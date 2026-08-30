Штраф в договоре оказался огромным: обязан ли бизнес платить всю сумму

Компания сорвала срок поставки на две недели.

Стоимость договора — 2 млн рублей.

Контрагент считает неустойку и выставляет требование почти на миллион.

Первая реакция руководителя:

«Мы же сами подписали договор. Значит, придется платить».

Не обязательно.

Недавно Верховный суд еще раз напомнил: предусмотренная договором неустойка может быть уменьшена, если она явно несоразмерна последствиям нарушения.

Но есть важный нюанс.