На расчетный счет пришли деньги по ошибке: можно ли их потратить

На расчетный счет компании неожиданно поступили 300 тысяч рублей.

В назначении платежа — оплата по договору. Только такого контрагента у компании нет и никакого договора с ним тоже не заключали.

Деньги уже на счете. Можно ли просто использовать их в работе?

Лучше этого не делать.