вопрос, зачем процесс устроен именно так.

Так или иначе, поколениям придётся учиться работать вместе. Старшие не исчезнут из компании только потому, что их стиль управления назвали токсичным, молодые не станут дисциплинированнее после очередной лекции о трудовой этике, а клиент тем временем продолжит ожидать результат, желательно правильный, своевременный и без ссылки на межпоколенческий конфликт как обстоятельство непреодолимой силы.

Все эти ярлыки — «ленивые зумеры», «токсичные бумеры», «потерянные иксы» — удобны прежде всего как отмазки. Они позволяют старшим не пересматривать систему, молодым — не развивать недостающие навыки, а руководителю — не выяснять, почему конкретный человек в конкретной команде не может дать нужный результат.

Проблема, возможно, не в том, что новое поколение не умеет работать, а в том, что мы пытаемся встроить его в организацию, созданную для другой экономики, другого рынка труда и другой сделки между человеком и работодателем.

Зумер, который опять не хочет страдать

Корпоративный портрет зумера уже почти сложился: он хочет высокую зарплату без опыта, удалёнку без контроля, повышение без выслуги лет и обратную связь без неприятных слов, авторитетов не признаёт, восемь часов подряд концентрироваться не умеет, а получив замечание к договору, закрывает ноутбук, идёт восстанавливать внутренний ресурс и через неделю обновляет резюме.

Образ удобный, особенно для руководителя, потому что, если молодой сотрудник ленив по поколенческой природе, не приходится разбираться, почему задача была поставлена голосовым сообщением без контекста, срок обозначен словом «вчера», а обратная связь ограничилась красным комментарием: «Вы вообще читали закон?»

В исследовании hh.ru, опубликованном в апреле 2025 года, 43% работодателей назвали проблемой высокие зарплатные ожидания молодых кандидатов, а 46% посчитали их отдачу недостаточной. Однако в том же исследовании 68% компаний согласились нанимать зумеров без опыта, если те способны быстро осваивать необходимые навыки, а 51% готовы предложить им обучение и менторство.

Получается, что молодой сотрудник одновременно плох, дорог и необходим, а бизнес, как и положено взрослому человеку, испытывает по этому поводу сложную гамму чувств.

При этом впадать в противоположную крайность тоже не стоит. Зумеры не являются безупречными существами, пришедшими отменить токсичность и научить старших правильно жить. У молодых сотрудников действительно встречаются слабая профессиональная база, завышенная оценка собственной рыночной стоимости, нетерпение к длинным циклам, неумение вести трудный разговор и довольно широкое понимание личных границ, иногда проходящих ровно там, где начинается неприятная работа.

Но управлять поколением как отдельным биологическим видом — уже ошибка. Перед нами прежде всего молодые люди на раннем карьерном этапе, выросшие в цифровой среде, при дорогом жилье, быстром устаревании навыков и высокой неопределённости относительно того, окупится ли вообще многолетняя преданность одному работодателю.

С ними необязательно соглашаться.

Их придётся понять.

Риск № 1. Стереотип заменяет нормальную диагностику

Что происходит

Менеджер объясняет возрастом то, что может быть связано с отсутствием опыта, плохой постановкой задач, уровнем оплаты, отраслью или конкретным человеком, поскольку поколенческая теория даёт быстрое и психологически комфортное объяснение: сотрудник не справился не потому, что система его не обучила или руководитель плохо поставил задачу, а потому что «они все такие».

Исследования не отрицают поколенческих особенностей, но показывают, насколько трудно отделить влияние года рождения от возраста, карьерного этапа и исторического периода. Метаанализ, опубликованный в Journal of Organizational Behavior в 2024 году, отмечает, что распространённые стереотипы, включая особую склонность некоторых поколений менять работу, выражены в массовом сознании значительно сильнее, чем различия, которые удаётся надёжно обнаружить в данных.

В отчёте Ipsos о поколениях за 2026 год также предлагается учитывать не только принадлежность к условной когорте, но возраст, жизненный этап, экономическую среду и культурный контекст. Сотрудник в 23 года может менять работу чаще не потому, что он зумер, а потому, что ему 23 года, у него нет ипотеки, доли в компании и двадцатилетней клиентской базы, удерживающей человека в кресле значительно эффективнее любого ценностного предложения работодателя.

Вероятность

Высокая, поскольку поколенческое объяснение удобно, активно воспроизводится медиа и позволяет не проводить более сложный анализ причин поведения.

Тяжесть

4 из 5. Стереотип редко создаёт немедленную катастрофу, но постепенно ухудшает найм, развитие и удержание сотрудников, одновременно подтверждая сам себя.

Последствия

Юридическая фирма начинает оценивать не конкретного человека, а воображаемого зумера: одного сотрудника чрезмерно опекают, потому что «им нужна постоянная похвала», другому не дают сложное дело, поскольку «они не умеют долго концентрироваться», третьего заранее считают нелояльным и, не вкладываясь в его развитие, получают именно ту нелояльность, которой опасались.

Возникает замкнутый круг, в котором молодым не доверяют и поэтому дают преимущественно техническую работу; техническая работа не формирует профессионального суждения, а отсутствие суждения затем используется как доказательство того, что доверять действительно было нельзя.

Срок реакции

Сейчас, до следующего найма, оценки или распределения работы.

Способ корректировки

Оценивать нужно наблюдаемое поведение и компетенции: качество юридического анализа, соблюдение сроков, проверку источников, ясность письменной коммуникации, способность задавать вопросы, реакцию на правки и самостоятельность в пределах обозначенных полномочий.

Возраст полезно учитывать как показатель карьерного этапа, но нельзя использовать как готовое объяснение результата. Если сотрудник сорвал срок, следует выяснить, понял ли он задачу, обладал ли ресурсами, сообщил ли о затруднении и почему руководитель узнал о проблеме в последний момент, а не ограничиваться выводом, что «зумеры не умеют работать с дедлайнами».

Остаточный риск

Различия в цифровых привычках, отношении к иерархии и ожиданиях от работы действительно существуют, поэтому полный отказ от поколенческой оптики тоже упростил бы картину. Типология может помочь поставить вопрос, но не имеет права отвечать вместо человека.

Риск № 2. Организация продаёт будущее, в которое сотрудник больше не верит

Что происходит

Классическая профессиональная фирма строилась на сделке с отложенной наградой: сейчас младший юрист работает много, получает меньше создаваемой им стоимости, выполняет не самую интересную работу и терпеливо наблюдает, как старшие владеют клиентскими отношениями, статусом и прибылью; взамен организация обещает, что через несколько лет он займёт их место.

Такая система держалась не только на дисциплине, но и на вере в работающий социальный лифт. Сегодня молодой сотрудник видит мир, в котором жильё и другие капитальные активы дорожают, карьерные траектории становятся менее предсказуемыми, а путь к партнёрству удлиняется дополнительными должностями и критериями, которые иногда формулируются только в тот момент, когда человек спрашивает, почему его опять не повысили.

Для стран OECD межпоколенческий имущественный разрыв подтверждается данными: старшие когорты получили значительную выгоду от продолжительного роста стоимости жилья и финансовых активов, приобретённых в более доступный период. Скотт Гэллоуэй в выступлениях 2025–2026 годов формулировал этот конфликт жёстче, утверждая, что экономическая политика в значительной степени передавала стоимость от молодых, живущих на текущий доход, к старшим владельцам активов.

Механически переносить американскую картину на Россию нельзя: российские поколения прошли приватизацию, дефолты, девальвации и другую модель накопления. Однако проблема доступности жилья для молодых семей реальна, а мониторинг ФНПР показывал, что ипотеку без господдержки на жильё экономкласса при двух средних зарплатах и одном ребёнке могли позволить себе жители лишь ограниченного числа регионов.

Не все бумеры богаты и не все зумеры бедны, но активы, клиентские портфели и право устанавливать правила входа в капитал действительно сосредоточены преимущественно у старших, тогда как молодой сотрудник живёт главным образом на текущий доход и потому значительно хуже мотивируется обещаниями, отложенными на неопределённое будущее.

Вероятность

Высокая, поскольку экономическая неопределённость, дорогой кредит и непрозрачность карьерной модели уже влияют на выбор молодых специалистов.

Тяжесть

5 из 5 для фирмы, чья мотивационная система основана почти исключительно на обещании будущего партнёрства.

