Справочно-правовая система внутри Клерк.Системы: зачем мы это делаем

У нас в Клерк.Системе есть одна история, которая пока не на виду, но для меня как главреда — одна из самых важных. Мы строим собственную справочно-правовую систему (СПС).

Звучит громко. На деле — это работа, которая идет каждый день.

Мы хотим, чтобы наш подписчик мог решать все свои рабочие задачи, не выходя из Клерк.Системы.

Проверить норму в законе.

Посмотреть, как она применяется на практике.

Сразу же — заполнить документ, проверить контрагента, заглянуть в календарь.

Без переключений между окнами. Без поиска по сторонним ресурсам. Все в одном месте.

И для этого нам нужна актуальная, удобная и полная справочно-правовая база. И мы над этим плотно работаем.

Сейчас в СПС уже более 1200 документов: Кодексы, постановления Правительства, Федеральные законы, нормативные документы других форматов.

База пополняется ежедневно, это постоянный процесс. Мы ее увеличиваем, добавляя документы, которые реально нужны в работе. Кроме того улучшаем поиск, добавляем удобные фильтры. Но главное — мы делаем это не ради количества, а ради вашего удобства.

Заходите в раздел Правовая система, смотрите, ищите, пробуйте. Если чего-то не хватает — пишите, будем добавлять. Мы строим Систему вместе с вами.