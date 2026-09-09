Справочно-правовая система внутри Клерк.Системы: зачем мы это делаем
У нас в Клерк.Системе есть одна история, которая пока не на виду, но для меня как главреда — одна из самых важных. Мы строим собственную справочно-правовую систему (СПС).
Звучит громко. На деле — это работа, которая идет каждый день.
Мы хотим, чтобы наш подписчик мог решать все свои рабочие задачи, не выходя из Клерк.Системы.
Проверить норму в законе.
Посмотреть, как она применяется на практике.
Сразу же — заполнить документ, проверить контрагента, заглянуть в календарь.
Без переключений между окнами. Без поиска по сторонним ресурсам. Все в одном месте.
И для этого нам нужна актуальная, удобная и полная справочно-правовая база. И мы над этим плотно работаем.
Сейчас в СПС уже более 1200 документов: Кодексы, постановления Правительства, Федеральные законы, нормативные документы других форматов.
База пополняется ежедневно, это постоянный процесс. Мы ее увеличиваем, добавляя документы, которые реально нужны в работе. Кроме того улучшаем поиск, добавляем удобные фильтры. Но главное — мы делаем это не ради количества, а ради вашего удобства.
Заходите в раздел Правовая система, смотрите, ищите, пробуйте. Если чего-то не хватает — пишите, будем добавлять. Мы строим Систему вместе с вами.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .