Штраф в договоре оказался огромным: обязан ли бизнес платить всю сумму

Компания сорвала срок поставки на две недели.
Стоимость договора — 2 млн рублей.
Контрагент считает неустойку и выставляет требование почти на миллион.
Первая реакция руководителя:
«Мы же сами подписали договор. Значит, придется платить».
Не обязательно.
Недавно Верховный суд еще раз напомнил: предусмотренная договором неустойка может быть уменьшена, если она явно несоразмерна последствиям нарушения.
Но есть важный нюанс.
Суд не обязан снижать неустойку сам
Представим обычный спор между двумя компаниями.
В договоре написано:
за каждый день просрочки поставщик платит определенный процент от стоимости товара.
Поставка задержалась.
Покупатель идет в суд и требует крупную сумму.
Если поставщик просто заявит:
«Это слишком много»,
этого может оказаться недостаточно.
В предпринимательском споре вопрос о снижении неустойки обычно требует заявления должника и аргументов, объясняющих ее несоразмерность.
Поэтому рассчитывать на то, что суд самостоятельно увидит большую цифру и автоматически ее уменьшит, рискованно.
Что будет оценивать суд
Размер неустойки сам по себе еще ничего не решает.
Суд может учитывать обстоятельства нарушения.
Например:
насколько серьезной была просрочка;
какие последствия она вызвала;
соотносится ли размер санкции с возможными потерями кредитора;
исполнялась ли основная часть обязательства;
не превращается ли неустойка фактически в способ получить необоснованную выгоду.
Именно поэтому два спора с одинаковой суммой договора могут закончиться совершенно по-разному.
Но ведь договор подписали добровольно
Это действительно имеет значение.
Бизнес не может подписать жесткие условия, нарушить их, а затем автоматически потребовать отменить последствия.
Однако свобода договора не означает, что любая начисленная сумма будет взыскана при любых обстоятельствах.
Статья 333 ГК РФ как раз предусматривает механизм уменьшения явно несоразмерной неустойки.
Недавно Верховный суд вновь обратил внимание: формально отмахиваться от заявления о ее снижении нельзя — суд должен рассмотреть приведенные должником аргументы.
Поэтому договор нужно читать до конфликта
Самая полезная проверка происходит не тогда, когда иск уже подан.
Она происходит в момент подписания договора.
Посмотрите:
как считается неустойка;
от какой суммы;
есть ли максимальный предел;
может ли она начисляться ежедневно без ограничения;
предусмотрены ли одновременно несколько санкций за одно нарушение.
Фраза в договоре, которую при подписании пролистали за несколько секунд, через год может превратиться в сотни тысяч рублей.
Главное
Большая неустойка в договоре не означает, что суд обязательно взыщет ее полностью.
Но и рассчитывать на автоматическое снижение нельзя.
Если бизнес считает санкцию явно несоразмерной последствиям нарушения, эту позицию нужно заявлять и обосновывать.
А еще лучше — проверять механизм ответственности до подписания договора.
✔ Сохраните статью, если регулярно заключаете договоры с поставщиками, подрядчиками или клиентами. Иногда финансовый риск бизнеса скрывается не в цене сделки, а в одном абзаце об ответственности, который при подписании никто внимательно не прочитал.
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