На сайте есть форма «Оставить заявку»: почему для бизнеса это уже работа с персональными данными

«Мы просто записываем телефон клиента»

В этом и заключается распространенная ошибка.

Персональные данные — это не только паспорт, СНИЛС или банковские реквизиты.

Имя, номер телефона, электронная почта и другие сведения, позволяющие связать информацию с человеком, тоже могут относиться к персональным данным.

Поэтому обычная заявка с сайта — уже повод проверить, как организована их обработка.