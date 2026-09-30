БСН 29 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Светлана Сатина
Обзоры для бухгалтера
Читать 2 мин

Запустили цикл мини-курсов про маржу и затраты. Новое видео каждый день

Всего 11 видео по две минуты. Рассказываю, зачем завели такой формат в «Клерк.Системе».

440 просмотров25 открытий
Запустили цикл мини-курсов про маржу и затраты. Новое видео каждый день

Коллеги, как вы знаете, у нас в подписке есть формат «Мини-курсы» для бухгалтеров. Это короткие видео, которые мы записываем вместе с продюсером-методологом Еленой Ярушкиной. Каждое видео — разъяснение понятия, подсказка по изменениям, ответ на вопрос, чек-лист и так далее. Плюс текстовый конспект. 

Но с 28 сентября мы попробовали кое-что новое.

Вместо разрозненных тем — циклы мини-курсов на одну общую тему. Начали с того, о чем многие из вас спрашивают, но редко получают четкий ответ: почему бизнес теряет деньги, хотя выручка растет.

Тема первого цикла мини-курсов — «Маржа vs затраты: как вовремя заметить, почему бизнес теряет деньги».  

Всего в цикле 11 тем — десять отдельных плюс одна объединяющая:

О чем мини-курс в цикле

Когда опубликуем 

1. Почему рост выручки больше не спасает и прибыль тает, а денег нет  

Опубликовано

2. Как поднимать цены и не терять клиентов.

Опубликовано

3. Почему общая маржа обманывает — и как анализировать прибыльность продуктов и клиентов.

Опубликовано 

4. Как бороться с неликвидами на складе.

1 октября 

5. Как управлять дебиторкой и не остаться без денег. 

2 октября 

6. Что делать, если ФОТ растет быстрее выручки.

5 октября 

7. Как построить платежный календарь на 13 недель.

6 октября 

8. Увидеть кассовый разрыв заранее.

7 октября 

9. Как провести стресс-тест бизнеса. 

8 октября 

10. Как пересчитать точку безубыточности в 2026 году.

9 октября 

И в финале 12 октября — опубликуем план антикризисной оптимизации расходов, который собирает все инструменты вместе.

Зачем мы это сделали

Обычно наши мини-курсы — это отдельные ответы на отдельные вопросы. Но некоторые темы невозможно раскрыть за две минуты. Их нужно разбирать по частям, последовательно, чтобы к концу цикла сложилась цельная картина.

Это первый такой опыт. Если зайдет — будем делать циклы регулярно.

Для кого цикл «Маржа vs затраты» 

Для бухгалтеров, которые хотят понимать не только учет, но и то, как бизнес зарабатывает или теряет деньги. И, разумеется, для собственников, гендиров, финдиров, коммерческих директоров.

Смотрите и читайте в Клерк.Системе. Первые два выпуска уже там.

А если у вас есть тема, которую стоит разобрать в таком цикле — напишите в комментариях или через форму заказа. Нам важно понимать, что нужно разложить по полочкам.

Информации об авторе

Светлана Сатина

Светлана Сатина

Главный редактор Клерк.Система в Клерк.Ру

4 подписчика22 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года
25K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка