Счастливое продолжение, или один хороший день в Клерк.Системе

Помните, я писала, что меня не устраивает то, что я вижу в нашей Клерк.Системе?

Это было меньше двух месяцев назад. За это время мы провели работу, результат которой — рост вашей лояльности. Он говорит сам за себя.

Возьму один только сегодняшний день, потому что не могу не поделиться радостью. Мы запустили мега-акцию подписок на Клерк.Систему (подробнее здесь). В первые несколько часов — 12 новых платных подписчиков, большинство по тарифу на 12 месяцев. Счастливая дюжина :)

Все это — заслуга не только нашей супер-команды Клерков: авторов, экспертов, контент-менеджеров, IT-специалистов, специалистов отдела сопровождения — но и ваша. Мы внимательно читаем ваши комментарии и всю обратную связь: что вам нравится в Системе, что нет, какие разборы, мини-курсы и вебинары хотелось бы увидеть, чего не хватает в целом.

Кажется, у нас получилось построить замечательное сообщество. Продолжаем работать. Спасибо, что вы с нами!

И присоединяйтесь к Клерк.Системе — тем более, что у нас акция.