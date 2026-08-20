Суд может не списать долги после банкротства: какое поведение должника становится проблемой

Почему банкротство не равно автоматическому списанию долгов

Общее правило действительно предусматривает освобождение гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов после завершения реализации имущества.

Но из этого правила есть исключения.

Например, суд может не освободить гражданина от обязательств, если установит, что при возникновении или исполнении долга тот действовал незаконно: предоставлял заведомо ложные сведения, скрывал имущество или совершал иные недобросовестные действия.

Поэтому признание человека банкротом и освобождение его от долгов — юридически не одно и то же.