Последствия

Когда отложенная награда перестаёт выглядеть достижимой, сотрудник начинает оптимизировать настоящее: отказывается от неоплачиваемых переработок, быстрее сравнивает предложения, не считает выслугу лет самостоятельной ценностью, требует более короткого цикла роста и уходит, если не понимает, куда ведёт его текущая работа.

Руководитель видит отсутствие лояльности, тогда как сотрудник видит отсутствие понятной сделки, поскольку ему предлагают инвестировать годы жизни в актив, который юридически, экономически и символически принадлежит другим людям, не объясняя, получит ли он когда-нибудь долю в созданной стоимости.

Срок реакции

До следующего разговора о карьере, пересмотра системы вознаграждения или объявления очередного конкурса в кадровый резерв.

Способ корректировки

Карьерный путь должен содержать проверяемые изменения: какие задачи сотрудник получит через шесть месяцев, когда сможет самостоятельно общаться с клиентом, какие компетенции увеличат его доход, как измеряется вклад, может ли он получать бонус за созданную ценность и существует ли реальная дорога к участию в прибыли.

Важно признать, что не каждый молодой юрист хочет стать управляющим партнёром. В глобальном исследовании Deloitte 2025 года только 6% зумеров назвали основной карьерной целью руководящую должность, однако это не свидетельствует об отсутствии амбиций: деньги, обучение, профессиональный рост и благополучие занимают для них высокие позиции.

Организации придётся создать несколько маршрутов успеха: партнёрский, экспертный, продуктовый, управленческий и технологический, поскольку единственная лестница, ведущая к одному креслу, неизбежно оставляет большинство сотрудников в положении людей, которым предложено долго ждать заведомо ограниченного числа мест.

Остаточный риск

Не каждая фирма может предложить долю, быстрый рост или высокую стартовую оплату, а юридическая профессия действительно требует времени для накопления суждения и репутации. Но даже длинный путь можно показать честно, тогда как неопределённость, замаскированная словом «перспектива», довольно быстро перестаёт мотивировать.

Риск № 3. Младшему юристу передают поручение, но не передают смысл

Что происходит

Традиционная постановка задачи в юридической фирме иногда умещается в одну строку: «Посмотрите практику по статье 53.1 ГК, нужно к вечеру».

Партнёр при этом знает клиента, историю конфликта, слабое место позиции, процессуальную стратегию и то, почему из двухсот судебных актов его интересуют именно три; младший юрист знает номер статьи и слово «вечер», после чего приносит обзор на сорок страниц, партнёр раздражается, потому что в документе нет ответа, а младший раздражается, потому что вопрос никто не сформулировал.

Это не конфликт поколений, а потеря контекста при передаче задачи, но зумер переносит такую конструкцию хуже, поскольку привык быстро получать информацию о цели действия и не считает угадывание желаний руководителя частью профессиональной квалификации.

Вероятность

Неизбежная, если в фирме отсутствует стандарт постановки значимых поручений.

Тяжесть

4 из 5, поскольку теряются часы работы старших и младших юристов, снижается качество анализа и увеличивается риск ошибки.

Последствия

Сотрудник учится не юридическому мышлению, а угадыванию: собирает максимум информации, избегает самостоятельного вывода и считает инициативу опасной, потому что любой выбор может оказаться не тем, который руководитель держал в голове, но не сообщил.

Дополнительный риск создаёт ИИ. American Bar Association в материале июля–августа 2026 года обратила внимание, что автоматизация исследований, подготовки первых проектов и document review сокращает слой работы, через который раньше формировалось суждение молодых юристов. Если убрать рутину, но не заменить её новой системой обучения, фирма сэкономит часы сегодня и через несколько лет обнаружит много уверенных пользователей LegalTech при дефиците людей, понимающих, когда результату машины нельзя доверять.

Срок реакции

До следующего поручения.

Способ корректировки

Значимая задача должна содержать контекст клиента, цель, конкретный правовой вопрос, ограничения, формат результата, пределы самостоятельности и критерий готовности.

Вместо «сделайте обзор» полезнее сформулировать:

Клиент хочет привлечь директора к ответственности, а нам нужно понять, достаточно ли имеющихся доказательств причинной связи. Найдите практику последних трёх лет, выделите основания отказа и к 17:00 подготовьте вывод на две страницы; если увидите риск пропуска срока или альтернативное основание иска, поднимите его отдельно.

Такая постановка не делает задачу легче и не снижает требований, но превращает исполнителя из поисковой системы с дипломом в участника юридического анализа.

Остаточный риск

Даже при полном контексте молодой юрист может ошибиться или не заметить существенное обстоятельство, поэтому ревью остаётся обязательным. Передача смысла не отменяет контроль, а делает предмет контроля профессиональным.

Риск № 4. Обратная связь появляется только после ошибки

Что происходит

Во многих юридических фирмах хорошая работа сопровождается молчанием, поскольку, если документ нормальный, старший юрист не видит причин тратить на него дополнительное время; плохая работа, напротив, получает комментарии, обычно подробные, эмоционально насыщенные и прекрасно запоминающиеся.

В результате молодой сотрудник не понимает, какие решения оказались правильными, как изменился его уровень и какие задачи ему уже можно доверить. Информацию о себе он получает преимущественно в момент неудачи, поэтому правки начинают восприниматься не как профессиональный инструмент, а как регулярное сообщение о собственной недостаточности.

Deloitte в исследовании зумеров и миллениалов отмечает высокий запрос на обучение и наставничество при одновременном ощущении, что менеджеры не выполняют эту функцию в нужном объёме. Gallup связывает вовлечённость не с непрерывной похвалой, а с ясностью ожиданий, ощущением развития, поддержкой руководителя и пониманием значения собственной работы.

Вероятность

Высокая, поскольку дефицит времени партнёров и отсутствие управленческой подготовки делают нерегулярную обратную связь отраслевой нормой.

Тяжесть

4 из 5.

Последствия

Сотрудник повторяет ошибки, которых не понял, не может оценить собственный рост, боится проявлять инициативу и начинает искать подтверждение своей ценности вне компании, обычно одновременно с новой вакансией.

Партнёр при этом может искренне считать, что обучает команду, поскольку однажды полтора часа рассказывал, как в 2007 году выиграл сложное дело. История, вероятно, была прекрасной, но индивидуальный план развития она не заменила.

Срок реакции

Обратная связь должна быть встроена в цикл каждой значимой задачи, а не откладываться до ежегодной оценки.

Способ корректировки

Достаточно короткой, но содержательной структуры: что сделано хорошо, где допущена ошибка, почему она существенна, как рассуждал бы старший юрист, что изменить в следующий раз и какую часть работы уже можно выполнять самостоятельно.

Разбор должен относиться к результату, а не к личности. Фраза «вы невнимательны» описывает человека и не даёт инструмента исправления; формулировка «в заключении не проверена редакция закона на дату сделки» указывает на конкретную ошибку и создаёт проверяемое правило на будущее.

После завершения крупных дел полезен короткий post-mortem: что сработало, где команда потеряла время, какую практику нужно сохранить и что в следующий раз следует организовать иначе.

Остаточный риск

Некоторые сотрудники действительно плохо воспринимают замечания и не используют обратную связь, независимо от возраста. Однако это выясняется значительно быстрее, когда замечание сформулировано профессионально, а не используется для восстановления иерархии.

Риск № 5. Свободу выдали, а полномочия и границы забыли

Что происходит

После чтения Лалу у руководителя иногда возникает желание немедленно отменить начальников, KPI и согласования, причём особенно приятно отменять то, чем до этого не удалось научиться нормально пользоваться.

Но самоуправление не означает отсутствие управления. В модели Фредерика Лалу организация строится на самоуправлении, целостности человека и эволюционной цели, а исследования self-managed organizations действительно связывают подобные системы с автономией, внутренней мотивацией и удовлетворённостью. При этом устойчивое самоуправление требует доступа к информации, ясных ролей, механизмов координации и способов разрешения конфликтов, иначе свобода остаётся красивым словом, которым руководитель обозначает передачу ответственности вниз.

«ВкусВилл», часто приводимый в качестве российского бирюзового кейса, сейчас описывает свою модель как Beyond Taylor, выделяя доверие, автономность, опциональность, эксперименты и эволюционную цель, но это не означает отсутствия структуры. В материале ВШЭ о компании отмечалось наличие уровней управления, а Валерий Разгуляев, участвовавший в развитии системы, подчёркивал постепенность передачи самостоятельности, когда вместе с задачами сотрудник получает знания, информацию и право принимать решения.

