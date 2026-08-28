Свет в конце тоннеля пока платный. Где российскому бизнесу искать деньги в 2026–2027 годах?

Поэтому договоримся сразу: мы не будем собирать бодрые заголовки, призванные улучшить предпринимателю настроение примерно до первого открытия клиент-банка. В первом квартале 2026 года российский ВВП сократился на 0,2% к тому же периоду прошлого года, строительство потеряло 9,7%, транспортировка и хранение — 1,8%, а Банк России в августовском прогнозе оставил экономике на весь 2026 год диапазон роста от нуля до одного процента. Инфляцию регулятор ожидает на уровне 6–7%, ключевая ставка на конец августа составляет 14%, то есть деньги стали несколько дешевле, но шампанское открывать еще рано. Как обычно, в воздух чепчики бросали, а кредитный комитет остался на месте.
И все же свет в конце тоннеля существует, причем не только в методических материалах Минэкономразвития. Просто растет сейчас не «экономика вообще», а отдельные сегменты, оказавшиеся на пересечении устойчивого спроса, государственного финансирования, дефицита предложения и технологической перестройки. Задача предпринимателя на 2026–2027 годы состоит не в том, чтобы угадать счастливую отрасль, а в том, чтобы найти платежеспособную проблему, которую эта отрасль пока не научилась решать.
Сначала о самом свете: деньги могут начать дешеветь, но медленно
В июле 2026 года Банк России снизил ключевую ставку до 14%. В опубликованном затем среднесрочном прогнозе регулятор указал, что средняя ставка в 2027 году может составить 10,5–12,5%, инфляция — вернуться к 4%, а инвестиции в основной капитал после слабого 2026 года — вырасти на 2–4%. Это не обещание дешевых денег и тем более не обязательство регулятора перед предпринимателями, уже открывшими Excel и нарисовавшими там прекрасное будущее. Это базовый прогноз, который может измениться вместе с инфляцией, бюджетной политикой, внешними ограничениями и ценами на топливо.
Однако для бизнеса важна сама направленность движения: если стоимость заемного капитала продолжит снижаться, часть отложенных проектов вернется к обсуждению. В первую очередь это коснется компаний, которым нужен не спасательный кредит на зарплату, а финансирование оборудования, автоматизации, расширения производства или приобретения конкурента.
В августе индикатор бизнес-климата Банка России остался отрицательным, но поднялся с минус 3,5 до минус 2,4 пункта. Компании улучшили ожидания по спросу и производству на ближайшие три месяца, а также оценку условий кредитования. Это пока не подъем, а, скорее, прекращение быстрого спуска, но в деловой жизни такие моменты иногда важнее красивой статистики: именно на повороте начинают готовить сделки, которые будут закрываться, когда хорошие новости станут очевидны всем.
Вероятность улучшения условий в 2027 году: средняя.
Потенциальный эффект: высокий для капиталоемкого бизнеса, умеренный для остальных.
Практический вывод: проекты, отложенные из-за ставки, уже можно пересчитать по нескольким сценариям стоимости капитала, но подписывать длинные обязательства, исходя из неизбежного падения ставки, пока рано.
По данным и прогнозам Банка России и его августовского мониторинга предприятий.
Информационные технологии: закончился праздник разработки вообще, начался рынок конкретной пользы
В первом квартале 2026 года валовая добавленная стоимость в сфере информации и связи выросла на 4,8%. Одновременно Корпорация МСП относит ИТ и связь к отраслям с наиболее заметным приростом новых предприятий: только в начале года их количество увеличилось примерно на 2,9 тысячи.
Но внутри этой статистики происходят две разные истории. Первая — рынок обычной разработки, где заказчик уже не готов оплачивать бесконечное производство интерфейсов, презентаций и еще одного сервиса, который навсегда изменит порядок согласования отпуска. Вторая — автоматизация процессов, информационная безопасность, российское программное обеспечение, управление данными, промышленный ИТ, электронный документооборот и внедрение искусственного интеллекта в конкретные операции.
Деньги появляются там, где технология сокращает измеримые расходы, заменяет дефицитный труд, помогает выполнить обязательные требования или уменьшает стоимость ошибки. Например, юридической компании не нужен «искусственный интеллект вообще», зато ей может быть нужен контролируемый поиск по собственной практике, проверка договоров по утвержденным правилам, автоматическое формирование хронологии дела или мониторинг изменений законодательства. Разница примерно такая же, как между покупкой дорогого микроскопа и постановкой диагноза.
Для юристов вокруг этого рынка возникает отдельный слой работы: права на программный код и данные, договоры внедрения, ответственность за результат, режим коммерческой тайны, персональные данные, лицензирование, трансграничная инфраструктура, допустимость использования машинного результата. Чем больше бизнес автоматизируется, тем быстрее выясняется, что кнопка «сгенерировать» не отменяет ни договор, ни убытки, ни человека, которому потом предстоит объяснять случившееся.
Устойчивость спроса: выше средней.
