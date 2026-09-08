На сайте есть форма «Оставить заявку»: почему для бизнеса это уже работа с персональными данными

У компании простой сайт.
Никакого интернет-магазина.
Никаких личных кабинетов.
Только форма:
Имя → телефон → «Перезвоните мне».
Руководителю кажется, что законодательство о персональных данных касается крупных сервисов с огромными базами пользователей.
Но бизнес уже получает данные конкретного человека.
А значит, к этому процессу возникают вполне реальные требования.
«Мы просто записываем телефон клиента»
В этом и заключается распространенная ошибка.
Персональные данные — это не только паспорт, СНИЛС или банковские реквизиты.
Имя, номер телефона, электронная почта и другие сведения, позволяющие связать информацию с человеком, тоже могут относиться к персональным данным.
Поэтому обычная заявка с сайта — уже повод проверить, как организована их обработка.
Куда попадают данные после нажатия кнопки
Вот вопрос, на который многие компании не могут быстро ответить.
Человек оставил телефон.
Дальше что?
Заявка пришла на почту менеджера?
Попала в CRM?
Ушла в Telegram?
Сохранилась на сервере подрядчика?
Автоматически передалась сервису аналитики?
Именно здесь появляется реальная картина обработки данных.
На сайте может быть аккуратно размещена политика конфиденциальности, но фактическая цепочка работы с информацией оказывается значительно сложнее.
Почему одного текста на сайте недостаточно
Представим компанию, которая пять лет назад заказала сайт у подрядчика.
С тех пор к нему подключали аналитику, CRM, виджет обратного звонка, онлайн-чат и сервис рассылок.
Каждый новый инструмент добавлялся отдельно.
В результате никто уже точно не знает, какие данные собираются и куда они передаются.
Поэтому проверять стоит не только наличие документов.
Нужно сопоставлять их с реальными процессами.
Еще один вопрос — Роскомнадзор
По общему правилу оператор до начала обработки персональных данных должен уведомить Роскомнадзор, за исключением предусмотренных законом случаев.
Поэтому аргумент:
«Мы маленькое ООО, у нас всего десять клиентов»,
сам по себе не отвечает на вопрос о наличии соответствующей обязанности.
Размер компании здесь не является универсальным освобождением от требований закона.
Что можно проверить за 15 минут
Откройте собственный сайт как обычный клиент.
Посмотрите все места, где человеку предлагают оставить сведения о себе:
формы заявок;
обратный звонок;
регистрация;
подписка;
чат;
заказ товара;
анкеты.
А затем попробуйте проследить путь каждой заявки от сайта до сотрудника.
Если на каком-то этапе появляется ответ:
«Кажется, это куда-то в CRM уходит»,
— именно этот участок стоит проверить подробнее.
Главное
Для возникновения вопросов по персональным данным бизнесу не нужна база на миллион человек.
Иногда все начинается с одной формы «Оставьте номер телефона».
Поэтому полезно проверять не только документы на сайте, но и реальный маршрут информации:
что собираем → зачем собираем → где храним → кому передаем → когда удаляем.
И чем больше сервисов подключено к сайту, тем важнее понимать эту цепочку.
✔ Сохраните статью, если на сайте вашей компании есть хотя бы одна форма заявки. Иногда серьезный юридический вопрос начинается не с утечки огромной базы, а с обычного поля «Введите номер телефона», которое добавили на сайт несколько лет назад.
В нашем Telegram-канале мы разбираем требования к персональным данным, судебную и административную практику, изменения законодательства и ситуации, в которых привычный инструмент сайта неожиданно становится отдельной зоной юридического риска для бизнеса.