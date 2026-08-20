Суд может не списать долги после банкротства: какое поведение должника становится проблемой

Банкротство закончилось — значит, долги автоматически исчезли?
Не всегда.
Почему банкротство не равно автоматическому списанию долгов
Общее правило действительно предусматривает освобождение гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов после завершения реализации имущества.
Но из этого правила есть исключения.
Например, суд может не освободить гражданина от обязательств, если установит, что при возникновении или исполнении долга тот действовал незаконно: предоставлял заведомо ложные сведения, скрывал имущество или совершал иные недобросовестные действия.
Поэтому признание человека банкротом и освобождение его от долгов — юридически не одно и то же.
Опасно ли брать новые кредиты перед банкротством
Сам по себе новый кредит еще не доказывает недобросовестность.
Важны обстоятельства.
Одна ситуация — человек оформил кредит, рассчитывая на существующий доход, а через несколько месяцев потерял работу или столкнулся с резким ухудшением финансового положения.
Совсем другая — заемщик уже понимает, что платить не сможет, получает несколько кредитов подряд, сообщает банкам недостоверные сведения, а затем практически сразу обращается за банкротством.
Во втором случае у кредиторов закономерно могут возникнуть вопросы.
А если перед банкротством переписать имущество?
Продажа или дарение имущества перед процедурой тоже не означает автоматически, что долги не спишут.
Но такие сделки могут быть проверены.
Особое внимание привлекают операции с родственниками, продажа имущества значительно дешевле рынка или сделки, после которых должник фактически продолжает пользоваться переданным имуществом.
При наличии предусмотренных законом оснований сделку могут оспорить, а имущество — вернуть в конкурсную массу.
Что еще может вызвать вопросы
Риск возникает и непосредственно во время процедуры.
Например, если должник скрывает счета, имущество или доходы, не передает финансовому управляющему необходимые сведения либо сообщает суду недостоверную информацию.
Здесь работает достаточно простой принцип: банкротство предполагает раскрытие реального финансового положения.
Попытка создать для суда другую картину может оказаться значительно опаснее самого долга.
Что в итоге
Большой размер задолженности сам по себе не делает человека недобросовестным.
Можно потерять работу, не справиться с кредитной нагрузкой, столкнуться с неудачей в бизнесе — и объективно оказаться неспособным платить.
Для суда важно другое: как возникли долги и пытался ли человек обмануть кредиторов или скрыть свое реальное имущественное положение.
Поэтому перед банкротством особенно рискованны советы в духе «перепишите имущество», «снимите все деньги» или «возьмите еще кредит — его все равно спишут».
Последствия таких действий могут оказаться совсем не теми, на которые рассчитывал должник.
✔ Сохраните статью, если у вас есть кредиты или вы рассматриваете банкротство. Иногда судьбу долгов определяет не их размер, а одна сделка или действие, совершенное еще до обращения в суд.
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