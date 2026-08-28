Права субъекта кредитной истории по 218-ФЗ: что дает статья 8 и что проверить

Права субъекта: пункты статьи 8

- Право на кредитный отчет. Статья 8 дает субъекту право получать отчет из каждого бюро, где хранится его история: дважды в календарный год бесплатно (из них на бумаге - один раз) и сколько угодно раз платно. Ключевое - “из каждого бюро”. Если история лежит в трех БКИ, бесплатных отчетов шесть - по два на каждое; на консультации это первая строка, на которой клиент обычно и ошибается. Сервис, который продает “проверку кредитной истории” как отдельную услугу, чаще всего переупаковывает те же данные, которые бюро обязано отдать даром. Платите, по сути, за интерфейс.

- Право оспорить недостоверную запись. Та же статья 8: заявление об оспаривании подается либо в бюро, либо напрямую источнику формирования - банку, МФО, лизинговой компании (если передача сведений в бюро подтверждена данными закрытой части истории). Источник обязан в течение 10 рабочих дней подтвердить сведения или исправить запись; бюро сообщает субъекту о результатах - по действующей редакции в течение 20 рабочих дней. Двадцать рабочих дней с выходными - это почти календарный месяц, и когда процедура привязана к дедлайну (например, к дате подачи заявки), несколько дней решают.

- Право знать источники и пользователей истории. Субъект вправе знать, кто формировал записи и кто запрашивал историю. Для собственника это рабочий инструмент: список пользователей показывает, кто и когда смотрел. Всплыл банк, в который ИП не обращался, - это основание оспорить запись; повода для паники тут нет. Отдельно от заявок в истории видны и собственные запросы субъекта, и их частоту кредитор считывает как отдельный сигнал.

- Право на самозапрет. Поправки 31-ФЗ от 26.02.2024 к 218-ФЗ и к 353-ФЗ ввели право установить самозапрет на заключение договоров потребительского кредита и займа. С 1 марта 2025 года запрет ставится и снимается через Госуслуги, с 1 сентября 2025 - через МФЦ. Он бесплатный, может быть полным или частичным (скажем, только на займы МФО), действует до отмены самим субъектом, срок не ограничен. Для бизнеса ценность шире личной дисциплины: если на собственника или сотрудника оформили заем при действующем самозапрете, обязательства по такому договору можно не исполнять. Тут я перехожу от буквы закона к трактовке - дословно статья такого вывода не дает, но связка 218-ФЗ и 353-ФЗ выстраивает именно такую защиту от займа на чужое имя. Помечаю честно: это моя оценка, а не цитата.

- Право на ограниченный срок хранения записи. Статья 7 обязывает бюро хранить запись семь лет со дня последнего изменения содержащейся в ней информации; дальше запись аннулируется и еще три года лежит в архиве бюро - итого срок жизни записи 10 лет. Заявления тут не нужно, право работает автоматически. Но знание срока снимает типовой вопрос: достоверную, хоть и испорченную запись нельзя убрать раньше срока - ни заявлением, ни за деньги. Только ждать или наращивать свежую историю поверх старой.

Терминологическая дисциплина тут решает практическую задачу - кому адресовать заявление. Субъект - тот, чья история. Источник формирования - банк или МФО, передавшие данные. Пользователь - тот, кто запросил отчет, не обязательно ради выдачи кредита. Бюро - тот, кто хранит и обрабатывает записи. На консультациях путаница этих ролей отнимает больше времени, чем сам разбор прав: сначала спорим, кому нести заявление, и только потом - какой у него срок. И отдельно развожу кредитную историю (набор фактов) и рейтинг бюро или скоринг банка (оценку на основе этих фактов): права по 218-ФЗ - про факты; процедуру расчета баллов бюро и модель банка закон не регулирует.