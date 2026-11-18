Готовимся уйти на новогодние каникулы с чистой совестью. Декабрь — это не только елки и корпоративы, но и закрытие года, инвентаризация, переход на новые ФСБУ, учетная политика, проверка ЕНС, график отпусков и другие задачи, от которых зависит спокойствие всего 2027 года.

Коллеги, вы это чувствуете? До Нового года еще больше месяца, но у бухгалтера уже начинается обратный отсчет.

Чтобы декабрь не превратился в сплошной аврал, мы в «Клерк.Системе» запускаем большой цикл материалов «Завершите 2026 год и подготовьте учет к 2027 году». Это инструкции плюс рабочие файлы Excel и Word: памятки, налоговая модель для расчетов, реестры для инвентаризации и долгов, таблица правок учетной политики, образцы приказов, календарь платежей и другое.

Сегодня вышел первый разбор-навигатор «Что бизнесу сделать до конца 2026 года: чек-лист для организаций и ИП». Он поможет выбрать конкретные задачи для вашей компании в зависимости от налогового режима, организационно-правовой формы и наличия сотрудников.

В цикле — 5 тематических блоков:

Принимаем решения. Сравниваем налоговые режимы, проверяем риски дробления, смотрим на условия амнистии. Готовим учет и документы. Разбираем новые стандарты (ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026), организуем инвентаризацию, готовим учетную политику, разбираемся с НДС на УСН и переходами между режимами. Проверяем долги и резервы. Дебиторка, кредиторка, резервы на отпуска и сомнительные долги. Проводим выплаты и оформляем праздники. Новогодние премии, подарки сотрудникам и их детям, корпоратив, декабрьская зарплата. Все это нужно не только выплатить, но и правильно учесть. Сверяем остатки и готовимся к началу года. Оценка активов, сверка ЕНС, новые настройки для 1С и финальная проверка перед каникулами.

Вам не нужно читать все материалы в блоках (а материалов этих будет 22) — просто откройте навигатор и заранее отметьте темы для своего бизнеса.

А как у вас обычно проходит декабрь? Успеваете все или работаете в режиме «до боя курантов»?