Где находятся деньги: промышленная автоматизация, кибербезопасность, корпоративные данные, отраслевые ИИ-решения, импортозамещение критического ПО.
Главный риск: продавать технологию без доказуемого экономического результата и недооценить требования к данным и ответственности.
Основание для оценки — первая оценка ВВП Росстата за I квартал 2026 года и аналитика Корпорации МСП.
Туризм и гостеприимство: люди продолжают ездить, есть и спать
Гостиницы и общественное питание в первом квартале 2026 года выросли на 4,6%, а число туристических поездок за январь–февраль оказалось на 2,6% выше прошлогоднего. Корпорация МСП также зафиксировала заметный прирост предприятий в гостиничном бизнесе и общепите.
Особенность этого рынка в том, что деньги распределяются гораздо шире, чем кажется. Турист покупает не только номер и билет, но и еду, транспорт, экскурсию, развлечения, локальные продукты, медицинские и спортивные услуги. Поэтому возможность существует не исключительно для человека, который мечтал построить отель, но пока построил только финансовую модель отеля.
До 2027 года государство планирует направить 15 млрд рублей на поддержку проектов модульных средств размещения в 55 регионах. Одновременно продолжается развитие туристических кластеров и связанной с ними инженерной инфраструктуры. Там, где появляется новый поток людей, возникают рынки эксплуатации, питания, клининга, ремонта, снабжения, цифрового бронирования, локальной логистики и управления объектами.
Однако туристический оптимизм требует калькулятора. Рост потока не гарантирует прибыль конкретному объекту, особенно если предприниматель переоценил сезон, загрузку и готовность гостя платить. А субсидия, как мы знаем, не превращает слабую бизнес-модель в сильную — она лишь помогает слабой модели прожить несколько более насыщенных отчетностью лет.
Устойчивость спроса: высокая в сильных региональных точках, средняя в среднем по стране.
Где находятся деньги: малые средства размещения, сервис вокруг туристических кластеров, общепит, впечатления, медицинский и природный туризм, управление объектами.
Главный риск: ошибка в локации, сезонности и капитальных расходах.
Источники: Росстат, Правительство России о динамике туризма и программа поддержки модульных гостиниц.
Производство транспортной техники: огромный рост, к которому нельзя подходить с одной красивой цифрой
Одним из наиболее заметных результатов первого полугодия стал рост производства прочих транспортных средств и оборудования, куда входят авиационная техника и судостроение, на 32,6%. Общий индекс промышленного производства при этом практически стоял на месте, а металлургия, нефтепереработка, производство стройматериалов, бумаги и одежды снижались. Экономика еще раз напомнила, что средняя температура по промышленности не работает даже как хорошая метафора.
Большая цифра здесь связана с крупными заказами, производственными циклами и низкой сравнительной базой, поэтому открывать завтра небольшой судостроительный завод между кофейней и пунктом выдачи несколько преждевременно. Возможность для частного бизнеса находится главным образом вокруг крупных производителей: комплектующие, ремонт, техническая документация, измерительное оборудование, программное обеспечение, обучение, промышленная безопасность, сертификация и специализированная логистика.
Это рынок с длинным входом, высокими требованиями и зависимостью от нескольких крупных заказчиков. Зато тот, кто пройдет квалификацию и встроится в цепочку поставок, получает более высокий барьер для конкурентов, чем в торговле очередным товаром на маркетплейсе.
Устойчивость спроса: средняя, с высокой зависимостью от крупных и государственных заказов.
Где находятся деньги: компоненты, инженерные услуги, ремонт, испытания, промышленное ПО, сопровождение закупок и сертификация.
Главный риск: концентрация на одном заказчике и инвестиции до получения подтвержденного контракта.
По данным Росстата о промышленном производстве в первом полугодии 2026 года. При этом июльский выпуск Росстата уточнил общую промышленную динамику за полугодие вниз, поэтому отраслевые показатели перед инвестиционным решением необходимо проверять по последней таблице, а не по газетному заголовку.
Малый технологический и профессиональный бизнес: рост начинается не только на заводе
Корпорация МСП сообщает, что среди лидеров по количеству новых компаний оказались профессиональная, научная и техническая деятельность, ИТ и связь, гостиницы и общепит, обрабатывающие производства. Здесь особенно интересен первый сегмент: он включает инженерные, исследовательские, испытательные, проектные и консультационные услуги, без которых крупная перестройка производства обычно превращается в дорогой набор оборудования.
Именно в этом месте появляется пространство для небольших компетентных команд. Крупному бизнесу далеко не всегда выгодно содержать внутри каждого редкого специалиста, особенно когда задача возникает несколько раз в год. Возникает спрос на внешнюю инженерную экспертизу, налоговое структурирование, комплаенс, управление интеллектуальной собственностью, сопровождение закупок, технический аудит, подготовку документации и разрешение сложных споров.
Для юридической компании это, пожалуй, одна из самых понятных возможностей. В медленно растущей экономике клиенты меньше покупают абстрактное «юридическое сопровождение» и охотнее платят за решение, которое можно связать с деньгами: вернуть актив, провести сделку, снизить риск доначислений, получить разрешение, защитить разработку, войти в закупку или не потерять компанию в корпоративном конфликте.
Устойчивость спроса: высокая для узкой экспертизы, низкая для обезличенных услуг.
Где находятся деньги: сложный B2B, инженерный консалтинг, сопровождение технологий, налоговые и корпоративные проекты, интеллектуальная собственность.
Главный риск: остаться универсальным подрядчиком без отраслевого знания и понятного результата.
Деньги есть не только в банке
Высокая ставка заставляет бизнес искать другие способы финансирования. В первом полугодии 2026 года малые и средние компании привлекли на бирже более 10 млрд рублей. Это по-прежнему небольшой и далеко не массовый рынок: облигации требуют прозрачной отчетности, кредитного качества, расходов на подготовку и способности разговаривать с инвестором без привычной фразы «ну вы же понимаете, бизнес есть бизнес».
Одновременно ВЭБ.РФ и Корпорация МСП расширили программу совместных зонтичных поручительств. До конца 2026 года по ней предполагается выдать до 50 млрд рублей финансирования, а среди целевых отраслей названы туризм, логистика, ИТ, наука, креативные индустрии и малые технологические компании. Поручительство может покрывать до половины суммы кредита, ставка по льготной программе — рассчитываться с дисконтом к ключевой.
Еще один канал — малые закупки. По данным Корпорации МСП, за год с июля 2025-го по июль 2026-го предприниматели получили через соответствующий сервис МСП.РФ 8,7 млрд рублей; заметную долю составили компьютеры, периферия и измерительное оборудование.
Все эти инструменты не означают, что государство или инвестор наконец решил раздать предпринимателям деньги. Они означают, что у подготовленной компании стало больше дверей. Правда, за каждой дверью сидит человек с отчетностью, ковенантами, обеспечением и вопросом, почему ваш денежный поток на третьей вкладке не совпадает с первой.
Доступность возможности: средняя.
Для кого подходит: устойчивый МСП с отчетностью, подтвержденной выручкой и понятной инвестиционной целью.
Главный риск: привлечь деньги раньше, чем компания научилась ими управлять.
Источники: Корпорация МСП о биржевом финансировании, о зонтичных поручительствах и малых закупках.
Еще одна возможность, о которой неудобно говорить: чужая неэффективность
В период быстрого роста компания может позволить себе многое: плохой учет, трех заместителей по согласованию согласований, склад, на котором товар иногда находит хозяина по запаху, и юридическую структуру, возникшую в результате давней дружбы бухгалтера с конструктором из интернета. Выручка растет и накрывает эти решения, как снег накрывает старый холодильник на даче.
При дорогих деньгах и слабом росте каждая такая конструкция начинает проявляться в отчетности. Поэтому в 2026–2027 годах будут востребованы не только новые продукты, но и все, что помогает существующему бизнесу выжать больше из уже имеющихся ресурсов: автоматизация, энергосбережение, ремонт и продление срока службы оборудования, управление запасами, взыскание дебиторской задолженности, реструктуризация долга, продажа непрофильных активов, налоговая и корпоративная реорганизация.
Появятся и активы, собственники которых не выдержали стоимость финансирования или устали ждать прежней рентабельности. Для компаний с ликвидностью это рынок приобретений, совместных предприятий и входа в проекты на более разумной оценке. Но покупать следует не «дешевый бизнес», а денежный поток, актив или компетенцию, которые можно встроить в собственную систему. Дешевый убыток после покупки остается убытком, просто уже вашим.
Вероятность появления таких возможностей: высокая.
Потенциальный эффект: высокий.
Главный риск: принять проблемы продавца за синергию покупателя.
Так где же свет
Положительная новость 2026 года состоит не в том, что российский бизнес внезапно вошел в полосу безоблачного роста. Этого не подтверждают ни Росстат, ни Банк России, ни сами предприниматели. Хорошая новость менее эффектна, зато полезнее: экономика не остановилась, спрос не исчез, число малых компаний продолжает расти, инвестиционная активность после провала первого квартала начала восстанавливаться, а на 2027 год регулятор ожидает ее дальнейшего расширения.
Деньги концентрируются в ИТ и автоматизации, внутреннем туризме, отдельных производственных цепочках, профессиональных и научно-технических услугах, а также во всем, что позволяет бизнесу работать дешевле, быстрее и с меньшим количеством ошибок. Рядом возникают рынки финансирования, закупок, реструктуризации и приобретения активов.
Свет в конце тоннеля, таким образом, есть, но он не похож на государственный прожектор, освещающий дорогу всем желающим. Скорее, это несколько окон в длинном промышленном здании: за одним собирают оборудование, за другим пишут код, в третьем пересчитывают туристический проект, а в четвертом юрист объясняет предпринимателю, почему прекрасная сделка все-таки должна быть сначала прочитана.
Главное в 2026–2027 годах — не бежать на свет. Сначала неплохо бы понять, кто оплачивает электричество.
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