Запустили цикл мини-курсов про маржу и затраты. Новое видео каждый день
Всего 11 видео по две минуты. Рассказываю, зачем завели такой формат в «Клерк.Системе».
Коллеги, как вы знаете, у нас в подписке есть формат «Мини-курсы» для бухгалтеров. Это короткие видео, которые мы записываем вместе с продюсером-методологом Еленой Ярушкиной. Каждое видео — разъяснение понятия, подсказка по изменениям, ответ на вопрос, чек-лист и так далее. Плюс текстовый конспект.
Но с 28 сентября мы попробовали кое-что новое.
Вместо разрозненных тем — циклы мини-курсов на одну общую тему. Начали с того, о чем многие из вас спрашивают, но редко получают четкий ответ: почему бизнес теряет деньги, хотя выручка растет.
Тема первого цикла мини-курсов — «Маржа vs затраты: как вовремя заметить, почему бизнес теряет деньги».
Всего в цикле 11 тем — десять отдельных плюс одна объединяющая:
О чем мини-курс в цикле
Когда опубликуем
1. Почему рост выручки больше не спасает и прибыль тает, а денег нет
2. Как поднимать цены и не терять клиентов.
3. Почему общая маржа обманывает — и как анализировать прибыльность продуктов и клиентов.
4. Как бороться с неликвидами на складе.
1 октября
5. Как управлять дебиторкой и не остаться без денег.
2 октября
6. Что делать, если ФОТ растет быстрее выручки.
5 октября
7. Как построить платежный календарь на 13 недель.
6 октября
8. Увидеть кассовый разрыв заранее.
7 октября
9. Как провести стресс-тест бизнеса.
8 октября
10. Как пересчитать точку безубыточности в 2026 году.
9 октября
И в финале 12 октября — опубликуем план антикризисной оптимизации расходов, который собирает все инструменты вместе.
Зачем мы это сделали
Обычно наши мини-курсы — это отдельные ответы на отдельные вопросы. Но некоторые темы невозможно раскрыть за две минуты. Их нужно разбирать по частям, последовательно, чтобы к концу цикла сложилась цельная картина.
Это первый такой опыт. Если зайдет — будем делать циклы регулярно.
Для кого цикл «Маржа vs затраты»
Для бухгалтеров, которые хотят понимать не только учет, но и то, как бизнес зарабатывает или теряет деньги. И, разумеется, для собственников, гендиров, финдиров, коммерческих директоров.
Смотрите и читайте в Клерк.Системе. Первые два выпуска уже там.
А если у вас есть тема, которую стоит разобрать в таком цикле — напишите в комментариях или через форму заказа. Нам важно понимать, что нужно разложить по полочкам.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .