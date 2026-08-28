Права субъекта кредитной истории по 218-ФЗ: что дает статья 8 и что проверить

На консультациях для ИП и финдиров один и тот же вопрос всплывает раз за разом: что положено субъекту кредитной истории по закону - и за что при этом предлагают заплатить, хотя оно и так есть бесплатно. Пятнадцать лет в скоринге и аудите моделей отучают отвечать по памяти: сначала открываю норму. Норма короткая. Права субъекта собраны в статье 8 218-ФЗ “О кредитных историях”, и почти все, за что в этой нише берут деньги, субъект делает сам и бесплатно.
Для ИП тут есть отдельный смысл. Кредитная история у физлица одна, и именно по ней кредитор читает предпринимателя - закона, который держал бы личную и бизнес-историю на разных счетах, нет. Значит, все права ниже касаются личной КИ владельца, и держать под контролем нужно именно ее, особенно если бизнесу предстоит заемный капитал.
Права субъекта: пункты статьи 8
- Право на кредитный отчет. Статья 8 дает субъекту право получать отчет из каждого бюро, где хранится его история: дважды в календарный год бесплатно (из них на бумаге - один раз) и сколько угодно раз платно. Ключевое - “из каждого бюро”. Если история лежит в трех БКИ, бесплатных отчетов шесть - по два на каждое; на консультации это первая строка, на которой клиент обычно и ошибается. Сервис, который продает “проверку кредитной истории” как отдельную услугу, чаще всего переупаковывает те же данные, которые бюро обязано отдать даром. Платите, по сути, за интерфейс.
- Право оспорить недостоверную запись. Та же статья 8: заявление об оспаривании подается либо в бюро, либо напрямую источнику формирования - банку, МФО, лизинговой компании (если передача сведений в бюро подтверждена данными закрытой части истории). Источник обязан в течение 10 рабочих дней подтвердить сведения или исправить запись; бюро сообщает субъекту о результатах - по действующей редакции в течение 20 рабочих дней. Двадцать рабочих дней с выходными - это почти календарный месяц, и когда процедура привязана к дедлайну (например, к дате подачи заявки), несколько дней решают.
- Право знать источники и пользователей истории. Субъект вправе знать, кто формировал записи и кто запрашивал историю. Для собственника это рабочий инструмент: список пользователей показывает, кто и когда смотрел. Всплыл банк, в который ИП не обращался, - это основание оспорить запись; повода для паники тут нет. Отдельно от заявок в истории видны и собственные запросы субъекта, и их частоту кредитор считывает как отдельный сигнал.
- Право на самозапрет. Поправки 31-ФЗ от 26.02.2024 к 218-ФЗ и к 353-ФЗ ввели право установить самозапрет на заключение договоров потребительского кредита и займа. С 1 марта 2025 года запрет ставится и снимается через Госуслуги, с 1 сентября 2025 - через МФЦ. Он бесплатный, может быть полным или частичным (скажем, только на займы МФО), действует до отмены самим субъектом, срок не ограничен. Для бизнеса ценность шире личной дисциплины: если на собственника или сотрудника оформили заем при действующем самозапрете, обязательства по такому договору можно не исполнять. Тут я перехожу от буквы закона к трактовке - дословно статья такого вывода не дает, но связка 218-ФЗ и 353-ФЗ выстраивает именно такую защиту от займа на чужое имя. Помечаю честно: это моя оценка, а не цитата.
- Право на ограниченный срок хранения записи. Статья 7 обязывает бюро хранить запись семь лет со дня последнего изменения содержащейся в ней информации; дальше запись аннулируется и еще три года лежит в архиве бюро - итого срок жизни записи 10 лет. Заявления тут не нужно, право работает автоматически. Но знание срока снимает типовой вопрос: достоверную, хоть и испорченную запись нельзя убрать раньше срока - ни заявлением, ни за деньги. Только ждать или наращивать свежую историю поверх старой.
Терминологическая дисциплина тут решает практическую задачу - кому адресовать заявление. Субъект - тот, чья история. Источник формирования - банк или МФО, передавшие данные. Пользователь - тот, кто запросил отчет, не обязательно ради выдачи кредита. Бюро - тот, кто хранит и обрабатывает записи. На консультациях путаница этих ролей отнимает больше времени, чем сам разбор прав: сначала спорим, кому нести заявление, и только потом - какой у него срок. И отдельно развожу кредитную историю (набор фактов) и рейтинг бюро или скоринг банка (оценку на основе этих фактов): права по 218-ФЗ - про факты; процедуру расчета баллов бюро и модель банка закон не регулирует.
Что сделать
- Запросить бесплатный отчет из каждого бюро, где лежит история (дважды в год на бюро, один раз - на бумаге), сверить список пользователей и источников формирования.
- При недостоверной записи подать заявление в бюро или источнику формирования, зафиксировать дату подачи и отсчитать сроки: 10 рабочих дней источнику, 20 - бюро.
- Для ИП и собственника проверять личную историю с той же регулярностью, что и историю компании: закон не делит их на два объекта.
- Оценить, нужен ли самозапрет - себе, сотрудникам с доступом к персональным данным, пожилым родственникам. Ставится и снимается бесплатно через Госуслуги или МФЦ.
- Не платить за то, что закон дает даром: отчет, оспаривание, список источников и пользователей, самозапрет - это прямые нормы статей 7 и 8 218-ФЗ и поправок к ним.
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