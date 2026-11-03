Импорт в «1С:Бухгалтерия 8». От первой поставки до вычета НДС

Запускаем большой цикл материалов со скриншотами из 1С и подробными инструкциями. Читайте первый: о выборе порядка действий при поставках из ЕАЭС и других стран.

Коллеги, импорт в 1С — это одна из тех тем, где всегда много вопросов и мало пошаговых ответов.

Валюта и курсы, авансы иностранным поставщикам, таможенные декларации, пошлины, НДС, курсовые разницы. А еще нужно помнить, что импорт из стран ЕАЭС и из других стран — это два совершенно разных маршрута в учете.

Обычно бухгалтеру приходится собирать информацию по кусочкам: часть в статьях, часть в видеороликах, часть — в обрывках чьих-то консультаций. В итоге вроде бы все знаешь, но когда доходит до конкретной операции в программе — все равно возникают сомнения.

Мы решили закрыть эту тему системно. Сегодня мы запускаем большой цикл материалов по учету импорта в 1С:Бухгалтерии 8.

Уже выпустили первый материал: это статья-навигатор. Она поможет вам сориентироваться в зависимости от маршрута вашего импорта: по какой ветке идти, если вы везете товар из ЕАЭС, и по какой — если из прочих стран.

В цикле будет три блока:

Сначала — импорт из стран вне ЕАЭС. От покупки валюты и аванса поставщику до заполнения таможенной декларации, зачета платежей и вычета НДС. Затем — импорт из ЕАЭС. Со своим набором документов: заявление о ввозе, косвенные налоги, подтверждение уплаты и вычет. И в финале — проверка. Курсовые разницы, самоконтроль и большой чек-лист от договора до декларации.

Главный принцип, по которому мы их делаем: текст должен быть понятен сам по себе. «Откройте — перейдите — создайте — выберите — заполните». Мы расписываем каждый шаг так, чтобы вы могли просто сесть и повторить это в своей базе, даже не глядя на экран. А скриншоты из 1С помогут убедиться, что вы все делаете правильно.

Кроме того, в основе всех инструкций лежат две сквозные условные поставки (одна из ЕАЭС, другая — нет). Это значит, что вы будете видеть, как меняются документы и проводки от начала и до конца.

Материалы будут выходить регулярно. Мы хотим, чтобы к концу цикла вы могли закрыть любую задачу по импорту в 1С — уверенно и без паники.