Один из наших сотрудников плотно работал с инфраструктурой «ВкусВилла» при управлении фондом, поэтому для нас это не только кейс из книги: самоуправляемая организация снаружи выглядит свободной, но внутри держится на данных, понятных правилах взаимодействия и весьма конкретной ответственности.

Вероятность

Средняя для юридической фирмы, пытающейся перейти к гибкому управлению или автономным командам.

Тяжесть

5 из 5, если неопределённость полномочий касается судебной стратегии, конфиденциальности, конфликта интересов, денег клиента или процессуальных сроков.

Последствия

Если сотруднику предложили «проявлять инициативу», но не объяснили пределы, он либо не принимает никаких решений, либо принимает решение, на которое не имел полномочий; первое руководитель называет пассивностью, второе — самоуправством, а значение слова «самостоятельность» сотруднику предлагается определить опытным путём.

Срок реакции

До расширения полномочий младших сотрудников и внедрения автономных команд.

Способ корректировки

Автономность должна расти по уровням. Младший юрист может самостоятельно проводить исследование, предлагать варианты позиции, готовить первичный проект, вести базу знаний, автоматизировать повторяющуюся работу и задавать согласованные уточняющие вопросы клиенту.

Окончательная правовая позиция, признание фактов, процессуальная стратегия, коммерческие условия, конфликт интересов и раскрытие конфиденциальной информации требуют согласования с ответственным старшим юристом.

Рабочая формула проста: сотрудник свободен в способе решения, но ограничен целью, профессиональным стандартом и пределами полномочий.

Остаточный риск

Чем больше автономии, тем выше требования к суждению, которое нельзя создать одним регламентом. Поэтому самоуправление не отменяет наставника, а меняет его роль: вместо контроля каждого движения он проектирует границы и помогает сотруднику научиться принимать решения внутри них.

Риск № 6. ИИ делает молодого юриста быстрее, но не обязательно сильнее

Что происходит

Зумеры естественно используют ИИ для поиска, анализа, составления структуры и подготовки первого проекта документа, что для юридической фирмы может стать существенным преимуществом: молодой сотрудник способен за короткое время обработать объём информации, на который раньше уходили дни.

Однако, если junior больше не читает десятки судебных актов, не собирает хронологию и не сравнивает версии договора вручную, он не только экономит время, но и рискует не сформировать суждение, возникавшее внутри этой рутинной работы.

ABA в 2026 году назвала это скрытым дефицитом юридической профессии: ИИ сокращает нижний слой работы, а вместе с ним — традиционный путь обучения. Фирма получает экономию сегодня, но может столкнуться с нехваткой зрелых специалистов через несколько лет.

Вероятность

Высокая, поскольку использование генеративного ИИ будет расширяться независимо от отношения отдельных партнёров.

Тяжесть

5 из 5 при работе с конфиденциальными данными, непроверенными нормами или вымышленной практикой.

Последствия

Возможны ссылки на несуществующие судебные акты, применение устаревшей редакции закона, утрата конфиденциальности, поверхностный анализ и постепенная потеря базовых исследовательских навыков.

Проблема не в том, что зумер доверяет машине, поскольку старшие юристы тоже иногда доверяют людям, уверенно говорящим и выставляющим солидный счёт; проблема в отсутствии обязательной процедуры проверки результата.

Срок реакции

Немедленно.

Способ корректировки

Фирме нужна AI policy, определяющая разрешённые инструменты, запрет на передачу отдельных данных, правила обезличивания, обязательную проверку результатов, ответственность за итоговый документ и перечень учебных задач, которые выполняются без ИИ.

Сотрудник должен быть способен объяснить, какой вопрос он поставил модели, на каких источниках основан вывод, проверена ли действующая редакция нормы, какие существуют альтернативные позиции и почему выбранный результат заслуживает доверия.

ИИ должен ускорять путь к профессиональному суждению, а не заменять его.

Остаточный риск

Полностью исключить ошибку модели или пользователя нельзя, как невозможно навсегда сохранить старые способы обучения в меняющейся профессии. Задача фирмы — построить новую лестницу профессионального развития до того, как старая будет окончательно разобрана.

