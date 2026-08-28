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Светлана Сатина
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Счастливое продолжение, или один хороший день в Клерк.Системе

Дюжина подписчиков как маркер оптимизма

4 открытия
Счастливое продолжение, или один хороший день в Клерк.Системе

Помните, я писала, что меня не устраивает то, что я вижу в нашей Клерк.Системе

Это было меньше двух месяцев назад. За это время мы провели работу, результат которой — рост вашей лояльности. Он говорит сам за себя. 

Возьму один только сегодняшний день, потому что не могу не поделиться радостью. Мы запустили мега-акцию подписок на Клерк.Систему (подробнее здесь). В первые несколько часов — 12 новых платных подписчиков, большинство по тарифу на 12 месяцев. Счастливая дюжина :) 

Все это — заслуга не только нашей супер-команды Клерков: авторов, экспертов, контент-менеджеров, IT-специалистов, специалистов отдела сопровождения — но и ваша. Мы внимательно читаем ваши комментарии и всю обратную связь: что вам нравится в Системе, что нет, какие разборы, мини-курсы и вебинары хотелось бы увидеть, чего не хватает в целом. 

Кажется, у нас получилось построить замечательное сообщество. Продолжаем работать. Спасибо, что вы с нами!

И присоединяйтесь к Клерк.Системе — тем более, что у нас акция. 

Информации об авторе

Светлана Сатина

Светлана Сатина

Главный редактор Клерк.Система в Клерк.Ру

3 подписчика14 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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