Свет в конце тоннеля пока платный. Где российскому бизнесу искать деньги в 2026–2027 годах?

Сначала о самом свете: деньги могут начать дешеветь, но медленно

В июле 2026 года Банк России снизил ключевую ставку до 14%. В опубликованном затем среднесрочном прогнозе регулятор указал, что средняя ставка в 2027 году может составить 10,5–12,5%, инфляция — вернуться к 4%, а инвестиции в основной капитал после слабого 2026 года — вырасти на 2–4%. Это не обещание дешевых денег и тем более не обязательство регулятора перед предпринимателями, уже открывшими Excel и нарисовавшими там прекрасное будущее. Это базовый прогноз, который может измениться вместе с инфляцией, бюджетной политикой, внешними ограничениями и ценами на топливо.

Однако для бизнеса важна сама направленность движения: если стоимость заемного капитала продолжит снижаться, часть отложенных проектов вернется к обсуждению. В первую очередь это коснется компаний, которым нужен не спасательный кредит на зарплату, а финансирование оборудования, автоматизации, расширения производства или приобретения конкурента.

В августе индикатор бизнес-климата Банка России остался отрицательным, но поднялся с минус 3,5 до минус 2,4 пункта. Компании улучшили ожидания по спросу и производству на ближайшие три месяца, а также оценку условий кредитования. Это пока не подъем, а, скорее, прекращение быстрого спуска, но в деловой жизни такие моменты иногда важнее красивой статистики: именно на повороте начинают готовить сделки, которые будут закрываться, когда хорошие новости станут очевидны всем.

Вероятность улучшения условий в 2027 году: средняя.

Потенциальный эффект: высокий для капиталоемкого бизнеса, умеренный для остальных.

Практический вывод: проекты, отложенные из-за ставки, уже можно пересчитать по нескольким сценариям стоимости капитала, но подписывать длинные обязательства, исходя из неизбежного падения ставки, пока рано.

По данным и прогнозам Банка России и его августовского мониторинга предприятий.