Риск № 7. Выгорание принимают за профессиональную закалку

Что происходит

Юридическая профессия требует высокой нагрузки: суд не перенесёт заседание из уважения к work-life balance, обеспечительные меры не подождут возвращения сотрудника из отпуска, а клиент иногда приносит проблему в пятницу вечером не потому, что токсичен, а потому что проблема действительно появилась в пятницу вечером.

Но между неизбежной нагрузкой и плохо организованной работой существует разница, которую некоторые компании предпочитают не замечать, поскольку привычка к авралу позволяет не заниматься планированием.

Исследование устойчивости юридической профессии, проведённое для Law Society of Singapore в 2026 году среди 855 действующих и бывших юристов, показало, что уход из фирмы и профессии связан не только с объёмом работы, но и с психологической безопасностью, поддержкой непосредственного руководителя, рабочей культурой и ощущением, что организация не принимает во внимание жизнь человека за пределами офиса.

Вероятность

Высокая, поскольку юридическая работа сочетает ответственность, конфликт, неопределённость и жёсткие сроки.

Тяжесть

5 из 5, так как выгорание влияет на внимание, качество решений, удержание людей и интересы клиента.

Последствия

Снижается концентрация, анализ становится формальным, растёт риск ошибок в сроках и документах, сильные сотрудники уходят, а фирма теряет будущих руководителей, успев перед этим объяснить их уход недостаточной стрессоустойчивостью.

Особенно опасна культура, в которой переработка считается доказательством лояльности: тогда сотрудник, закончивший задачу вовремя, выглядит менее преданным, чем плохо организованный коллега, героически работающий ночью.

Баста, карапузики, достаточно.

Срок реакции

До следующего периода пиковой нагрузки, который в юридическом бизнесе обычно уже начался.

Способ корректировки

Фирма не должна обещать отсутствие переработок, если профессия не позволяет это гарантировать, но обязана различать реальную срочность и управленческий пожар, планировать загрузку, ограничивать число параллельных критических задач, компенсировать интенсивные периоды и не награждать бессмысленный аврал как форму профессионального героизма.

Фраза «мы все так работали» объясняет происхождение практики, но не доказывает её эффективность.

Остаточный риск

Полностью убрать стресс из юридической работы нельзя, да это и не требуется: сложность и ответственность способны быть источником роста. Задача состоит в том, чтобы не тратить человеческий ресурс на боль, которая не создаёт ценности ни клиенту, ни компании.

Фабрика смыслов вместо отдела мотивации

После всего сказанного можно решить, что зумерам нужно выдать больше денег, меньше работы и регулярные подтверждения их уникальности, однако эта карикатура ничуть не лучше исходного образа ленивого молодого сотрудника.

Деньги действительно важны: hh.ru относит высокую зарплату к главным критериям выбора работодателя, а Deloitte показывает, что финансовая безопасность остаётся одним из основных приоритетов поколения. Но одной оплаты недостаточно, если работа непонятна, рост непрозрачен, а результат исчезает где-то между папкой партнёра и счётом клиенту.

Gallup связывает чувство профессиональной цели с более высокой вовлечённостью, но смысл здесь нельзя путать с корпоративным копирайтингом. Фраза «мы защищаем справедливость и создаём лучшее будущее» не помогает младшему юристу, который третий месяц переименовывает приложения к договору и не знает, почему этот договор вообще важен.

Смысл возникает, когда человек понимает, что происходит с клиентом, какой риск предотвращает его работа, почему выбран конкретный способ, что изменится после результата, чему он научился, где проходила зона его решения и какую часть созданной ценности он получил.

Это и есть «Фабрика смыслов» применительно к управлению: не отдел внутренних коммуникаций, производящий лозунги, а архитектура, превращающая отдельное поручение в понятное действие внутри общего замысла.

Сунь-цзы уделял огромное внимание местности, информации, организации и способности использовать свойства своих сил. Плохой полководец требует от каждого подразделения одинакового поведения, тогда как хороший строит порядок так, чтобы различия становились преимуществом.

Юридической фирме не нужно становиться «зумерской» и подстраивать профессиональные стандарты под вкусы самой молодой части команды. Ей нужно перестать считать молодость недостатком до тех пор, пока сотрудник не научится воспроизводить привычки старших.

