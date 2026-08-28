На расчетный счет пришли деньги по ошибке: можно ли их потратить

На расчетный счет компании неожиданно поступили 300 тысяч рублей.
В назначении платежа — оплата по договору. Только такого контрагента у компании нет и никакого договора с ним тоже не заключали.
Деньги уже на счете. Можно ли просто использовать их в работе?
Лучше этого не делать.
Деньги на счете еще не означают, что они ваши
Ошибочные платежи случаются по разным причинам.
Бухгалтер контрагента может перепутать реквизиты, банк — провести платеж по указанным клиентом данным, а отправитель — ошибиться при заполнении платежного поручения.
Но само поступление денег на расчетный счет не создает права оставить их себе.
Если у компании нет договора, поставки, выполненной работы или другого основания для получения этой суммы, может возникнуть обязанность вернуть неосновательное обогащение.
А если деньги уже потратили?
Представим ситуацию.
ООО получило неизвестные 300 тысяч рублей. Руководитель решил, что это оплата одного из клиентов, и направил деньги на зарплаты и аренду.
Через неделю настоящий отправитель обнаружил ошибку и потребовал вернуть платеж.
Фраза «мы уже потратили деньги» сама по себе не прекращает обязанность по возврату.
Поэтому неизвестное поступление лучше сначала идентифицировать, а уже потом включать в обычный денежный поток компании.
Можно ли просто отправить деньги обратно?
Здесь тоже не стоит торопиться.
Если неизвестный человек звонит и говорит:
«Мы случайно перевели вам деньги. Верните их вот на эту карту»,
— переводить сумму по продиктованным реквизитам рискованно.
Получателем может оказаться совсем не тот, кто первоначально перечислил деньги.
Безопаснее проверить платежные документы, связаться с банком и установить отправителя и основание платежа.
Особенно подозрительна просьба вернуть деньги на другие реквизиты.
Когда ситуация становится серьезнее
Проблемы могут возникнуть, если компания уже знает об ошибочности платежа, но сознательно продолжает пользоваться чужими деньгами.
Помимо возврата самой суммы спор при определенных обстоятельствах может затронуть и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Поэтому важна дата, когда получатель узнал или должен был узнать, что законных оснований удерживать деньги нет.
Что сделать бухгалтеру или директору
Если поступление невозможно идентифицировать, сначала проверьте контрагента, назначение платежа, договоры и задолженность покупателей.
Не нашли основания — запросите информацию через банк и зафиксируйте обстоятельства поступления денег.
А если отправитель требует возврата, проверьте, действительно ли требование исходит от плательщика и куда должны возвращаться средства.
Главная ошибка здесь — воспринимать неизвестный платеж как неожиданную прибыль компании.
Главное
Деньги физически находятся на расчетном счете компании, но юридически могут ей не принадлежать.
Поэтому правило простое:
неизвестное поступление сначала проверяем — и только после этого им распоряжаемся.
Это особенно важно для бизнеса с большим количеством ежедневных платежей, где одна ошибочная операция легко теряется среди десятков обычных.
✔ Сохраните статью, если ведете бизнес или отвечаете за платежи компании. Иногда серьезный спор начинается не из-за миллионного договора, а с одного неожиданного поступления на расчетный счет, которое бухгалтер принял за обычную оплату.
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