Как выглядит юридическая организация будущего

Это не фирма без партнёров, контроля и профессиональной иерархии, поскольку цена ошибки в праве слишком высока, чтобы заменить управление хорошими намерениями. Конфиденциальность, конфликт интересов, процессуальные сроки, качество позиции и персональная ответственность сохраняются.

Меняется способ, которым человек включается в эту систему.

Контекст передаётся вместе с задачей; полномочия растут по мере компетенции, а не только при смене должности; обратная связь помогает улучшить следующую работу, а не подводит нравственный итог предыдущей; ИИ используется внутри профессиональных guardrails; карьерный путь допускает экспертное, технологическое, продуктовое и управленческое развитие; вознаграждение связано с созданной ценностью, а заявленный смысл подтверждается устройством работы.

Если фирма говорит о развитии, у сотрудника есть время и наставник. Если говорит о доверии, у него есть полномочия. Если говорит о балансе, бессмысленная ночная работа не объявляется профессиональным подвигом только потому, что плохо поставленная задача почему-то всегда становится срочной ближе к полуночи.

Старшие юристы дают контекст, профессиональное суждение, знание клиента и опыт последствий; молодые приносят скорость освоения инструментов, чувствительность к неработающим процессам и способность собирать новые способы работы.

Организация выигрывает не тогда, когда одно поколение доказало другому, кто здесь настоящий профессионал, а когда клиент получил лучший результат.

Что делать руководителю юридической фирмы

Начинать с трансформации корпоративной культуры не обязательно: эти слова сами по себе способны напугать нормального человека и породить комитет, положение и три согласованных презентации.

Для начала достаточно взять одну реальную задачу и проверить, сколько контекста получает младший юрист; описать уровни самостоятельности; провести короткий разбор завершённого дела без поиска виновного; показать, как работа превращается в ценность для клиента, выручку фирмы и вознаграждение сотрудника; наконец, спросить молодого юриста, какую профессиональную траекторию он видит, и хотя бы десять минут не спорить с ответом.

Можно обнаружить, что перед вами не ленивый зумер, а человек, который хочет работать, но не готов считать бессмысленное страдание инвестицией в карьеру.

Это не всегда удобно, зато довольно современно.

Война, которой не должно быть

Межпоколенческий менеджмент часто описывают как поиск компромисса между молодыми, требующими свободы, и старшими, требующими результата, хотя это противопоставление изначально ложно.

Свобода без результата превращает компанию в кружок по интересам, тогда как результат без воспроизводимой системы означает эксплуатацию ресурса, который однажды закончится. Нормальной организации нужны и автономия в пределах компетенции, и профессиональная дисциплина, и ясный смысл, и ответственность за принятое решение.

Зумеры не обязаны быть лояльны вашей фирме до конца жизни, как и фирма не обязана сохранять отношения с каждым сотрудником независимо от результата. Лояльность вообще плохо работает как односторонняя моральная повинность; значительно лучше работает понятная сделка, в которой компания создаёт среду для роста, влияния и справедливого участия в ценности, а сотрудник отвечает профессиональной работой, ответственностью и готовностью учиться.

Если такая сделка существует, молодой юрист способен быть очень эффективным, иногда быстрее старших, внимательнее к новым инструментам и менее терпимым к процессам, которые давно следовало отменить.

Если сделки нет, можно продолжать объяснять всё особенностями поколения: HR подготовит презентацию, партнёры обсудят падение трудовой этики, сотрудник обновит резюме, а тексты о правильной работе с зумерами продолжат выходить.

Гармония, вероятно, снова немного задержится.

При подготовке использованы: исследование hh.ru об ожиданиях молодых соискателей и работодателей от 24 апреля 2025 года; Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025; Ipsos Generations Report 2026; исследования Gallup о цели, вовлечённости и организационной культуре; OECD Employment Outlook 2025; публикация American Bar Association о формировании молодых юристов от июля–августа 2026 года; исследование устойчивости юридической профессии Law Society of Singapore 2026; материалы ФНПР о доступности жилья для молодёжи; описание модели Beyond Taylor и материалы о самоуправлении во «ВкусВилле». Позиции Саймона Синека и Скотта Гэллоуэя используются как экспертные интерпретации, а не как установленные научные факты.